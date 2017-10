Läuft alles nach Plan, wird die CDU am 15. Oktober bei der Landtagswahl in Niedersachsen klar stärkste Partei – und kann den Ministerpräsidenten stellen. Der soll dann Bernd Althusmann heißen und eine Koalitionsregierung führen – mit wem auch immer. Althusmann, 50 Jahre alt und noch bis Ende August Mitarbeiter einer Personalberatungsfirma in Hamburg, ist Landes­chef seiner Partei. Auch ohne den für manche überraschenden Wechsel der Landtagsabgeordneten Elke Twesten von den Grünen zur CDU – und damit vom Regierungs- ins Oppositionslager – wäre die Union mit ihm als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf gezogen. Aber jetzt muss eben alles etwas schneller gehen, drei Monate früher als ursprünglich vorgesehen stimmen die Niedersachsen darüber ab, wer ihr Land künftig regiert.

Althusmann hätte statt vorgezogener Wahlen zwar auch den Weg des konstruktiven Misstrauensvotums einschlagen können, aber das wollte er nicht: „Weil man mir sonst unterstellt hätte, die Sache inszeniert zu haben.“

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Sie haben Zugriff auf Artikel der Printausgabe seit 01/2017 sowie auf die aktuelle E-Paper-Ausgabe. Abonnenten der Print-Ausgabe oder des E-Papers erhalten den Monatspass zum reduzierten Preis von 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.