Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein durften erstmals auch 16- und 17-Jährige wählen. Die Absenkung des Wahlalters auch auf Bundesebene findet in der Bevölkerung aber wenig Unterstützung. Nur jeder dritte Deutsche (32,3 Prozent) ist dafür. Das ist das Ergebnis einer exklusiven Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für Cicero.

Jeder zweite Befragte (48,7 Prozent) ist dagegen, der Rest machte keine Angaben. Interessant: Nur in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen gibt es eine relative Mehrheit für eine Senkung des Wahlalters (45,5 Prozent dafür, 36 Prozent dagegen). Die 25- bis 34-Jährigen sind gespalten (38,4 Prozent dafür und 38,6 Prozent dagegen). In allen anderen Altersgruppen gibt es zunehmend deutliche Mehrheiten gegen eine Senkung des Wahlalters: 35- bis 44-Jährige (34,9 Prozent dafür, 43,2 Prozent dagegen), 45- bis 54-Jährige (26,7 Prozent dafür, 51,5 Prozent dagegen), 55- bis 64-Jährige (28,8 Prozent dafür, 54 Prozent dagegen) und bei den über 65-Jährigen (27,9 Prozent dafür, 57,7 Prozent dagegen).

Insa-Chef Hermann Binkert sagt dazu: „Die Befürworter eines Wahlrechts ab 16 Jahren müssen noch Überzeugungsarbeit leisten. Aktuell findet diese Idee wenig Akzeptanz.“ Insbesondere die SPD und die Grünen hatten sich für eine Absenkung des Wahlalters auch für die Bundestagswahl ausgesprochen. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte, es gebe ein Ungleichgewicht zwischen den berechtigten Interessen der Jungen gegenüber denen der Senioren. Der Deutsche Familienverband plädiert sogar für ein Wahlrecht für Kinder.

Die meisten Wahlberechtigten sind über 70

Bisher können 16-Jährige nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein an Wahlen auf Landesebene teilnehmen. Auf kommunaler Ebene ist das in zehn Bundesländern möglich. Das Recht ist jedoch nur aktiv, nicht passiv, das heißt, dass Jugendliche zwar wählen dürfen, aber nicht selbst gewählt werden können.

Bei der Bundestagswahl am 24. September werden 61,5 Millionen Deutsche wahlberechtigt sein, davon etwa drei Millionen Erstwähler. Die 18- bis 30-Jährigen stellen aber nur 15,4 Prozent der Wahlberechtigten. Die größte Gruppe, die im Herbst wählen darf, sind mit 12,7 Millionen die über 70-Jährigen, gefolgt von den 50- bis 60-Jährigen (12,3 Millionen), wie aus Daten des Bundeswahlleiters hervorgeht.

Der Vorwurf lautet demnach, dass die Älteren über die Zukunft der Jungen bestimmen, ohne selbst von den Auswirkungen ihrer Entscheidungen betroffen zu sein. Außerdem würden sich junge Menschen durch ein aktives Wahlrecht ab 16 Jahren stärker mit Politik auseinandersetzen und somit die Demokratie gestärkt werden.

Auf der anderen Seite heißt es, Jugendliche seien noch nicht in der Lage, die komplexen Zusammenhänge der politischen Arbeit zu verstehen, könnten die Rechtsfolgen ihrer Handlungen nicht abschätzen und seien anfälliger für den Einfluss von Extremisten.