Ja , auch ich bin ein schlechter Mensch. Denn ich esse zum Beispiel regelmäßig Fisch in allen Varianten. Dabei sagen mir die Einkaufsratgeber – oder besser: Einkaufsverbotsratgeber – von globalen Umweltorganisationenen wie WWF und Greenpeace doch Jahr für Jahr, dass ich das nicht dürfe, weil fast alle Arten und Gewässer von Überfischung bedroht und Aquakulturen eine riesige Umweltsauerei sind. „Finger weg – nicht nachhaltig!“, steht auf unzähligen Seiten in fetten roten Lettern im Einkaufsratgeber von Greenpeace.

Streng verboten sind unter anderem Aal, Alaska-Seelachs, Dornhai, Heilbutt, Makrele, Rotbarsch, Seeteufel, Seezunge und Steinbeisser. Im Prinzip verboten, aber mit einigen wenigen Ausnahmegenehmigungen in Bezug auf Herkunft und Fangmethode versehen, sind beispielsweise Wolfsbarsch, Schwertfisch, Scholle, Saibling und Sardinen. Uneingeschränkt erlaubt ist laut Greenpeace nur eine einzige Art, nämlich Karpfen. Na denn, guten Appetit.

Wer sich weigert, wird ausgegrenzt

Doch nicht nur an der Fischtheke kann man sich gründlich daneben benehmen und als Nachhaltigkeitssünder outen. Man kann beispielsweise den Kauf von Bio-Lebensmitteln weitgehend oder gar komplett verweigern, das Fairtrade-Siegel konsequent ignorieren, Pauschalreisen buchen, regelmäßig Fleischprodukte zu sich nehmen und die häusliche Stromversorgung nicht zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien bestreiten. Wer sich dem Diktat der Nachhaltigkeit widersetzt, wird bestenfalls belächelt oder schief angeguckt, oftmals aber regelrecht ausgegrenzt. Individuelles Fehlverhalten stempelt einen zum Täter, der unmittelbar Mitschuld am Klimawandel, an der Abholzung der Regenwälder und vielem anderen mehr trägt.

Dabei sind die Verdikte zunehmend aggressiver agierender Propheten wie Veganern, Impfgegnern und anderen Selbst- und Weltoptimierern noch gar nicht berücksichtigt, denn da hängt die Latte wesentlich höher. In Teilen der urbanen Mittelschichten ist Nachhaltigkeit zum Distinktionsmerkmal geworden, in den Werbeagenturen und PR-Abteilungen zum zentralen Verbreitungs- und Vermarktungsargument für Ideologien, Produkte und Dienstleistungen. Dabei enthalten die informellen Diktate der Nachhaltigkeitsideologie stets ein paar Körnchen Wahrheit, aber auch jede Menge Lügen.

Ökologische Landwirtschaft nicht umweltfreundlich

Beginnen wir mit bio, sozusagen der Basisversion der bewussten Lebensführung. Suggeriert wird dem Verbraucher, dass er mit dem Kauf von Biolebensmitteln einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen leistet, seine eigene Gesundheit fördert und auch geschmacklich in ganz neue Genussdimensionen vorstößt. Aber man muss wohl schon erhebliche Mengen Biowein und -schnaps zu sich nehmen, um das für bare Münze zu nehmen.

Zum einen führt die in Deutschland stetig wachsende Nachfrage nach ökologisch angebauten Lebensmitteln in vielen Anbauländern längst zu jenen desaströsen Monokulturen und Umweltzerstörungen, die durch diese Art der Landwirtschaft eigentlich überwunden werden sollten. Empfohlen sei ein Blick in einige spanischen Provinzen, wo vor allem Tomaten, Paprika, Gurken und Erdbeeren zunehmend „ökologisch“ für den deutschen Markt angebaut werden. Dieser Boom bringt den örtlichen Großbauern und den hiesigen Groß- und Einzelhändlern zwar satte Profite, aber die Böden in großen Teilen Andalusiens sind längst ausgelaugt, die Grundwasserknappheit ist dramatisch. Der Blick streift nicht über sattgrüne Gemüsefelder, sondern über ein schier endloses Meer von Plastikplanen.

Ökosiegel kein Indikator für gute Qualität

Doch davon will der deutsche Bio-Kunde ebensowenig wissen, wie von den Arbeitsbedingungen der meist nord- und schwarzafrikanischen Saisonarbeiter, die dort für unseren „nachhaltigen Konsum“ tätig sind. Das gilt auch für die Massentierhaltung, die in der deutschen Biobranche vor allem für die Eier- und Milchproduktion längst Standard ist. Inzwischen leisten sich auch berüchtigte industrielle Fleischverarbeiter ein Bio-Segment und werden von den einschlägigen Nachhaltigkeitspropheten bei dieser Form des Greenwashing lauthals unterstützt.

