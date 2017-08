So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Mehr als ein Drittel der Wähler in Deutschland weiß nicht mehr, was sie bei der Bundestagswahl 2013 gewählt haben. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov in Zusammenarbeit mit Cicero hervor. Für die repräsentative Online-Umfrage befragte YouGov im Juli 2017 insgesamt 4.000 Wahlberechtigte und verglich die Angaben von 1.059 Personen mit denen, die diese unmittelbar nach der Bundestagswahl 2013 zu ihrem Wahlverhalten gemacht hatten.

Das Überraschende: Nur in 61 Prozent der Fälle stimmen die Antworten überein. 39 Prozent der Befragten hingegen konnten sich nicht erinnern, wie sie beim letzten Mal abgestimmt haben. Oder sie haben bewusst andere Angaben gemacht. Denn auffällig ist auch, dass die Befragten ihre Erinnerung an ihr geplantes Wahlverhalten in diesem Jahr anpassen. Ein zweites Muster, das sich zeigt, sind Verschiebungen zwischen Union und FDP sowie zwischen SPD und Grünen. Eine Neigung zu bestimmten Koalitionsmustern wird somit deutlich.

Die Unberechenbarkeit des Wählers

„Die Zahlen zeigen, wie volatil und damit wenig vorhersehbar das Wählerverhalten der Deutschen inzwischen geworden ist“, kommentiert der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Universität Mainz. Für die Meinungsforschung sei das eine große Herausforderung, da die sogenannte Recall-Frage nach dem Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl eine wichtige Eichgröße für Gewichtungen von Wahlumfragen darstelle.

Zuletzt hatten sich Demoskopen an Wahlabenden mehrfach für Vorwahlumfragen rechtfertigen müssen, die deutlich vom tatsächlichen Wahlergebnis abwichen.

