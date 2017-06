Le Monde (Frankreich):

„Die Bewegung „En marche!“, die erst seit 16 Monaten besteht, ist dabei, zur stärksten Kraft in Frankreich zu werden, zumindest in der Nationalversammlung. Sie hat dort so gut wie keine Opposition: Die Konservativen wiegen nur halb so schwer wie zuvor, die Sozialisten sind dem Tode geweiht, der Front National und die extrem-linke „La France insoumise“ mussten im Vergleich zur Präsidentschaftswahl einen starken Rückgang verzeichnen.“

Le Figaro:

„Was ist geschehen, das zu einer derartigen Flutwellle geführt hat? (…) Zunächst hat er keine Zeit verloren. (…) Und vor allem hat Macron demonstriert, dass man allein mit einer Faust und 140 Zeichen viel bewegen kann. Das ist ein Talent, das nicht jedem gegeben ist. Bei einer Pressekonferenz mit Wladimir Putin, einer im Fernsehen übertragenen Rede und einem Tweet, nachdem Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen war, ist Macron hervorgestochen.“

El Pais (Spanien):

„Der Sieg von Macron bei der jüngsten Präsidentenwahl konnte noch auf eine ganze Reihe von Umständen zurückgeführt werden, darunter auch auf die Schwäche seiner Rivalen. Der unanfechtbare Triumph von „La République en Marche“ bei der ersten Runde der Parlamentswahl beweist nun aber, dass Macron kein zufälliger Präsident ist. Er ist der Führer einer neuen politische Strömung, die sich die Franzosen wünschen. Das Experiment Macron ist das Experiment eines ganzen Landes: Eine Pro-Europa-Welle mit großer Unterstützung.“

De Tijd (Belgien):

„Wenn dieses Ergebnis in der zweiten Wahlrunde bestätigt wird, ist für Präsident Macron der Weg zur Durchsetzung seiner Reformen so weit offen wie ein Boulevard. Selbst wenn die Opposition in den eigenen Reihen zunehmen sollte, wäre seine Mehrheit groß genug, um seine Politik umzusetzen. Mit anderen Worten: Der Präsident hat keine Entschuldigung mehr, wenn er seine Versprechen nicht verwirklicht. Das ist eine große Verantwortung, denn darauf richten sich die Hoffnungen seiner Wähler.“

Tages-Anzeiger (Schweiz):

„Frankreich bekommt einen ‚republikanischen Monarchen‘ samt einer Machtfülle, wie dies das Land zuletzt unter der Regentschaft von Charles de Gaulle erlebte. Die künftigen Abgeordneten von En Marche verdanken ihre Mandate nicht eigenen Verdiensten. Sie wurden – ohne innerparteiliche Demokratie – von Macron-treuen Parteikadern aufgestellt. Und sie wurden gewählt, weil auf den Plakaten neben ihnen das Konterfei des Präsidenten prangte.“

Die Presse (Österreich):

„Macron hat viel aus Fehlern Hollandes und Sarkozys gelernt. Er weiß daher, dass jede gescheiterte Reform die Chancen für weitere Änderungen vereiteln kann. Der günstige Wind wird zudem nicht ewig währen. Wenn er jetzt eine so große Mehrheit bekommt, hat er aber keine Entschuldigung, wenn er seinen Plan nicht Punkt für Punkt umsetzt.“