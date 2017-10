Nicht angeberisch vorn, sondern in hinterster Reihe und ordentlich-präzise sind die gut 20 Fernsehkameras aufgebaut. Die ganze Welt will das politische Wunderkind sehen, und alles klappt wie am Schnürchen, wie immer bei Sebastian Kurz. Alle seine zumeist jungen Leute arbeiten lautlos und fehlerfrei, ohne Arbeitszeitbeschränkung. Es gibt keinen Kurz-Mitarbeiter, den man nicht auch um zwei Uhr nachts noch anrufen könnte. Und der dann nicht ausgesucht freundlich reagieren würde. Wahrscheinlich, weil er ohnehin noch am Schreibtisch sitzt.