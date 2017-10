Artikel teilen:













Presseschau zu Wahlen in Österreich - „Kurz machte die Wut- zu Hoffnungsbürgern“ / „Ein Wunder hat er nicht abgeliefert“

Sebastian Kurz und seine ÖVP haben die Wahlen in Österreich gewonnen, doch der Sieg fiel weniger deutlich aus als erwartet. Was hat den Ausschlag gegeben und welche Koalition ist am wahrscheinlichsten? Die gesammelten Stimmen der österreichischen Presse