Viele Bürger in Deutschland hadern mit dem politischen System in der Bundesrepublik. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für das Monatsmagazin Cicero (Februarausgabe) gaben mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) an, unzufrieden damit zu sein, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Männer (59 Prozent) vertraten diese Ansicht etwas häufiger als weibliche Befragte (55 Prozent). Deutlicher ist das Gefälle zwischen den neuen und den alten Bundesländern: Die Bürger in Ostdeutschland zeigten sich zu 63 Prozent unzufrieden mit der derzeitigen demokratischen Funktionsweise, im Westen waren es nur 55 Prozent der Befragten.

Besonders unzufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, sind die Wähler der AfD (76 Prozent) und der Partei Die Linke (73 Prozent). Bei den Wählern der Union machte dieser Anteil hingegen nur 44 Prozent aus, bei den Wählern der SPD 54 Prozent und bei Grünen-Wählern 48 Prozent.

70 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass Volksabstimmungen demokratischer sind als Abstimmungen im Bundestag. Insbesondere Wähler der AfD (86 Prozent) und der Linken (83 Prozent) vertraten diese Auffassung; bei Wählern der CDU/CSU waren es nur 69 Prozent, bei SPD-Wählern 75 Prozent und bei Grünen-Wählern 70 Prozent.

Die Umfrage wurde zwischen dem 6. und dem 9. Januar 2017 als Online-Befragung durchgeführt. Es nahmen 2.054 Personen im Alter ab 18 Jahren aus ganz Deutschland teil.