Warum also FDP-Generalsekretärin werden, vielleicht eine der schwersten Aufgaben damals in der deutschen Politik? Letztlich habe sie überzeugt, dass Lindner darauf gesetzt habe, dass sie sich als unterschiedliche Typen ergänzen. Auch weil Beer in der Landesfraktion als stellvertretende Vorsitzende und in der Landesregierung als Kultusministerin Verantwortung getragen hatte. Eine Frau dazu, in der FDP alles andere als überrepräsentiert, und deutlich unter 50. Und nicht zuletzt eine, die als lange alleinerziehende Mutter und Tochter einer Aufsteigerfamilie das Thema Bildung glaubwürdig vertreten könnte. Beer sagte zu und machte sich an die Aufgabe ran, wie sie alles macht: ganz oder gar nicht. Seither fährt die Frankfurterin ein Auto mit dem Kennzeichen F-DP-2017.