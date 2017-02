Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist dem neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump gegenüber negativ eingestellt. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für Cicero Online.

Demnach bewerteten 68,4 Prozent der Befragten die Aussage „Ich finde es gut, dass Donald Trump US-Präsident ist“ mit „stimme nicht zu“. Lediglich 11,6 Prozent befürworteten Trumps Präsidentschaft. Männer sehen mit 16,1 Prozent Zustimmung den neuen amerikanischen Präsidenten deutlich positiver als Frauen (7,6 Prozent Zustimmung). In der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren sind die Zustimmungswerte für Trump mit insgesamt 16,3 Prozent am höchsten, am niedrigsten sind sie in der Altersgruppe ab 65 Jahre mit 8,2 Prozent.

Ein deutlicher Unterschied in der Bewertung Trumps besteht zwischen den Befragten in den östlichen und in den westlichen Bundesländern. Im Osten befürworten 17 Prozent der Befragten die Präsidentschaft Donald Trumps, im Westen sind es lediglich 10,2 Prozent

AfD-Wähler und Muslime mögen Trump

Bei den Wählern der AfD sind die Zustimmungswerte für Trump mit 52,9 Prozent mit deutlichem Abstand am höchsten, am niedrigsten sind sie bei den Wählern von Bündnis90/Die Grünen (2,9 Prozent). 81 Prozent der befragten CDU/CSU-Wähler lehnen Trump ausdrücklich ab, ebenso wie 84,6 Prozent der befragten SPD-Wähler und 78,3 Prozent der FDP-Wähler. Bei den Wählern der Linkspartei sprachen sich hingegen lediglich 72,5 Prozent der Befragten ausdrücklich gegen Trump aus.

Ein erstaunliches Detail ergibt sich bei der Bewertung Trumps vor dem Hintergrund der Religionszugehörigkeit der Befragten. Demnach sehen 36,7 Prozent der Muslime den neuen US-Präsidenten positiv, bei den Katholiken hingegen nur 9,9 % und bei den Protestanten 11,3 Prozent. Weniger als die Hälfte der befragten Muslime (47,7 Prozent) lehnt Trump ausdrücklich ab; bei den Katholiken liegt dieser Wert bei 71,4 Prozent und bei den Protestanten bei 73,6 Prozent.

Für die Stichprobe wurden zwischen dem 27. und dem 30. Januar insgesamt 2088 Personen von Insa befragt. Die maximale Fehlertoleranz bei dieser Befragung liegt bei +/- 2,2 Prozentpunkten.