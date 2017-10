Sabine Bergk ist Schriftstellerin. Sie studierte Lettres Modernes in Orléans, Theater- und Wirtschaftswissenschaften in Berlin sowie am Lee Strasberg Institute in New York. Ihr Prosadebüt „Gilsbrod“ erschien 2012 im Dittrich Verlag, 2014 „Ichi oder der Traum vom Roman“.

„Für immer geschlossen“, steht auf dem schmalen Blatt, das hinter der zersplitterten Ladentür hängt. Gerade hat am Mauerstreifen der letzte Ostbäcker zugemacht. Auf dem Papier liest man von einem Familienbetrieb, von der Leidenschaft fürs Backen und von einer erfüllten, aber auch anstrengenden Zeit. Die Schließungsgründe liegen schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite – aufgeplusterte Billigbäcker.

Über den Mauerstreifen an der Bernauer Straße schieben sich täglich tausende Touristen, bunte Gruppen, viele Schüler, einzelne Geschichtsfreaks. Immer wieder wird gestaunt, wie wenig Mauer von der Mauer übrig blieb. Harmlos sieht der Streifen mit den vertikal aufgestellten Roststangen aus. Alles ist rostig, die Stangen, die Tunnelmarkierungen, die Türme, selbst die Rille der Hintermauer. Touristenmassen lernen hier den wiedervereinigten deutschen Rost kennen. Wie auch immer es geschah, dass gerade Rost als Material den Wettbewerb für die Gedenkstätte Berliner Mauer gewann, sagt dieser Rost, wenn man ihn täglich weiter vor sich hin rosten sieht, etwas über den Umgang mit der eigenen Geschichte aus. Schwamm drüber, wegrosten lassen.

Der Todesstreifen ähnelt einem Zirkus

Jeden Tag gehe ich mit dem Hund über den Mauerstreifen an der Bernauer Straße. Der Rasen wird fast übermäßig gepflegt. Spezielle Rasensprenganlagen sind, wo einst Selbstschussanlagen waren, unter der Erde angebracht. Es ist eine friedliche Atmosphäre hinter der Mauer, man ist dort geschützt vom Autoverkehr, den rasenden Radfahrern, dem ganzen tagtäglichen Innenstadtstress. An Sonnentagen liegen Jugendgruppen im Gras und entspannen. Aus den Sprechsäulen ertönen Fluchtversuche: „Erschossen am..., erschossen am..“. Zwischen den Grashalmen sprießen dünne weiße Pilze. Die Erde ist überlastet.

„Können Sie hier leben?“, fragte mich einmal eine Passantin. Ich habe es damals bejaht und gedacht, dass ich bewusst an den Rand des ehemaligen Niemandslands gezogen bin. Wie belebt der Todesstreifen ist, hat auch mich überrascht. An manchen Tagen ähnelt er einem Zirkus. Selfies werden gemacht, Kletterversuche unternommen oder der Kletterversuch wird als Videoselfie mitgeschnitten. Auf der Mauerinnenseite stehen von Touristen angesprühte Sprüche: „We never had to build a wall to keep our people in.“ Die Westseite, die eigentlich in den Wedding, nach Norden zeigt, ist durchgehend grau. Eine umgekehrte Welt ist das und nicht unbedingt originalgetreu. Nur abends, wenn die alten Kontrolllaternen ihr messerscharfes Licht abwerfen, ahnt man, wie gefährlich dieser Grenzstreifen war.

Das Gefühl, überrannt worden zu sein

„Die Mauer ist nun schon genauso lange weg, wie sie da war“, sagte mir vor kurzem eine Bekannte. Dieser Satz sitzt immer noch in meinem Kopf. Es stimmt. Die Mauer wird inzwischen sogar restauriert. Wenn die Zeit der Teilung genau der Zeit der Wiedervereinigung entspricht, befinden wir uns an einem sonderbaren Punkt des Gleichgewichts. Das Vergangene wiegt nun zeitlich ebenso viel wie der Verbesserungsversuch des Vergangenen. Eine Art Tagundnachtgleiche, die dazu einlädt, nicht nur das geteilte Land aufzuarbeiten, sondern auch diese sogenannte Wiedervereinigung, mit all ihren schwerwiegenden Fehlern. Enteignungen, politische Versäumnisse, Gier und Arroganz sollten erfasst, Verantwortliche benannt werden.

Nur mit Geld ist die Aufarbeitung der Wende nicht getan. Allein Geld zu geben reicht nicht aus, um zwei Länder wieder zusammenwachsen zu lassen. Der Westen hat scheinbar großmütig Geld gegeben, dafür hat er sich jedoch auch Land genommen, Betriebe zerschlagen und alles nach dem eigenen Vorteil gestaltet. Das hat das Gefühl erzeugt, überrannt worden zu sein.