Doch auch in Bezug auf Qualität, Verträglichkeit und Geschmack lebt die Bio-Branche in erster Linie von liebevoll gepflegten Mythen. So sehen das auch ausgewiesene Kritiker der konventionellen, industrialisierten Landwirtschaft wie die Stiftung Warentest oder die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Es gebe „keine belastbaren Beweise, dass Bionahrung per se vorteilhafter für die Gesundheit ist“, sagte deren stellvertretender Geschäftsführer Matthias Wolfschmidt. Auch Geschmackstests lassen in der Breite keine Vorteile für Standardprodukte aus ökologischer Erzeugung erkennen. Natürlich gibt es Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Möhren, Äpfel und Birnen oder auch Eier, Milchprodukte und Weine, die eindeutig besser schmecken als andere. Aber das Ökosiegel ist dafür alles andere als ein verlässlicher Indikator.

Regional ist nicht gleich besser

Mittlerweile hat sich eine weitere Nachhaltigkeits-Luftnummer großflächig etabliert. „Regional ist das neue Bio“, freut sich die Branche. Das klingt nach Lebensmitteln aus dem Umland, mit kurzen Transportwegen und Lagerzeiten. Auch das ist wenig mehr als gefühliger Schwindel, wenn man mal von kleinen Direktvermarktern und Produkten mit offiziell zertifizierter und geschützter geografischer Herkunftsangabe absieht. Der Begriff regional ist gesetzlich nicht definiert, die meisten verwendeten Herkunftssiegel sind reine Phantasieprodukte ohne gesetzlich fixierte Kriterien. Bei verarbeiteten regionalen Produkten können die Rohstoffe von sonstwoher kommen, und auch die Milch von der regionalen Molkerei hat oft sehr weite Wege hinter sich. Bei Obst und Gemüse ist es ähnlich. Der monatelang im Kühlhaus gelagerte Apfel von nebenan hat auf seinem Weg zum Käufer jedenfalls deutlich mehr Energie verbraucht als ein saisonal geernteter Importapfel aus anderen Teilen der Welt.

Etikettenschwindel beim Ökostrom

Bleibt noch der Urschleim der Nachhaltigkeitsbewegung in Deutschland. Denn die Anti-AKW-Bewegung und die daraus resultierende Debatte über Energieerzeugung und -verbrauch haben Trends wie bio, regional und fairtrade erst den Boden bereitet. Da man bei Verfechtern der Nachhaltigkeit in der Regel von recht geschlossenen Weltbildern ausgehen kann, gibt es in der Szene neben Demeter-Möhre, Ökowein und fairem Espresso noch ein weiteres „Must have“: Den Liefervertrag mit einem Anbieter, der „Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien“ verspricht.

Nun gilt aber auch für die allermeisten Stromverbraucher die alte Weisheit, dass der Saft eben nicht per Direktleitung aus einem österreichischen Wasserkraftwerk oder dem Solar- beziehungsweise Windpark am anderen Ende des Landes kommt – sondern aus der Steckdose. Viele Ökostrom-Geschäftsmodelle der Energiekonzerne basieren lediglich auf dem Handel mit Herkunftsnachweisen. Dabei kauft ein Stromunternehmen beispielsweise in Skandinavien billige Zertifikate für Ökostrom aus Wasserkraft, nicht jedoch den Strom selbst. In Deutschland wird dann der konventionelle Strom mit den Zertifikaten zu Ökostrom umdeklariert. Natürlich gibt es auch einige echte Ökostromerzeuger, doch am tatsächlich über die Leitung verteilten Strommix ändert das nur wenig. Der Anteil der Braunkohle an der Stromerzeugung wird auf absehbare Zeit hoch bleiben, dafür hat die Politik „nachhaltig“ gesorgt, unter anderem mit neuen Genehmigungen für Tagebaue und Kraftwerke.

All dieser und vergleichbarer Humbug wäre vernachlässigenswert, wenn er nicht mit dem Impetus der moralischen Überlegenheit zelebriert würde. Oder gar mit der Überzeugung, dass man schließlich „etwas tut“ für die Zukunft der Menschheit. Dabei müssten wir tatsächlich etwas tun, nämlich gesellschaftliche Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung im umfassenden Sinne schaffen, auch ökologisch. Mit dem Kassenzettel vom Biomarkt als Ablassquittung kommt man da keinen Schritt weiter.