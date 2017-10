Tausenden Air-Berlin-Mitarbeitern drohen Entlassung oder neue schlechte Verträge bei Eurowings. Rund 200.000 bezahlte Flugtickets von Kunden werden voraussichtlich ersatzlos verfallen. Die Steuerzahler tragen die Risiken. Währenddessen stopfen sich verantwortliche Manager mit Millionen Euros die Taschen voll und es entsteht ein von der Politik unterstütztes Lufthansa-Monopol – so lautet in etwa die Kurzform der Empörungsgeschichte um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin und deren Chef Thomas Winkelmann.

Nicht nur Arbeitnehmervertreter, Verbraucherschützer, auch Politiker äußerten in den vergangenen Tagen ihren Unmut über diese Entwicklung. „Die Wirtschaft ist für die Menschen da – nicht umgekehrt“, empörte sich etwa SPD-Bundesvize Ralf Stegner. Auch sein Kollege vom Arbeitnehmerflügel der CDU, Karl-Josef Laumann, sagte: „Die einfachen Mitarbeiter bangen jetzt um ihre Arbeitsplätze, und gleichzeitig ist der Vorstand doppelt und dreifach abgesichert. Das geht so nicht.“

Starke Worte ohne Wert

Das geht so nicht? Offensichtlich schon. Was bringen solche starken Worte? Naturgemäß werden sie geäußert, wenn es ohnehin zu spät ist. Starke Worte kosten nichts. Keiner muss mehr für sie einstehen. Fordern kann jeder immer viel. Tatsächlich konnte bereits zu Beginn des Engagements vom ehemaligen Lufthansa- beziehungsweise Germanwings-Manager Winkelmann allen klar sein, was es damit auf sich hat. Schon aus dem Geschäftsbericht 2016 ging offensichtlich hervor, welche finanziellen Sicherheiten für Winkelmann ausbaldowert wurden, auch für den Fall einer Pleite:

„Um die Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft aus dem Dienstvertrag bis zum 31. Januar 2021 abzusichern, wurde eine unwiderrufliche Bankgarantie in Höhe von bis zu 4.500.000 Euro zugunsten von Herrn Winkelmann ausgestellt“, hieß es dort. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts sind keine empörten Äußerungen von Politikern bekannt, geschweige denn geplante Gesetzesänderungen, die solche Garantien verbieten könnten.

Auszug aus dem Air-Berlin-Geschäftsbericht von 2016

Ein Musterbeispiel für Vertrauensverlust

Der Fall Air Berlin ist ein Musterbeispiel dafür, wie Politiker im Gleichschritt mit der Wirtschaft das Vertrauen von Arbeitnehmern, Verbrauchern und Steuerzahlern verspielen. Es zeigt sich wie leichtfertig zugleich die Chance vertan wird, die Ängste und Sorgen der Bürger wirklich ernstzunehmen. Ganz gemäß jener bislang bloßen Floskel, die vor und erst recht seit der vergangenen Bundestagswahl zu hören ist. Wie steht es damit, wenn es mal konkret wird? Wurden viele nicht längst verschaukelt, als klar wurde, dass über das Schicksal der Air Berlin erst nach der Bundestagswahl entschieden wird? Wie ernst mögen sich Wähler da genommen fühlen?

Sicher, so eine Insolvenz ist hochkomplex, nicht einfach zu erklären und ob sie zu verhindern gewesen wäre, bleibt Spekulation. Doch gefährlich ist der Eindruck, den Manager, wie Politiker in diesem Fall hinterlassen. Wie konnte es soweit kommen?

Die Personalie Winkelmann war und bleibt anrüchig

Das Raunen in den Cockpits und auf den Fluren von Air Berlin begann schon zeitgleich mit der Verpflichtung von Thomas Winkelmann. Ausgerechnet jener Manager, der ganz im Sinne von Lufthansa-Chef Carsten Spohr den hauseigenen Billigflieger Germanwings aufbaute, wechselt also 2017 zum direkten deutschen Konkurrenten im Günstig-Flugsegment? Air Berlin war zu diesem Zeitpunkt schon so schwach, dass die Fluggesellschaft längst als sturmreif geschossen bezeichnet wurde. Schon damals war klar: Lufthansa hat größtes Interesse an den attraktiven Streckenrechten der Air Berlin.