Unerträgliche westdeutsche Arroganz

Es ist viel passiert in der Nachwendezeit und man hört es aus mündlichen Erzählungen, wenn man direkt vor Ort lebt. Sechs Jahre lang habe ich in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Thüringen gelebt und gearbeitet. An den Wochenenden bin ich mit meinem gebrauchten Twingo über Land gefahren, bin in Eckkneipen gegangen, habe alte Fabrikhallen durchquert und fotografiert. Leere Ortschaften, Verlassenheit, Alkohol. Die Stimmung war trostlos. Niemals vergesse ich das Bild einer Frau, die sonntags in einer verlassenen Ortschaft an der Landstraße Moos aus dem Gehweg kratzte.

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt lag bei 20 Prozent. Und dann kamen die Besserwisser aus dem Westen und machten sich breit. Unerträglich war diese westdeutsche Arroganz. Das schönste Lob für einen Wessi, blieb: „Hätte ich nicht gedacht, dass Du aus dem Westen bist.“ Ich habe dann oft beschämt gesagt, dass ich aus dem Norden bin.

In der Wendezeit ist viel schief gelaufen. Die Konsequenzen waren damals schon voraussehbar, doch es wurde lieber überregional verdrängt. Europa war spannender. Die Expansion in die osteuropäischen Länder zog alle Aufmerksamkeit auf sich. Der deutsche Maschinenbau interessierte sich nicht für Magdeburg, Freital oder Döbeln. Billige Arbeitskräfte, neue Märkte lockten im ehemaligen Ostblock und die Gier wuchs bis an die Grenzen der Ukraine. Die DDR war ja einfach aufgeschluckt worden und gleich schluckte man weiter. Verdaut ist die ganze Schluckerei bis heute nicht. Flapsig gesagt, hat Deutschland jetzt einen Schluckauf.

Pitbulls, Wimpel und Alkohol

Die Stimmung im Osten ist inzwischen 28 Jahre lang gewachsen. Es gibt ein neues Selbstverständnis, das aus der Verlassenheit heraus entstand und aus dem Gefühl, betrogen worden zu sein, und sich nicht so schnell wieder weghexen oder mit Geld betäuben lässt. Es wurde versäumt, positive Strukturen zu bilden, in Sport und Musik zu investieren. Das Vakuum wurde zum idealen Spielraum für Menschenfänger. Die Leere wurde mit Pitbulls, Wimpeln und Alkohol gefüllt. Die dazugehörige Meinung ließ nicht auf sich warten.

Staatliche Institutionen wurden dagegen geschlossen. Am Theater kämpften wir um das Publikum. Manche Vorstellung musste aufgrund von Zuschauermangel abgesagt werden. An einem Freitag Abend waren wir mehr als 100 Personen auf der Bühne und nur 35 Menschen saßen im Zuschauerraum. „Wie viele sind es?“, war jeden Abend die ängstliche Frage. Um verfallene Plattenbauten kreisten Krähenschwärme. „In der Tagesschau kommen wir nicht vor“, sagte einmal eine Kollegin. Und auch das stimmte. Aus ostdeutschen Ländern wurde nur selten berichtet. Die Tagesschau saß in Hamburg und tat so, als wäre der Osten gar nicht da.

Geld ist nicht das Allheilmittel

Jetzt mit dem Zeigefinger von der Hauptstadt aus auf die „Frustrierten“ zu zeigen, halte ich für doppelt arrogant. Erst werden ganze Landstriche vernachlässigt, dann werden sie auch noch stigmatisiert. Es wird Zeit, mit dem Zeigefinger nicht andere abzuwerten, sondern nach Verantwortlichen zu suchen. Für Schadensersatzzahlungen mag es zu spät sein, dennoch sollten die Geschehnisse von einer unabhängigen Kommission zusammengefasst werden. Wer hat wen überrannt? War die Zerschlagung so vieler Betriebe wirklich notwendig? Welche Personalien hingen daran?

Als erstes aber muss man den Glauben abschaffen, dass Geld das Allheilmittel der Nation sei. Es gibt die Möglichkeit, sich – A – zu entschuldigen und – B – mit der Abwertung der neuen Bundesländer endlich aufzuhören. Jeder Idiot, der sich in Berlin toll vorkam, fühlte sich in Sachsen-Anhalt unbeachtet und wertlos. Es sind Minderwertigkeitsmechanismen, die der Westen mit zu verantworten hat.

Gegenseitige Arroganz

Hinzu kommt der unglückliche Fakt, dass in der DDR stets die Überlegenheit gegenüber den westlichen Imperialisten gepredigt wurde. Dieser Stolz, ein besserer DDR-Mensch zu sein, wurde mit der westdeutschen Abwertung doppelt erschüttert. Auf beiden Seiten der Mauer standen sich also unverbesserliche Besserwisser gegenüber. Wusste es überhaupt jemand besser?

Am besten wäre es doch, das Besserwissertum abzuschaffen, die Arroganz und das Fingergezeige beiseite zu lassen und mit Schuldbewusstsein an die Sache heranzugehen. Es ist nicht einfach, es ist viel Unrecht geschehen. Die Mauer ist eben schon so lange weg, wie sie da war.