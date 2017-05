Deutschland ist ein Einwanderungsland und hat in seiner Geschichte immer wieder von Einwanderung profitiert: allein seit 1945 durch 14 Millionen Heimatvertriebene, durch drei Millionen Deutschstämmige aus Osteuropa, durch drei Millionen sogenannte Gastarbeiter und durch Einwanderung russischer Juden oder Verfolgter der kommunistischen Regime. Diese Menschen haben unser Land bunter und weltoffener gemacht und unsere Kultur mitgeprägt – ebenso wie der Austausch von kulturellen Gütern, Waren, Daten und Informationen in einer globalisierten Welt. Eine moderne Einwanderungsgesellschaft

lebt von pluralen Identitäten und Lebensentwürfen. Unsere Kultur – im Sinne von Sprache, Sitten, Gebräuchen, Werten – befindet sich in permanenter Veränderung. Wie kann man da ernsthaft eine nationale Kulturdoktrin, also eine „deutsche Leitkultur“ einfordern? Und woran bemisst sie sich?

Claus Leggewie hat Leitkultur einmal treffend als „defensiven Mobilisierungsbegriff“ bezeichnet, der einen „Herr im Hause“-Standpunkt anzeige: „Gäste“ hätten sich den Sitten und Gebräuchen der „Gastgeber“ anzupassen. Mit gesellschaftlicher Teilhabe hat das wenig zu tun. Sie zu organisieren, ist aber unsere gemeinsame Herausforderung, die wir jetzt vordringlich zu stemmen haben. Sie reicht von Sprachförderung, Aus- und Weiterbildung, schnellerem Arbeitsmarktzugang bis hin zum konsequenten Eintreten gegen Rassismus und Diskriminierung. Außerdem müssen wir Menschen ermöglichen, mehrere Staatsangehörigkeiten zu haben, und mehr politische Teilhabemöglichkeiten schaffen, etwa über die Zulassung des Kommunalwahlrechts für Migranten.

Die Menschen, die heute bei uns Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, werden morgen unsere Nachbarn und unsere Kollegen sein. Unser Ziel muss sein, aus ihnen Bürgerinnen und Bürger zu machen. Das sollte uns leiten und daran sollten wir arbeiten, nicht an einem kulturellen Protektionismus namens „deutsche Leitkultur“.

Im „Cicero“-Magazin haben wir bereits im Dezember 2015 mehrere deutsche Politiker zum Thema Leitkultur Stellung nehmen lassen. Diese Beiträge veröffentlichen wir nun auch auf unserer Online-Seite in einer Serie. Der Beitrag von Simone Peter beschließt die Debatte. Lesen Sie hier die Texte von FDP-Chef Christian Lindner, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Thomas Oppermann, von Bundestagspräsident Norbert Lammert der Linken-Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und Andreas Scheuer, Generalsekretär der CSU.