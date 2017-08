So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Es hat einige Jahrhunderte gedauert, bis in diesem Kulturkreis Kurie und Krone, weltliche Macht und geistliche Macht, geklärt hatten, wer von beiden das erste und das letzte Wort hat. Kriege wurden darüber geführt, ob der Papst nun den Kaiser oder der Kaiser den Papst benennt. Und wenn gar nichts mehr weiterhalf, dann hat sich ein König im Streitfall auch mal eben zum Kirchenoberhaupt erklärt wie seinerzeit Heinrich VIII. von England.

Im säkularen Staat des christlich geprägten Westens ist die Ordnung inzwischen klar und akzeptiert, die Räume des Glaubens und die der Politik sind voneinander abgegrenzt. Aber natürlich sind die beiden großen Kirchen ein gesellschaftlicher Faktor, und damit immer auch ein politischer Faktor. Im Zuge des Zustroms von Migranten nach Deutschland wieder stärker als lange Zeit zuvor. Die beiden hiesigen Kirchenoberen, Kardinal Reinhard Marx für die Katholiken und Heinrich Bedford-Strohm für die Protestanten, gerieren sich als großkoalitionär-ökumenisches Paar, das den Kurs der Kanzlerin bedingungslos unterstützt und Kritiker in den eigenen Reihen nicht duldet.

Agenda im Eigeninteresse

Die „Käßmannisierung“ der Kirchen, wie manche diese politische Aufladung nennen, hat ihren Ursprung im legitimen Ziel, Humanität, Fürsorge und Barmherzigkeit, also christliche Werte und Ziele zu unterstützen. Aber mischen sich beim Gebaren der offiziellen Amtskirche in der Flüchtlingsfrage ideelle Interessen wie Nächstenliebe mit Eigeninteressen, die auch einen materiellen Hintergrund haben? Wie ergeht es Kritikern des Kurses der Amtskirche in ihrer Glaubensgemeinschaft? Geht ein neuer Riss durch die Kirchen? Müssen sich diejenigen als schlechtere Christen fühlen, die sich politisch anders positionieren als ihre Obrigkeit?

Unsere Autorin Sophie Dannenberg ist diesen Fragen nachgegangen. Fazit ihrer Recherche: Die Kirchen politisieren sich zunehmend. Flüchtlinge, Klimaschutz, Waffenhandel, Genderforschung – kaum ein Thema, zu dem sie keine eigene Agenda verfolgen. Zugunsten der Sache. Und ihrer selbst.

