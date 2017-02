Im Juli 2015 schloss ich mich der Kampagne „Democrats Abroad“ (Demokraten im Ausland) an, weil mir klar war, dass Hillary Clinton ins Rennen um die Präsidentschaft gehen würde. Von da an flog ich immer wieder in die USA, um mich in Clintons Kampagnen-Teams für die Vor- und die Präsidentschaftswahlen zu engagieren. Außerdem machte ich mit bei „Britain Stronger In Europe“ (Britannien stärker in Europa). Das war die Kampagne für das britische EU-Referendum, die für den Verbleib in der Europäischen Union warb.

In den Vor-Ort-Teams dieser Kampagnen warben wir hunderte Freiwillige an und schickten sie an Haustüren, Telefone und zu hochkarätigen Events. Diese Freiwilligen gaben in tausenden Stunden Arbeit ihr Bestes, um die Botschaften der Kampagnen zu verbreiten. Aber wie sich herausstellen sollte, waren diese Botschaften schwammig und unausgewogen. Zugleich erlebten wir in den traditionellen und den sozialen Medien einen regelrechten Krieg.

Zu viele und die falschen Worte

Ich schreibe diesen Artikel, weil ich erfuhr, wie die Leidenschaft und das Engagement der Freiwilligen ins Leere liefen. Das lag an fundamentalen Fehlern, die sowohl in der Clinton-, als auch in der Remain-Kampagne gemacht wurden.

Der Kern einer Kampagnenbotschaft ist das Gefühl, dass sie durch ihren Namen und ihr Motto erzeugt. Ich kann nicht einmal sagen, was das Motto der Remain-Kampagne war. Unser Name war „Britain Stronger in Europe“, was erst einmal zu viele und dann noch nicht einmal die richtigen Worte waren. Was fehlte waren die Begriffe „wählen“ und „bleiben“. Welch ein Gegensatz zur Gegenkampagne „Vote Leave“. Mit nur zwei Worten sagt einem der Kampagnenname genau, was zu tun ist, nämlich für den Austritt zu stimmen.

Unserer Sache zu sicher

Die verquaste Remain-Kampagnenbotschaft kostete uns Stimmen. Ich glaube, wir waren uns unserer Sache zu sicher. Wir glaubten, dass das Motto keine Rolle spielen würde, da die Leute sowieso für unser Anliegen stimmen würden.

Als das Datum des Referendums endlich feststand, ließ man das Vor-Ort-Team monatelang warten, bis wir neues Material bekamen, das dieses Datum enthielt. Erst sechs Wochen vor der Wahl wurde der Slogan zu „Wählt Bleiben am 23. Juni“ geändert, aber da war es schon zu spät. Wieder war sich die Kampagne viel zu sicher, dass die Wähler das Datum schon kennen würden, dass sie uns unterstützen, und dass sie wählen gehen würden. Es war diese Überheblichkeit, die uns scheitern ließ.

Die Bedeutung des Slogans

Auch der Hillary Clintons Slogan „Stronger Together“ (Gemeinsam Stärker) konnte es nicht mit Donald Trumps „Make America Great Again“ aufnehmen. Die meisten Menschen kannten Clintons Motto nicht einmal. Sie wollte die Wähler mit einer strahlenden Vision von sozialer Einheit inspirieren, sprach aber weder die wirtschaftlichen Probleme noch die des Gesundheitssystems, der Einwanderung oder der Bildung an. Erneut ging man fest davon aus, dass sich die Wähler hinter Clinton stellen würden, auch ohne etwas über ihre genauen Absichten zu wissen.

„Make America Great Again“ ist eine extrem wirkungsvolle Forderung. Es ist möglich, dass den Mitarbeitern der Trump-Kampagne anfangs selbst gar nicht klar war, was sie dort erdacht hatten. Die Wortwahl verbindet Aktion mit Zeit, genau wie „Vote Leave on June 23rd“. „Make America Great Again“ hat fast so viel Kraft wie „We Can Do It“ (Wir schaffen es), dem Slogan, der während des Zweiten Weltkriegs Frauen motivieren sollte, sich an den Kriegsanstrengungen zu beteiligen.

Themen des Gegners übernommen

Während der Kampagne erlebten wir zahllose Debatten, Reden und Demonstrationen, wir lasen hunderte Blogs, Nachrichten, Anzeigen und Tweets. Dabei fiel eines auf: Die Remain-Kampagne redete über Vote Leave und deren Lügen, während Vote Leave seine Lügen bewarb. Clinton redete über Trump, während Trump Trump bewarb.

