Mit der Jeunesse dorée meines Herkunftlandes habe ich ungefähr so viel gemein wie ein Kreuzberger Migrant mit dem Sylter Jetset. Dessen Befindlichkeiten interessieren mich wenig. Im normalen Leben gar nicht.

Doch das brutale Silvester-Attentat auf eben jene Reichen und Schönen in Istanbuls Nachtclub Reina macht etwas mit mir. Auf einmal begreife ich, dass wir ein gemeinsames Lebensziel haben.

Attacke gegen den Freiheitswunsch

Diese Töchter und Söhne aus hochnäsigen Istanbuler Industriellenfamilien und ihre neureichen Freunde, Anatolier mit besten Drähten zur islamistischen Regierung in Ankara, kommen zwar aus einem hochpreisigen Paralleluniversum. Doch genau wie ich wollen auch sie sich frei bewegen. Genau wie ich, wollen sie sich anziehen, wie es ihnen gefällt. Genau wie ich, wollen sie tun und lassen können, was sie für richtig halten. Sie und ich, wir wollen unser Leben nicht von Islamisten und deren Vorstellungen diktieren lassen.

Das Massaker im Reina richtet sich aber genau gegen diesen Freiheitswunsch. Als ich Morgen des 1. Januar von dem Attentat erfuhr, war mir dies nicht wirklich gleich klar. Es war nur ein erstes, der Kraftausdruck sei erlaubt, frühmorgendliches Scheißgefühl. Scheiße, wieder ein Attentat in Istanbul und ein Adrenalinstoß, der den Frühstückskaffee eher zum Beruhigungstrunk machte.

Zusammenhalt von Klassenfeinden

Ich weiß, dass sich Aysegül Yasar so gefühlt haben muss. Ihr ist es offenbar viel schneller klar geworden als mir, wer da alles am Bosporusufer massakriert werden sollte. Gleich nach der Massenabschlachtung durch den jungen Schützen eilte sie mit ihren Freunden in naheliegende Istanbuler Teehäuser. Deren verwunderte Gäste drängte sie „zur Verteidigung des Laizismus und zum Widerstand gegen Angriffe des Islamischen Staates (IS) und anderer Dschihadisten“.

Am nächsten Tag, der Massenmörder war ungehindert entflohen und weiterhin auf freiem Fuß, wurden Yasar und ihre Freunde festgenommen. Wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.

Yasar und ihre Freunde sind aber nicht Mitglieder einer Terrororganisation, sondern des Volkshauses. Das Volkshaus, ein kleiner aber traditionsreicher legaler Verein, ist ein Sammelbecken marxistischer Jugendlicher. In der Stammkundschaft des Reina sehen sie also garantiert den Klassenfeind und keine Wertegemeinschaft. Dennoch haben auch sie gespürt, was ich empfinde: Wir müssen zusammen halten.

Dieses Gefühl erwacht und wächst. Noch unobduziert, keimt es in der türkischen Gesellschaft. Und das ist keine frohe Botschaft für das Regime in Ankara. Aber es ist eine Botschaft. An uns. Menschen, die sonst sehr verschieden sind, die sich nicht besonders mögen – ja, neidisch aufeinander sind und sich manchmal sogar bekämpfen, fangen an ihre Gemeinsamkeit zu begreifen.

Ekel vor Erdogan-Regime wächst

Dass der IS mittlerweile die Verantwortung für das Attentat übernommen hat, ändert daran nichts. Die Zahl derer steigt, die die Regierung in Ankara und deren Fanatiker für die Tat verantwortlich machen. Als geistige Kalaschnikow-Halter des Attentates. Ich weiß nicht mal, ob es durchdringt bis in die Erdogan-Filterbubble. Aber viele Menschen ekeln sich vor der Politik des Landes.

Die Menschen, die wie ich die brutalen Attentate als einen Angriff auf ihren Lebensstil begreifen, bekommen dazu täglich neuen Stoff. Sie werden wie Junkies mit einem zuverlässigen Nachschub an aufputschenden Meldungen versorgt. Jeder Nachrichtenzyklus ein Kick. Die türkische Regierung, faktisch das Ein-Mann-Regime Erdogan, sondert täglich neue Pläne ab, mit deren Finesse die türkische Gesellschaft nach islamistischen Vorstellungen umgeformt werden soll.

Islamisierung des Alltags

Zuletzt wurde über die Idee berichtet, das Bildungssystem stärker zu islamisieren und die Lehrkräfte den Absolventen der Imam-Schulen zu unterstellen.

Adrenalinstoß. Auf Kaffee muss ich seit Monaten gar nicht mehr warten. Frauen in den Städten spüren den wachsenden Druck. Freundinnen berichten, dass sie längst überlegen, wie sie sich kleiden sollen. Dass sie nicht mehr anziehen können, wozu sie Lust haben, dass sie wachsende Angst vor dem islamistischen Mob haben.

