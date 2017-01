Daniel Kreiss ist Assistenzprofessor an der School of Journalism and Mass Communication der Universität von North Carolina

Viele Kommentatoren in US-amerikanischen Medien sowie Kommunikationswissenschaftler haben während den US-Wahlen begeistert die These vertreten, dass der Aufstieg Donald Trumps ein Produkt der Sozialen Medien und einer sich im weiteren Sinne verändernden Technologie war. Manche wiesen darauf hin, dass die Sozialen Medien mittlerweile die entscheidenden Kanäle sind, durch die die Bürger Informationen verbreiten und sich ihnen aussetzen.

Andere meinten, dass Trump über die Sozialen Medien die Berichterstattung der professionellen Presse bestimmte, und letztere wiederum seine rassistischen und nationalistischen Behauptungen mit Sauerstoff versorgte. Auch der Aufstieg der Alt-Right-Bewegung, der Alternativen Rechte, war für viele untrennbar mit dem Verbreitungskanal Facebook verbunden. Damit einher ginge ein Vertrauensverlust der bekannten Medieninstitutionen, hieß es, und dass politischen Einrichtungen durch die neuen Technologien neu gestaltet würden. Verallgemeinert hört man immer wieder: Trump ist erfolgreich, weil das Internet uns eine postfaktische Welt beschert hat.

Medienschaffende überschätzen Einfluss von Medien

Nun muss man wissen: Für die Leute, die in der Medienwelt arbeiten, spielen Medien und Technologie oft die wichtigste Rolle, wenn es um politische und soziale Phänomene geht. Doch dabei ignorieren sie gern die größeren historischen, kulturellen und institutionellen Faktoren, die dahinterstecken. Beim Aufstieg von Donald Trump waren es diese: der immense Vertrauensverlust, den Politik, Journalismus und wissenschaftliches Expertentum bei den Bürgern erlitten haben; und der wachsende Einfluss der nationalistischen und rassistischen Rechten in den USA. Trumps Erfolg nur auf die Veränderungen von Medien und Technologie zurückzuführen, bedeutet eine gefährliche Ablenkung von den Zuständen, die diesen überhaupt ermöglicht haben. Auch wenn Trump die neuen Technologien effektiv genutzt hat.

Paranoide Politik

Schon seit langem weisen Wissenschaftler hin auf einen bestimmten „paranoiden Stil der amerikanischen Politik“, die zum Beispiel den Aufstieg von Barry Goldwater in den fünfziger und sechziger Jahren befeuerte, lange bevor die Sozialen Medien, wie wir sie nennen, erfunden wurden. Der Historiker Richard Hofstadter, der den Begriff prägte, fand diesen Stil wieder in vielen Perioden und bei vielen einflussreichen Personen der amerikanischen politischen Geschichte. Beim Kommunistenjäger Joseph McCarthy, dem rechtskonservativen Thinktank John Birch Society oder eben bei Goldwater. Die Bewegung speiste sich aus dem Gefühl der Opferhaltung und Nostalgie, die Angst vor einem politischen Zusammenbruch, einem verunsicherten Status Quo und einer anhaltenden Angst vor einer weltweiten Verschwörung. Daran anknüpfend, ging die Historikerin Lisa McGirr der Entwicklung der Neuen Rechten seit den sechziger Jahren nach, die sich vor allem unter wohlhabenden Vorstädtern etablierte und protestantische Werte verband mit Antikommunismus, Deregulierung und Widerstand gegen Gewerkschaften.

Also gibt es schon seit langem eine konservative Bewegung in den USA, die sich aus einem Amalgam von Verschwörungstheorien bediente, Basisfakten verleugnete, sich als antielitär verstand, Expertise misstraute und den nicht zum Kompromiss bereiten, antipragmatischen Politikansatz vetrat, den viele bei Trump wiedererkennen. Auch seine Vorgänger in dieser Bewegung wurden von Medien unterstützt, aber eben von den Medien ihrer Zeit – also mit Büchern, Briefen, Radio und Fernsehen. Seit dem Bestehen der Bewegung war die Partei der Republikaner ihr institutionelles Vehikel, die die Bewegung mit der Infrastruktur versorgte, die es ihr ermöglichte, ihre Ideen zu verbreiten und an der Politik teilzuhaben.