„Warum lässt sich ein Thomas Winkelmann auf ein Unterfangen ein, mit dem er keinen Blumentopf gewinnen kann?“, fragten sich viele. Und die meisten waren sich einig: „Winkelmann ist der Vorbereiter”. So und ähnlich wurde er zumindest hinter vorgehaltener Hand von Beginn an genannt. „Der Gspusi vom Carsten Spohr”, der die Übernahme durch die Lufthansa vorbereiten soll. Der „Thomas“, wie Winkelmann seine Schreiben an die Mitarbeiter in Duz-Form unterschrieb, ließ sich nicht blicken bei der Belegschaft. Wozu auch auch Beziehungen zu Arbeitsabschnittgefährten aufbauen? Es ist natürlich schwer zu belegen, ob Thomas Winkelmann wirklich jenes trojanische Pferd mit Lufthansa-Kranich-Schwingen ist, welches zu Übernahmezwecken von langer Hand geplant eingeschleust wurde. Beweise dafür sind schwer zu bekommen. Nur der Eindruck ist derart eindrücklich, dass es einem schwerfällt, das Gegenteil behaupten zu wollen.

Alles für die Lufthansa

Denn es ist genau so gekommen, wie viele von Beginn an glaubten. Die Lufthansa pickte sich nach und nach die Filetstücke von Air Berlin heraus. Tausende Mitarbeiter verlieren entweder ihren Job oder dürfen Billigverträge bei der Lufthansa-Tochter Eurowings unterzeichnen –genaugenommen sogar nur mit der Untertochter Eurowings Europe in Österreich, die bis heute keinen eigenen Tarifvertrag hat. Selbst Piloten müssen hier zu einem Gehalt fliegen, das einem reichen Land unwürdig ist. Bis zu vierzig Prozent weniger als zuvor werden Angestellte voraussichtlich verdienen.

Schon Anfang 2017 hatte Air Berlin eine zweite Fluggesellschaft, die Air Berlin Aeronautics, gegründet. Hier konnten die 38 Flugzeuge unterkommen, welche die Lufthansa (Eurowings) schon vor der Pleite angemietet hatte. Das erkennbare Schutzprogramm zugunsten von Lufthansa galt Vielen als eines der zahlreichen Vorbereitungen zur angekündigten Übernahme. Jetzt soll Lufthansa ein Großteil von Air Berlin gehören. Um den Rest darf sich vielleicht noch Easyjet kümmern. Mit Folgen für die Kunden vor allem auf jenen Strecken, die bislang noch von zwei Wettbewerbern bedient wurden. Wie sehr sich die Flugpreise hier künftig verteuern werden, wird sich zeigen, aber es wäre erstaunlich, wenn es nicht so käme.

Die Regierung ließ die Warnungen verhallen

Kartellbehörden, Verbraucherschützer, Gewerkschaften und Mitarbeiter warnten schon lange vor diesem drohenden Szenario. Aber die Regierung hörte Ihnen nicht zu. Wegen der Insolvenz, die durch den Abfall von Ethihad als Hauptaktionär und Hauptgläubiger begründet wurde, muss sich die Lufthansa nun nicht um die bestehenden Arbeitsverträge scheren. Für jene, die arbeitslos werden, müssen vorerst alle Steuerzahler aufkommen. Steuerzahler, die zugleich teils schon als Kunden verfallener Tickets oder künftig höherer Preise geschröpft werden. Dabei waren sie ohnehin längst in der Pflicht. „Um nach dem Insolvenzantrag die Flugtätigkeit aufrechterhalten zu können, gewährt die Bundesregierung Air Berlin einen Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro“, war auf der Webseite der Regierung zu lesen. Die Bundesregierung gewährt? Gemeint ist der Steuerzahler.

Wer aber profitiert? Winkelmann und Lufthansa. Die verbliebene große deutsche Fluggesellschaft kann sich ganz im Sinne von CEO Carsten Spohr und Noch-Verkehrsminister Alexander Dobrindt zu einem „europäischen Champion” aufschwingen. Sicher, mit Weitblick mag das plausibel klingen. Im harten internationalen Airline-Wettbewerb ein starkes deutsches Unternehmen zu positionieren, ist nicht per se verwerflich. Im Gegenteil. Aber zu welchem Preis? Wie gerechtfertigt etwa sind die Winkelmann-Millionen? Prinzipiell ist das die Entscheidung eines jeden Unternehmens. Wenn aber eine Garantie ausgeprochen wird, für die, wie bereits absehbar war, der Steuerzahler einspringen muss, bekommt das Ganze ein Geschmäckle.