Tatsächlich häufen sich die Übergriffe von durchgeknallten, aufgeheizten Männern, die Frauen auf öffentlichen Plätzen zur Raison bringen wollen. Frauen, die nach dem Dafürhalten gehirngewaschener Männer zu kurze Röcke oder Shorts tragen, werden in öffentlichen Bussen neuerdings verprügelt. In einem Park wurde eine schwangere Frau auf den Boden geworfen und getreten. Weil sie joggte.

Und was tut die Regierung? Die Täter kommen meistens nur kurz in Haft und werden dann wieder frei gelassen. Vor Gericht kommen überhaupt meist nur die Fälle, die in der Öffentlichkeit bekannt werden und Unmut erregen.

Dann, als hätte das Land keine anderen, ernsthaften Probleme, rumorten Konservative vor Weihnachten und Silvester und traktierten ihre areligiösen Mitmenschen mit einer landesweiten Kampagne gegen das Feiern an diesen Tagen. Egal um welche Feiertage es sich da handelte, sie seien „christlich“ und damit unerwünscht.

Alperen Ocaklari, eine faschistische Organisation, trieb es auf die Spitze: In der westanatolischen Kleinstadt Nazilli jagten junge Männer einen Altersgenossen, der sich als Weihnachtsmann verkleidet hatte, theatralisch vor sich her und hielten ihm vor Kameras eine Pistole an die Schläfe.

Andere sind längst Schreibtischtäter oder Facebook-Verbrecher. Sie drohen ihren Nachbarn und angeblichen Feinden im Netz: „Wenn der Staat nicht stark genug ist, sich um euch zu kümmern, wird euch die türkische Nation eine Lehre erteilen. Wie damals den Armeniern und den Griechen.“

Türkischee Politiker unterstützen Fanatiker

Angst? Keiner dieser fanatisierten Wortmörder muss ernsthaft befürchten vor einem Gericht seine Taten zu verantworten oder wegen Volksverhetzung bestraft zu werden. Denn die politische Macht ist mit ihnen. Kurz vor Weihnachten funkte, mit schrill-mittelalterlicher Demagogie, der Chef des Präsidiums für Religionsangelegenheiten, Mehmet Görmez, wie unakzeptabel das Feiern von Weihnachten und Silvester aus islamischer Sicht sei. „Beide Tage fördern den Konsumrausch und führen zum Identitäts- und Kulturverlust bei Jugendlichen“ schwafelte Görmez. Jeder der Istanbul schon einmal zu Zeiten islamischer Feiertage besucht hat, weiß dass diese Feste des Konsumrausches sind.

Eine Gesellschaft wie im Fieber

Gleichzeitig wirkt der Staat gegenüber den Attentätern beängstigend machtlos. Die Polizei, geschwächt durch monatelange Säuberungsaktionen in ihren Reihen als Folge des gescheiterten Putschversuches im Sommer, ist nicht in der Lage, den Mörder vom Silvesterabend zu fassen. Das beunruhigt mich und die bereits verunsicherten Menschen. Kein Wunder, dass die zunächst hochgradig absurd erscheinende Idee sich selbst verteidigen zu müssen, langsam Gestalt annimmt.

Aber wir, die wir Paris-Berlin-Istanbul sind, sind nicht allein. Auch die Menschen auf der anderen Ideologie-Seite sind nervös und nagen an ihren Fingernägeln. Islamistische Militante bieten den Bürgern Schreckensvisionen einer allzu frühen Rückkehr zu „alten Zeiten“, die doch eben noch gegenwärtig waren in der Türkei. Das merke ich an der Aggressivität der Bürger. Sie sind bereit, das eben Gewonnene mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. In den vergangenen Monaten lese ich immer wieder alarmierende Berichte: Der Waffenkauf in Privathaushalten nimmt zu, steht in den Überschriften. Wahnsinn, Türken rüsten auf, blind vor Angst und neuerdings auch vor Hass. Der Kick der Meldungen führt längst nicht mehr nur zu insularen Gefühlen und halluzinierten Momentaufnahmen. Es werden ganze Kino-Wochenschauen daraus. Schon ein kleiner Fehler der Führung unter Erdogan kann zu einer gesellschaftlichen Kernschmelze führen.

In einer Republik, deren Führung drei Kriege gleichzeitig führt, einen gegen die Kurden, einen gegen den IS und einen gegen die eigene Vergangenheit, wird die Suche nach dem, was uns verbindet, eben auch immer fiebriger. 2016 war schon ein Horrorjahr für die Türkei. Und das neue Jahr hat schon mal richtig schlecht angefangen.