Von ihnen wird bezeichnenderweise kaum geredet, obwohl es an Worten nicht mangelt. Davongekommene senden Hinterbliebenen ihre Anteilnahme: Mehr ist in den Medien und bei Politikern nicht zu holen. Opfer stören die Betriebsamkeit, sind die Lücke, die bleibt, der Stein, an dem die Gegenwart strauchelt. Unter den Teppich der Normalität sollen die beunruhigenden Fragen gekehrt werden, die unser aufgeklärtes Selbstverständnis provozieren: Wieso bewegen Dschihadisten aus aller Herren Länder sich frei in den Metropolen des Westens, um dort Tod und Hass zu säen? Weshalb hört man von anderen Angehörigen derselben Religion, des Islams, mal schmallippige Distanzierungen, mal klammheimliche Freude, selten grundsätzliche Selbstkritik? Und warum ist in manchen öffentlichen Debatten Islamkritik verwerflicher als Islamismus?