Zweimal in relativ kurzer Folge hat der Spiegel unbezahlbare Werbung für ein Buch gemacht, das seine Führung für gefährlich hält. Erst hatte ein Redakteur des Nachrichtenmagazins Rolf Peter Sieferles „Finis Germania“ auf eine kuratierte Liste des NDR gehievt, wofür sich in einem recht beispiellosen Vorgang die Chefredaktion von ihm distanzierte. Dann veranlasste die Führung des Blattes, das Buch von der eigenen Bestsellerliste (auf der es auf Platz 6 rangierte) herunterzunehmen.

Das Ergebnis: „Finis Germania“ steht bei Amazon wie festgenagelt auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und Sieferles anderes Vermächtnis, „Das Migrationsproblem“ hat sich im Sog des Skandals zwischenzeitlich auf Platz 6 vorgearbeitet.

Merkel-kritische Bücher erfolgreich

Ein Blick auf die Amazon-Liste lohnt sich aber über diesen Einzelfall und den Bärendienst des Spiegel an seinem eigenen Ziel hinaus. Seit einiger Zeit schon rangieren dort politische Sachbücher sehr weit oben, die sich kritisch mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik befassen oder eine kritische Bilanz ihrer zwölfjährigen Kanzlerschaft ziehen. Normalerweise sucht man politische Sachbücher in diesen universalen Bestsellerlisten sonst vergebens, wo sie mit Glücksfibeln, Kochbüchern und Sex-Ratgebern konkurrieren.

Der Bestseller „Die Getriebenen“, in dem der Welt-Korrespondent Robin Alexander die entscheidenden Tage und Wochen der Kanzlerin und der Koalition in der Flüchtlingskrise akribisch protokolliert, hat sich dem Vernehmen nach schon 150.000 Mal verkauft. Zur Einordnung: Ein politisches Sachbuch gilt normalerweise in der Branche als achtbarer Erfolg, wenn sich davon 5000 Exemplare verkaufen.

Wie gut sind die Umfragewerte wirklich?

Diese Platzierungen lassen sich nicht so ohne Weiteres in Einklang bringen mit den Umfragewerten der Union und der Kanzlerin, die inzwischen teilweise wieder bei 40 Prozent liegen, Tendenz steigend. Irritierend und quer zu den etablierten Meinungsforschern stehen aber die Rohdaten des digitalen Meinungsforschungsinstituts Civey, das einzige, dass diese für Teilnehmer an seinen Umfragen zugänglich macht. Danach liegt die CDU derzeit bei 24,5 Prozent und die AfD bei 17,5. Bereinigt liegt dann die CDU bei 40,5 und die AfD bei 7,0, SPD interessanterweise roh und bereinigt gleichermaßen bei 25 Prozent. Die Rohdaten bilden die Klicks der Menschen ab, die an der Umfrage teilnehmen. Um repräsentativ sein zu können, werden diese aber von den Instituten nach dem Bevölkerungsdurchschnitt von Deutschland und anderen Kriterien gewichtet.

Schwer in Einklang zu bringen mit Merkels Höhenflug sind auch all die Leserkommentare unter einschlägigen Online-Artikeln, zuletzt jenen über den islamistischen Messermörder von Hamburg, der sich als Palästinenser aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auswies und im Zuge der Flüchtlingswelle ohne Papiere nach Deutschland gekommen war. Weitestgehend einhellig sind die Meinungsäußerungen dort, und zwar ziemlich unabhängig davon, wo die jeweilige Zeitung oder das jeweilige Magazin politisch angesiedelt ist.

Verzerrung oder Überraschung?

Gibt es da draußen eine andere Wirklichkeit, eine andere Stimmung, eine größere und hartnäckigere Abneigung gegen die Kanzlerin und ihre Politik, als es die Umfragen im Moment abbilden? Was ja auch eine Erklärung für den kurzen Höhenflug von Martin Schulz gewesen wäre. Der wäre dann die projizierte Hoffnung auf eine echte Alternative gewesen, die dann schnell zerstob.

Oder verzerrt das Netz die Wahrnehmung, weil dort das AfD-affine Klientel überproportional stark unterwegs ist, böse Bots oder sonstige finstere Mächte online ihr Unwesen treiben? Und werden Bücher nicht auch als Bestseller in so kleinen absoluten Mengen gekauft, dass die vielen Top-Platzierungen der kritischen Merkel-Literatur nichts aussagen?.

Entweder also ist das alles eine Verzerrung und eine Blase. Oder die Republik schaut am 24. September um 18 Uhr erstaunt und verdutzt auf die ersten Balkendiagramme im Fernsehen. Derartige Wahl-Überraschungen kamen ja gelegentlich vor in letzter Zeit.