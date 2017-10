Populismus, so lehrt der Duden, ist eine „von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen (im Hinblick auf Wahlen) zu gewinnen". Zum Populismus, rechts wie links, gehören Polarisierung, Elitenverachtung und Intellektuellenfeindlichkeit sowie eine radikale Kritik der Institutionen. Doch zugleich ist Populismus konstitutiv für die Demokratie. Der Populismus an den Rändern des Parteiensystems und der Populismus der Mitte sind zwei Seiten einer Medaille. Oder anders gesagt: Dem Volk aufs Maul schauen zu können, gilt unter Politikern als Tugend, dem Volk nach dem Mund zu reden als Untugend. Aber ohne beides kommt Politik in der Demokratie nicht aus.