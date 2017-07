Während es in Deutschland junge Politiker offenbar schwer haben, weil die älteren konsequent an ihren Positionen festhalten, ist woanders eine jüngere Generation auf dem Vormarsch und beginnt sogar, die Zügel in die Hand zu nehmen. Emmanuel Macron in Frankreich oder Sebastian Kurz in Österreich sind im Moment die Vorzeige-Jungpolitiker Europas. Macron fast, Kurz sicher, sind Teil der Jahrgänge zwischen 1980 und 1999, also der Generation Y, wie sie auch gerne genannt wird. Wie sieht diese Generation aus, die in den kommenden Jahren immer mehr die Posten besetzen wird?

Die Generation Y ist in Europa weitestgehend im Frieden aufgewachsen. Ihre Eltern haben meist eine bessere Ausbildung als die Großeltern erhalten. Während diese noch von den Kriegsjahren zerrüttet waren und um ihr blankes Überleben kämpfen mussten, waren der darauffolgenden Generation ein guter Job und ein sicheres Einkommen wichtig. Die EU-Gründungsstaaten Frankreich, Deutschland, Italien sowie die Benelux-Länder wuchsen mit der Gründung der anfänglichen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG zusammen. Dies versprach sowohl wirtschaftliche Sicherheit als auch politischen Frieden. Diese Transformation, notwendig für gesellschaftliche Stabilität, war nach dem Soziologen Ulrich Beck charakteristisch für das Bewusstsein der damaligen „Risikogesellschaft“. In den sechziger und siebziger Jahren florierte die Wirtschaft, sowohl für das Unternehmenswachstum als auch für Arbeit war gesorgt. Parallel dazu bekamen Umweltschützer immer mehr Gehör. Mit Fleiß schien alles erreichbar. Diesen Aufschwung der Nachkriegszeit behielt die Elterngeneration im Kopf. Optimismus wurde der Generation Y sozusagen in die Wiege gelegt.

Verzogene Kinder?

Die Euphorie der Eltern ging jedoch mit einer überschwänglichen Erwartungshaltung einher, dass alles, was das Kind mache, herausragend und von Bedeutung sein müsse. Der „Laissez-Faire“-Erziehungsstil kam in Mode, Autorität war out. Daraus haben die Kinder Eigenschaften entwickelt, die von älteren Generationen mittlerweile als negativ angesehen werden: zu hohe Selbstsicherheit, zu wenig Biss im Arbeitsleben, Egozentrismus und Narzissmus. Arbeitgeber fürchten, künftige Arbeitnehmer könnten zu wenig Fleiß und Ehrgeiz mitbringen. Doch so negativ darf die junge Generation nicht gesehen werden. Sie ist auch selbstbestimmt, gewohnt, die Wahl zu haben. Man möchte beides, sowohl einen sinnerfüllten Job, mit dessen Gehalt man gut leben kann, als auch genug Zeit, um Kinder großzuziehen und seinen Hobbies nachzugehen.

Die Generation Y hat sowohl gesellschaftliche als auch materielle Sicherheit. Reisefreiheit und freier Warenverkehr sind wichtige Fundamente der EU, mit denen junge Menschen aufgewachsen sind. Die Märkte sind weitestgehend offen und es besteht die Möglichkeit, Produkte aus der ganzen Welt zu erwerben – das ist normal und hat daher keinen Reiz mehr. Wonach nun gestrebt wird, ist die persönliche Erfüllung, die höchste Stufe der Bedürfnispyramide nach dem US-Psychologen Abraham Maslow.