Fast alle Republikaner bejubeln Trump

Auf den ersten Blick mögen die Trump-Nationalisten anders sein als die von McGirr beschriebenen Neuen Rechten oder als das Establishment der Republikaner, also Leuten wie Mitt Romney, Michael Bloomberg und George Bush Junior. In der Tat gehören einige aus dem Establishment der #NeverTrump-Bewegung an. Trump-Anhänger sind nicht unbedingt wohlhabende, religiöse Vorstädter, sondern oft ungebildete Evangelikale aus der Arbeiterklasse, die gar nicht so oft in die Kirche gehen und denen wirtschaftliche Themen wichtiger sind als moralische.

Man könnte den Aufstieg Trumps sogar als Reaktion auf die Deregulierungswut der Konservativen in den neunziger Jahren sehen, die ein Prekariat erschaffen hat, in dem offener Rassismus und wirtschaftlicher Populismus eine neue Legitimität erlangen konnten. Aber trotz der Unterschiede muss man festhalten, dass fast alle Republikaner Trump als ihren Kandidaten angesehen und gefeiert haben.

Nixon legte die Saat

Die institutionelle und kulturelle Geschichte der Republikaner seit der Südstaaten-Strategie von Ex-Präsident Richard Nixon legte die Saat für Trumps Triumph, indem sie sicherstellte, dass Republikaner aller Schichten nicht sehr große Schritte gehen mussten, um hinter seinen rassistischen Ansichten stehen zu können.

Hinzu kamen die moralischen Narrative der Konservativen, die ihre Ansichten prägen: vom Verleugnen des Klimawandels bis zum Misstrauen in Journalisten. Herauszuheben ist das Narrativ des guten, hart arbeitenden, weißen Amerikaners, den Regierungsbürokraten, illegale Immigranten und die linksliberale Elite gnadenlos ausnutzen. Dieses Narrativ wurde jahrzehntelang als konservative Identitätspolitik gepflegt, von Bewegungen wie der Tea Party und von einflussreichen Medien, zum Beispiel Fox News, was die Soziologin Arlie Hochschild in ihrer brillanten Feldforschung aufgezeigt hat.

Internet macht rechte Narrative sichtbarer

Das Internet erschuf keine postfaktische Welt, noch erschuf es Verschwörungstheorien, Nationalismus oder das Misstrauen in institutionelle Wege der Wissensvermittlung, vom Journalismus bis zur Wissenschaft. Die konservative Bewegung der Nachkriegszeit ist dafür verantwortlich, mit der Partei der Republikaner als Vehikel und ihrem eigenen Medienapparat. Der Aufschwung der Sozialen Medien machte die besondere Mischung aus rassistischem Ressentiment, konservativer Identität, populistischer Rhetorik und wirtschaftlicher Verlustangst nur sichtbarer.

Dass weiße Amerikaner angeblich einer einzigartigen Bedrohung aus Farbigen, Eliten und Experten ausgesetzt sind, findet nicht bei Millionen Menschen Anklang, weil sie es auf Facebook gehört haben, sondern weil es ihnen seit Jahrzehnten von den Republikanern erzählt wurde. Ja, Trump hat die Sozialen Medien erfolgreich für sich genutzt. Aber er konnte nur erfolgreich sein in einer Welt, für die die konservative Bewegung in den USA das Fundament erschaffen hat.

Übersetzung: Constantin Wißmann

Dieser Artikel ist übernommen aus einem Text, der im 2016 U.S Presidential Election Campaign Report erscheinen wird, den das Centre for Politics and Media Research und das Centre for the Study of Journalism der Bournemouth University, Großbritannien, herausbringen.

Daniel Kreiss, Taking Our Country Back, The Crafting of Networked Politics from Howard Dean to Barack Obama, erschienen bei Oxford University Press