Verantwortliche ohne Verantwortung

Es geht nicht um Sozialneid. Es geht nicht darum, dass deutsche Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren sollen, weil sie ihren Managern keine international konkurrenzfähigen Gehälter mehr bieten können. Es geht nicht um Manager-Bashing. Aber darf es sein, dass sich am Ende alle, die für ihre Verantwortung sehr gut bezahlt werden, nicht mehr verantworten müssen? Zugleich sollen jene die Konsequenzen tragen, die eh gebeutelt sind? Viele würden diese Fragen deutlich verneinen.

Sicher, die Probleme und die Pleite Air Berlins lassen sich kaum Winkelmann alleine anlasten. Zu viel vermurksten bereits seine Vorgänger. Zu viele jener allwissenden Männer wechselte das Unternehmen innerhalb weniger Jahre ein und aus, als handele es sich um ein Freundschaftsspiel im Fußball. Auf Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold folgte 2011 Ex-Bahnchef Hartmut Mehdorn.

In seine Zeit fällt die folgenschwere Abhängigkeit von der arabischen Ethihad. Als plötzlicher Hauptaktionär konnte die Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten direkten Einfluss nehmen. Offiziell hat das freilich nie ein Air-Berlin-Manager zugegeben. Aber gerade die plötzlich massiven Expansionen auf der Langstrecke, der Sprung nach Abu Dhabi, passten nur zu gut in die nun gescheiterte Drehkreuz-Strategie von Ethihad, die versuchte gegen die regionalen Konkurrenten Qatar Airways und Emirates internationalen Boden gut zu machen. Air Berlin aber schaffte den Spagat absehbar nicht: In Deutschland und Europa wuchs die Low-Cost-Carrier-Konkurrenz, nicht nur durch Ryanair und Easyjet, gerade auch durch Germanwings und später Eurowings.

Auf Hartmut Mehdorn folgte der Österreicher Wolfgang Prock als neuer CEO. Es folgten erneut Restrukturierungsmaßnahmen, Arbeitsplätze wurden abgebaut. 2014 trat Prock auch schon wieder zurück. Der nächste Manager, Stefan Pichler, blieb ebenfalls nur knapp zwei Jahre. Dann kam Winkelmann. Dass Ethihad nun irgendwann den Stecker zog, war absehbar. Dass dies kurz nach dem Besuch am Golf von Bundeskanzlerin Angela Merkel (im Schlepptau Lufthansa-Chef Carsten Spohr) geschah – auch hier bleibt ein Geschmäckle.

Politiker müssen Wirtschaft gestalten

Winkelmann hat sich geschickt finanziell absichern lassen. Das sollte ihm nicht vorgeworfen werden. Sollte er als Vorbereiter entlarvt werden, trifft ihn mindestens moralische Schuld. Air-Berlin-Mitarbeiter haben nun einen selbstgedichteten Cover-Song der Sängerin Pink ins Internet gestellt. Mit der Zeile „How do you sleep, while the rest of us cry“ klagen sie CEO Winkelmann persönlich an.

Welche Rolle die Bundesregierung bei dem Deal gespielt hat, wird vielleicht noch ans Licht kommen. Dass nun ausgerechnet die Bundeswehr am Flughafen Düsseldorf um ehemalige Air-Berlin-Flugbegleiter wirbt, kann einem im Lichte dessen, was bisher geschah, fast nur noch wie Hohn vorkommen.

Aktuelle Kampagne der Bundeswehr

Jene Politiker, die nun am lautesten schreien und erst recht jene, die sich jetzt lieber wegducken, sollten konkret überlegen, was sie künftig anders machen müssen. Wie bekommen Kunden mehr Rechte? Wie können Tarif-Tricksereien bei Übernahmen zulasten Tausender Arbeitnehmer verhindert werden? Wie können Steuerzahler vor unternehmerischen Fehlentscheidungen geschützt werden? Erst wenn solche Fragen mit Gesetzen ohne Schlupflöcher beantwortet und zudem gut erklärt werden, kann Politik Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Erst dann hätten markige Statements es wieder verdient, ernst genommen werden. Erst dann werden Bürger wirklich ernst genommen. Erst wer so handelt, darf erwarten, das auch weniger Protest gewählt wird.