Die wird nicht nur durch das Arbeiten alleine erzielt, sondern auch durch Freizeitaktivitäten, Reisen, Familie und Freunde. Darüber hinaus soll der Beruf an sich mehr Selbsterfüllung und Sinn bringen als nur Geld. Die junge Generation kann es sich leisten, wenig zu besitzen, denn sie ist aufgewachsen inmitten des Konsumrausches. Sie weiß, wie es ist, alle möglichen Küchengeräte zu besitzen, aber nie zu benutzen. Sie weiß, wie sehr der neue Familienwagen bestaunt, und wie sehr er mit Staub bedeckt wurde. Stattdessen werden Autos heute geteilt oder ausgeliehen, zip-car und car-to-go lassen grüßen. Und auch sonst will man so wenig wie möglich besitzen. Statt DVDs und Fernseher wird am Laptop Netflix gesehen, statt CDs gibt es Spotify und Kleider werden lieber getauscht als gekauft.

Universelle Identität

Die Identität, die die Generation Y entwickelte, ist eine mehrheitlich universalistische. Aufgewachsen mit dem Internet gab es immer weniger geografische Grenzen, die Welt wuchs zusammen. Die Generation Y bewundert amerikanische Comedians genauso wie japanische Mangas. Sie absolviert während der Schulzeit ein Austauschjahr, macht danach work-and-travel oder geht als Au-pair ins Ausland und nimmt am Studienprogramm Erasmus teil. Freundschaften, die so auf der ganzen Welt geschlossen werden, verwaltet man anschließend auf Facebook. Die Identität dieser Menschen setzt sich zusammen aus den unterschiedlichsten Kulturen, aus Bekanntschaften, Freundschaften und Liebschaften auf der ganzen Welt.

Während die Generation zwar keinen Krieg am eigenen Leib miterleben musste, ist sie dennoch geprägt von Krisen. Einschneidende Momente waren auf politischer Seite der Anschlag vom 11. September 2001 sowie auf wirtschaftlicher Seite die Finanzkrise von 2008. Seitdem hören sie von den Krisen im Nahen Osten, der Klimakrise, Wirtschaftskrise, Euro-Krise und Flüchtlingskrise. Und während in den Nachrichten laufend von diesen Krisen berichtet wird, dreht sich die Welt weiter. Es muss irgendwie weitergehen und das wissen die jungen Menschen. Doch wo nichts möglich scheint, ist auch wieder alles möglich.

Gebrauch statt Besitz

Alle Möglichkeiten der Welt zu haben, bedeutet auf der anderen Seite jedoch auch, all diese Möglichkeiten nicht ergreifen zu können. Die Finanzkrise, das Outsourcing von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung haben den Berufseinstieg dieser Generation nicht sonderlich leicht gemacht. Und nicht nur die Jobchancen sind schlecht, auch das Gehalt ist niedriger als das der älteren Kollegen. Zudem sind die Wohnkosten in den meisten Städten so sehr angestiegen, dass man noch etwas länger bei den Eltern oder in der WG wohnen bleibt.

Die Generation Y ist, wie der Buchstabe treffend darstellt, sowohl geöffnet als auch gespalten. Vielleicht gibt es keine großen Bewegungen wie die Arbeiterbewegung oder die Umweltbewegung. Doch die Kinder dieser Generation haben etwas, das sie von ihren Vorgängern unterscheidet. Wie der italienische Philosoph Giorgio Agamben in einem Interview sagt, steht zunehmend weniger das Eigentum im Zentrum der Gesellschaft. Viel mehr als um den Besitz gehe es um den Gebrauch von etwas.

Die Generation Y, aus dem materiellen Fetischcharakter der Ware ausgetreten, besitze die Möglichkeit, Ereignisse neu zu gestalten und zu formen. Sie müsse dazu aber die immaterielle, prozesshafte Form von Geschehnissen erkennen, um ein sozial-politisches Zusammenleben auch nachhaltig zu sichern. Während die vorige Generation nach dem Soziologen Ulrich Beck in einer Risikogesellschaft lebte und Transformation als essentiellen Baustein ansah, eröffne sich nun die Metamorphose. Wesentlich ist demnach nicht nur die Änderung der bestehenden Form, sondern vielmehr eine radikale Änderung der Form an sich.