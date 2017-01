New York Times

„Es war eine super Strategie. Alle wollten seit Langem wissen, wie Trump in Zukunft mit seinen Geschäften verfahren will (...) Aber das Thema ging im Aufruhr über den geleakten Report unter. Diese Art von Schnellfeuerablenkung könnte das Werk eines politischen Genies sein, aber in Wahrheit ist es nur die Art, wie unser nächster Präsident tickt. Seine Gedanken hüpfen hin und her. Der einzige verbindende Nenner ist die Frage, was das alles für Trump bedeutet. Sah er gut aus? Wie waren die Zuschauer? Hat ihn jemand hintergangen?“

Washington Post

„Wir scheinen völlig unerforschtes Gebiet zu betreten. Das große Ausmaß der weltweiten Firmenbeteiligungen von Trump, verbunden mit ihrer Undurchsichtigkeit, schafft sowohl ein hohes Potenzial für Interessenskonflikte als auch eine Unmöglichkeit, diese Konflikte aufzudecken, was alle Anstrengungen zur Vorhersage der Konsequenzen völlig hoffnungslos macht. Es ist schwer zu sagen, was jetzt passieren wird. Die Rolle der Presse bei der Aufdeckung dieser Interessenskonflikte wird entscheidend sein.“

The Guardian (Großbritannien)

„Donald Trump ist nicht, was er scheint. Der mutmaßliche Meister der Medienmanipulation stolperte so oft auf seiner ersten Pressekonferenz, dass es schwer ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass irgendjemand einmal dachte, der TV-Star sei überhaupt gut in diesen Dingen. Wenn der mutmaßliche Skandal, in den er verwickelt ist, nicht so anzüglich wäre, könnte man von einem Fall von des Kaisers neuen Kleidern sprechen. Stattdessen muss man sagen, dass Trumps Präsidentschaft schon jetzt in Scherben liegt. Und sie hat noch nicht einmal offiziell begonnen.“

Neue Zürcher Zeitung

„Was Präsident Trump außenpolitisch erreichen will, bleibt vorerst sein Geheimnis. Er geht auf Schmusekurs mit seinem russischen Amtskollegen Putin, gratuliert den Briten zum EU-Austritt, relativiert die Bedeutung der Nato und twittert gegen die Chinesen an. Absehbar ist, dass die Welt unter dem neuen amerikanischen Präsidenten krisenanfälliger, unvorhersehbarer und multipolarer wird. Der Begriff ‚Westen‘ könnte zur Floskel verkommen.“

Le Figaro (Frankreich)

„Der Sender CNN und die Seite Buzzfeed, die die Enthüllungen veröffentlichten, durften keine Fragen stellen, was von Trump-Anhängern mit Applaus begleitet wurde, die neben den hunderten Journalisten in New York anwesend waren. Die leicht chaotische Atmosphäre dieser ersten Pressekonferenz seit 168 Tagen lässt auf einen farbenreichen Stil des Präsidenten schließen, der seinen Wählern das Gefühl geben wird, dass ihr Gewählter in die Arena herabsteigt, anstatt sich in der Blase des Weißen Hauses einzuschließen.“

La Libération (Frankreich)

„Trump hat den Trump gegeben: sich seiner selbst unglaublich sicher, versprach er dem amerikanischen Volk den Himmel auf Erden im Lauf der ‚nächsten acht Jahre‘, als sei seine Wiederwahl in 2020 nichts als eine reine Formsache. ‚Ich werde der größte Jobproduzent sein, den Gott jemals geschaffen hat‘, sagte er.“

El País (Spanien)

„Die Drohungen gegen die Pharma-Industrie, die Anspielung auf ‚gefährliche Lobbys‘ und die direkte Erwähnung eines Autoherstellers, von dem er sagte, das Unternehmen werde wie bereits andere Firmen Millioneninvestitionen in den USA und den Abbau von Anlagen im Ausland ankündigen, passen eher zu einem Drehbuch eines Mafiafilms als zu einer Präsidentenrede. Gar nicht zu sprechen von der absurden Inszenierung mit Dutzenden Dokumenten-Mappen zu den Firmen, auf deren Verwaltung Trump nach eigenen Worten angeblich verzichten will. Je näher Trump dem Weißen Haus kommt, desto berechtigter wird die Sorge über die Zukunft. Und desto unverständlicher werden die Beschwichtigungsversuche einiger Regierungen wie etwa der spanischen.“

Komersant (Russland)

„Der künftige US-Präsident Donald Trump hat die Rede von einem ‚Neustart‘ in den Beziehungen zu Russland für unangebracht erklärt: ‚Entweder wir kommen miteinander aus oder nicht.‘ Moskau hofft auf ein besseres Verhältnis zu einem erneuerten Washington. Doch der Sanktions-Vorstoß einer Reihe von US-Senatoren engt den Spielraum für Trump ein und macht das Miteinanderauskommen fast unmöglich. Es wird ein umfassendes und sehr konkretes Programm der Außen- und Innenpolitik der USA vorgeschlagen, in dem Russland der Platz des Irans zugewiesen wird.“

Jerusalem Post

„Ob man einen ordnungsgemäß gewählten Präsidenten mag oder nicht mag: sicherlich sollte die oberste Führungskraft die Macht haben, sich mit jemandem zu umgeben, bei dem er – zurecht oder unrecht – glaubt, einen guten Rat zu erhalten. Es gibt natürlich Risiken bei der Ernennung von Angehörigen. Es wäre schwieriger für den Präsidenten, seinen Schwiegersohn – den Ehemann seiner Tochter und Vater seiner Enkelkinder – zu feuern, als es wäre, einen Nicht-Verwandten zu entlassen. Aber das ist ein Faktor, den jeder Präsident bei der Einstellung eines Verwandten berücksichtigen sollte.“

