Auch dieses christliche Hochfest steht im Schatten islamistischer Exzesse: Im schwedischen Stockholm rannten Menschen um ihr Leben. Auf den Straßen lagen Tote und Verletzte. Ein Islamist hatte mit dem Mordinstrument Lastwagen ein Massaker angerichtet. In den ägyptischen Städten Alexandria und Tanta bezahlten fast 50 Christen ihren Glauben mit ihrem Leben. Der Gottesdienstbesuch am Beginn der Karwoche wurde zum Martyrium. Im russischen St. Petersburg starben 14 Menschen bei einem U-Bahn-Anschlag. Selbst Fußballvereine sind vor Attentaten nicht gefeit, wie der Anschlag auf die Spieler von Borussia Dortmund zeigt. Der Täter könnte aus der Islamisten-Szene stammen. Noch wird ermittelt. Und dann war da die demütigende Situation auf dem Berliner Flughafen Schönefeld, wo „eine größere Gruppe junger Männer arabischer Herkunft“ ihrem Antisemitismus freien Lauf ließ.

Obacht vor der Mechanik des Trauerns

Je dichter die Attentate aufeinander folgen, desto abgeklärter fallen die Reaktionen aus. Man vergleiche die Schockwellen nach dem Anschlag auf die Zeitschrift „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 mit jenen nach dem jüngsten Massenmord an den Kopten. Da wurde aus einem Tsunami der Erschütterung ein Rinnsal der Einfühlung. Die Sprachroutine läuft leer, die Tränen scheinen geweint, die Empörung wirkt ranzig.

Man gewöhnt sich an das Böse. Es gibt offenbar eine Mechanik des Trauerns. Da diese dem reihum ausgegebenen Motto „Nur nicht unterkriegen lassen!“ in Diensten steht, wird sie hingenommen, wenn nicht prämiert. Das sollte sie nicht. Sie macht uns Betrachter und Betroffene mittelfristig ebenso roh, wie es die Mörder heute schon sind. Jedes Achselzucken geht den Fanatikern auf den Leim, weil es den Islamismus des 21. Jahrhunderts in den Rang einer naturwüchsigen Macht erhebt. Das ist er nicht. Er ist menschen- und religionsgemacht. Er wird nicht verschwinden, solange Mensch und Religion sich nicht ändern.

Angst ist keine Chimäre

Schal klingt der Appell, man solle nicht zulassen, dass die Angst in die Gesellschaft krieche und sie spalte. Die Gesellschaft ist längst gespalten, die Angst da. Sie ist real, keine Chimäre, kein psychischer Defekt und erst recht kein staatsbürgerliches Versagen bei denen, die sie eingestehen. Im Angesicht des Terrors hat eine Politik, die dem Terror ziemlich machtlos gegenübersteht, nicht das Recht, von potentiellen Opfern Munterkeit einzufordern. Ein solcher moralischer Fahnenappell ist abgeschmackt und roh.

Terror besiegt man nicht durch forcierten Konsum oder gute Laune, sondern durch Polizei und Abwehrkampf. Jeder Sieg verlangt, dass man den Gegner identifiziert statt den Opfern Verhaltensratschläge zu erteilen. Sonst – das wäre die zweite bittere Konsequenz aus der Doktrin des Achselzuckens – werden am Ende nicht die Täter, sondern die Opfer zum Problem. Gegen die einen kann man ja nichts machen, und die anderen sollen sich zusammenreißen: So funktioniert Unterwerfung.

Politik wird illusionär und infantil

Natürlich würde niemand aus den Reihen der in immer kürzeren Intervallen ihre „Solidarität“ und „Entschlossenheit“ zu Protokoll gebenden Akteure die semantische Leere solch angewandten Floskeltums zugeben. Sie ist aber nicht zu überhören. Man will schnell zur Tagesordnung übergehen. Man will die heiklen Fragen nicht stellen, scheut Selbstkritik wie der grinsende Teufel das Weihwasser. Man will es lieber nicht so genau wissen: warum aus dem Islam ein globaler Dschihad hervorging, warum Muslime sich in Massenmörder verwandeln, warum gegen den Islamismus kein integrationspolitisches Kraut gewachsen ist.

So verwandelt Politik sich in eine „So, tun als ob“-Veranstaltung. Sie wird illusionär und infantil. Wir schließen die Augen, damit die Monster im Zimmer nicht nach uns greifen. Wer künftig von Vertrauensverlust redet, von Politikverdruss oder Demokratiemüdigkeit, der sollte von diesen Routinen der Selbstverleugnung nicht schweigen. Das ist die dritte Folge, die sich aus dem Fatalismus der Achselzuckenden ergibt.

Ostern ist christlich, oder es ist nicht

Nun also Ostern. Das Fest sperrt sich jeder interreligiösen Vereinnahmung. Es ist christlich, oder es ist nicht. Auf Golgatha wurde nicht der Gott Mohammeds gekreuzigt, sondern Christus, der Gottmensch. Die Auferstehung am dritten Tag geschah in stellvertretender Vorwegnahme für die Christen aller Zeiten. Ostern erzählt nicht das Märchen von der ewig zu perfektionierenden Welt, sondern die Geschichte eines Untergangs und einer Hoffnung. In diesem Jahr können wir die Spanne dazwischen täglich ermessen. Karsamstag ist nicht nur ein Wort.