Dieses zeremonielle Amt – der Alterspräsident eröffnet nur die konstituierende Sitzung des neu gewählten Parlaments – stand traditionell dem an Lebensjahren ältesten Parlamentarier zu; Ende Oktober wird es erstmals von dem Abgeordneten mit der längsten Zugehörigkeit zum Bundestag ausgeübt. Das wird Bundes­finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sein und nicht der zwei Jahre ältere AfD-Abgeordnete Wilhelm von Gottberg. Der schien der Bundestagsmehrheit wegen seines Parteibuchs und umstrittener Äußerungen zum Holocaust nicht würdig. Allerdings stand das so nicht in der verschwurbelten Begründung des Beschlusses.