Jeden Tag rechnete ich damit, dass die Kampagnen-Planer ihren Fokus ändern würden, nicht mehr nur auf die Gegner schauen, sondern die gesellschaftliche Debatte auf ihre Seite ziehen. Dazu kam es nie. Clinton redete weiterhin darüber, wie gefährlich Trump sei. Sie schaffte es nicht, ihre eigenen Programme und Ideen zu kommunizieren, nicht einmal gegen Ende ihrer Kampagne.

In Großbritannien hätte sich die Remain-Kampagne entscheiden müssen, welches ihre stärksten und wichtigsten Programmpunkte waren. Doch sie ließ sich von den Einwanderungsmythen ablenken, die Vote Leave verbreitete, anstatt sich auf die reformierte Beziehung Großbritanniens zur EU oder auf die Botschaft von 70 Jahren Frieden zu konzentrieren.

Dasselbe Volk, aber andere Sprecher

Vote Leave und Trump hätten es leichter nicht haben können. Solange die Gegenseite abgelenkt und unfokussiert blieb, konnten sie die öffentliche Debatte bestimmen und Wähler auf ihre Seite bringen.

Nach den Wahlen fragten sich viele Menschen, wie extremer Nationalismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Egoismus so stark zunehmen konnten. Ich denke, dass es eine einfache Antwort gibt: Es gab das alles immer schon, aber es hatte keine Stimme. Extremistische Gruppen hatten Anführer, aber keine Unterstützer in den Regierungen und keine Macht. Und weil die Toleranz gegenüber Minderheiten immer stärker gepflegt wurde, lernten die Menschen mit extremistischen Ansichten gleichzeitig, sich zu mäßigen.

Leute wie Donald Trump und Nigel Farage schafften es, Extremismus zu legitimieren und ihm eine Stimme zu geben. Fremdenfeindlich eingestellte Menschen können nun für eine Person und eine Sache stimmen, an die sie glauben. Einen plötzlichen Anstieg von rassistischen Meinungen gibt es nicht. Das moralische Zentrum der Länder hat sich nicht verändert, wir sind dasselbe Volk, das wir vor sechs Monaten waren. Was sich verändert hat, ist, wer die lauteste Stimme hat.

Keine wirklichen Antworten

Weder die Remain- noch die Clinton-Kampagne hörten den Menschen zu. In der Remain-Kampagne wurde uns unentwegt versichert, dass alles gut würde, wenn wir nur dem Plan folgen würden. Wir vor Ort wussten es besser. Wir sehnten uns nach einer starken Botschaft der Mitte zur Einwanderung, eine Botschaft, die unsichere Wähler hätte überzeugen können. Selbst an einem so multikulturellen Ort wie West-London hatten die Menschen Fragen zur Immigration. Aber wir hatten keine wirkliche Antwort. Währenddessen machten die Datenspezialisten von Cambridge Analytica großzügig Gebrauch von Daten für ihre Werbung und Botschaften.

In Kampagnen geht es fast nur um Kommunikation. Wenn die Aktivisten einer Kampagne den Wählern nicht zuhören, dann bestrafen die Wähler sie, indem sie wiederum der Kampagne nicht zuhören und ihr Kreuz woanders machen.

Wir haben Besseres verdient

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, die richtigen Kampagnen und die richtigen Kandidaten unterstützt zu haben. Selbst als ich wusste, dass wir verlieren würden, hoffte ich immer noch, dass wir gewinnen könnten. Glaube ist mächtig und übertrumpft oftmals den Verstand. Die Wähler von Trump verfielen seiner Rhetorik, auch wenn sie später vor Kameras zugeben mussten, dass seine Behauptungen nicht wahr sein konnten. Die Leave-Wähler befürchteten, dass Einwanderer ihre Jobs wegnehmen. Sie wollten nicht wahrhaben, dass auch ein Mangel an Fähigkeiten oder die Abhängigkeit von Sozialhilfe für Arbeitslosigkeit verantwortlich sein können. Ich glaubte, dass unsere Wählerschaft sich gegen Instabilität und Extremismus entscheiden würde, obwohl ich wusste, dass unsere Kampagne dabei war zu verlieren. Glaube hilft den Menschen, das Unvernünftige vernünftig erscheinen zu lassen.

Heute weiß ich, dass wir Besseres verdient haben. Ich möchte auch die Wähler zu dem Glauben inspirieren, dass sie Besseres verdient haben als das, was uns im Jahr 2017 blüht. Und ich möchte, dass weltoffene Menschen mit härteren Bandagen gegen ihre politischen Gegner kämpfen und diese nach ihren eigenen Spielregeln schlagen.

Dieser Text erschien zuerst auf der Seite der pro-europäischen Organisation „United Europe“. Übersetzung aus dem Englischen: Constantin Wißmann.