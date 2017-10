Noch ein Tiefschlag, noch ein Absturz, der zweite innerhalb von nur drei Wochen. Erst im Bund, nun auch in Niedersachsen. Der sicher geglaubte Wahlsieg bei der Landtagswahl ist perdu. Und wieder stehen Christdemokraten vor den Mikrofonen und ringen nach Worten. Man habe sich ein besseres Ergebnis gewünscht, stammelt Spitzenkandidat Bernd Althusmann in Hannover – was man halt so sagt im Angesicht der Niederlage. Und dann klagt er auch noch über die fehlende Wechselstimmung und den fehlenden Rückenwind aus Berlin.



Die Bundeskanzlerin schickt am Wahlabend im Konrad-Adenauer-Haus ihren Generalsekretär Peter Tauber vor, auch dem fallen nur Floskeln und Durchhalteparolen ein: Landtagswahlen seien Landtagswahlen. Also abhaken und Richtung Jamaika blicken. Es schien ja schon bisher schwer genug zu werden, in Berlin zwischen CDU und CSU, FDP und Grünen einen Koalitionsvertrag auszuhandeln. Leichter ist es nach der Niedersachsenwahl nicht geworden.



Drei Wochen lang hatten die Christdemokraten gehofft, dem verheerenden Absturz bei der Bundestagswahl einen Achtungserfolg in Niedersachsen folgen zu lassen. Nach außen demonstrierte die Partei Geschlossenheit, auch wenn das Grummeln an vielen Stellen nicht zu überhören war. Mit der CSU wurde in großer Hektik ein Obergrenzenfriede vereinbart – vergeblich. Stattdessen offenbart die Niederlage in dem nördlichen Bundesland, wie tief die CDU bei den Wahlen dieses Herbstes tatsächlich gestürzt ist: ziemlich tief. Da nützt es wenig, wenn vor allem im Merkel-Lager unentwegt darauf verwiesen wird, die Union habe bei der Bundestagswahl ihre drei zentralen Wahlziele erreicht: Sie sei stärkste Partei geworden, ohne CDU und CSU könne keine Regierung gebildet werden, und Angela Merkel bleibe Bundeskanzlerin.

Klartext nur hinter verschlossenen Türen Es ist ein teuer erkaufter Wahlerfolg. Die CDU ist über ihren zukünftigen Kurs tief gespalten. Die CSU steht unter Schock, der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer kämpft um sein politisches Überleben. Auch Angela Merkel ist angeschlagen, und ausgerechnet jetzt muss sie die Union auf extrem schwieriges politisches Terrain führen. Schon in ruhigeren politischen Zeiten wäre das eine Herausforderung, an der man leicht scheitern kann. Doch jetzt ist Jamaika Merkels letztes machtpolitisches Angebot. Für die Union könnte es zu einem Höllenritt werden. Einerseits muss die CDU in einem solchen Bündnis Zugeständnisse gegenüber Grünen und FDP machen, andererseits muss sie verhindern, dass die AfD noch stärker wird. Gleichzeitig bangt die CSU um ihre Sonderstellung im bundesdeutschen Parteiensystem. So zerrt jeder in eine andere Richtung. Die CDU könnte es dabei zerreißen.



