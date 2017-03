Polizisten und Geheimagenten arbeiten mitunter „undercover“, im Geheimen, mit verdeckter Identität. Es scheint, das passt recht gut auf die politische Situation des sich im Augenblick in mehreren Konflikten politisch wegduckenden Deutschland. Von der deutschen Regierung wird dieses Verstecken der eigenen Identität zurzeit als alternativlose diplomatische Strategie ausgegeben. Vor allem im Konflikt mit der Türkei. Aber ist sie wirklich alternativlos?

Von vielen deutschen Bürgern wird diese Art politischer Klugheit, „Deeskalierung“ genannt, wohl eher als Opportunismus oder Konfliktscheue empfunden. Sie fühlen sich nicht angemessen repräsentiert, manche sogar im Stich gelassen. Müsste Regierungspolitik nicht darauf ausgerichtet sein, das Entstehen kollektiver Komplexe, unkontrollierbaren Groll und nagende Ohnmacht in der „Volksseele“ möglichst schon im Keim unschädlich zu machen?

Es hätte gar nicht so weit kommen dürfen

Es ist unberechenbar, im emotionalen Bereich eine Art mentale Befriedung durch Abwiegelung zu betreiben. Besser als den türkischen Nadelstichen, nein, Lanzenstößen, nachzugeben, wäre gewesen, ihnen vorzudenken. Es gar nicht dazu kommen zu lassen, dass sich politisch instrumentalisierbares emotionales Erpressungspotenzial anhäufen konnte.

Das Verhalten der deutschen Regierung angesichts der maßlosen Wuteruptionen Erdogans gegenüber den Niederlanden und Deutschland und anderen türkischen Wunschgegnern und Sündenböcken (wie den Kurden oder den Mahnern der Anerkennung des abgestrittenen Völkermords an den Armeniern) grenzt an politische Selbstverleugnung.

4,8 Milliarden Euro Subventionen

Es gibt noch weitere fragile Fronten, an denen von deutscher und europäischer Seite versäumt wird, dem Gefühl des Ausgesetztseins und Vorgeführtwerdens entgegenzuwirken: das Assad-Syrien, das Trump-Amerika, das Kaczynski-Polen, das Orban-Ungarn, das Assisi-Ägypten, das Netanjahu-Israel sind nur einige Beispiele. Auch wenn die Erdogan-Türkei sich zweifellos aktuell als spitzester Dorn in die deutsche Seele bohrt.

Dass die Türkei zu allem Überfluss mit europäischen Geldern aus einem Topf zur „Förderung von Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit“ mit immerhin 4,8 Milliarden Euro subventioniert wird, um die kemalistische Republik in eine Einmann- und Einparteien-Despotie umzubauen und eine Diktatur zu errichten, ist geradezu ein Hohn.

Deutschlands wunder Punkt

Auf das Zündeln von türkischer Seite wurde von der deutschen Regierung eine rote Linie angemahnt, die nicht überschritten werden dürfe. Diese rote Linie kreist, wie könnte es anders sein, vor allem das deutsche Trauma ein: die mörderische nationalsozialistische Vergangenheit. Da ist Deutschland besonders verletzbar. Es ist wie auf dem Schulhof, Kinder wissen ziemlich gut, wo der schwache Punkt des Streitgegners liegt, in den sie hineinpieken müssen, um ihn „auf die Palme“ zu bringen. Doch Deutschland und die Türkei sind dem schulpflichtigen Alter längst entwachsen.

Natürlich ist es nicht einfach und unproblematisch, Volkes Wille zu repräsentieren, und noch schwieriger, Volkes Bauchgefühl zu moderieren. Politik nach der emotionalen Lage der Nation oder den Stammtisch-Referenden auszurichten wäre gefährlich und letztlich auch antidemokratisch. Politik hat vorzudenken, nachdenken reicht nicht. Und sie hat auch Gefühlen eine intellektuell anspruchsvolle, racheresistente Gestalt zu geben. Sie darf sich nicht von ihnen leiten oder gar übermannen zu lassen, um der „Kopf-ab“-Verkürzung von Argumenten aus dem Instrumentenkoffer der Wutbürgerreflexe das Fähnlein der Vernunft entgegen zu halten.

Orientalische Despotie

Doch ist es klug, weniger auf die Befindlichkeiten der eigenen Bevölkerung Rücksicht zu nehmen als auf die Empfindlichkeiten einer orientalischen Despotie, die – womöglich nach einer als ehrenrührig erlebten Abweisung des eigenen Werbens – unter Missachtung und Minderwertigkeitskomplexen leidet und deshalb so wild um sich schlägt?

Nein, es soll mit dieser Wortwahl kein Öl ins Feuer gegossen werden. „Orientalische Despotie“ wird hier nicht als Schimpfwort verwendet, sondern als die von Karl August Wittfogel verwendete politische Kategorie zur Beschreibung eines entsprechenden Staatswesens.

Gemeint ist eine despotische Form der Regierung, in der ein Herrscher die absolute Macht beansprucht und sich dabei auf eine starke Staatsbürokratie stützt. Im Gegensatz zum durch das Prinzip der „checks and balances“ austarierten Präsidialsystem Amerikas, bei uns Gewaltenteilung genannt, werden bürgerliche Rechte, wird die heute so genannte Zivilgesellschaft, gering geachtet. Armee und Beamtenschaft spielen in der Orientalischen Despotie eine starke, die Würde des Individuums dagegen eine äußerst schwache Rolle.

Stattdessen werden bekanntermaßen „Respekt“ und „Ehre“ hochgehalten, oder das, was man darunter versteht, um damit nach Herzenslust in machistischer Selbstüberheblichkeit oder narzistischer Selbstbespiegelung zu jonglieren.

Aktueller denn je

Wer glaubt, dass Wittfogels Kategorisierung, vor 60 Jahren veröffentlicht, heute überholt sei, wird eines Besseren belehrt. Das ist in vielen Elementen noch immer die Beschreibung der Türkei, jedenfalls in der feudalabsolutistisch anmutenden Verfassung, in der sie sich gegenwärtig präsentiert. Zu ergänzen wäre, dass das Militär, das lange als Hort kemalistisch-republikanischer Überzeugungen galt, kaltgestellt und gleichgeschaltet wurde. Wer sich dann auch noch die vor Demagogie strotzende Argumentation des türkischen Sportministers Akif Cagatay Kilic in der Talkshow Anne Will anhörten, würde gern ein „Wörterbuch des Unmenschen“ zusammenstellen, in dem die türkischen Interpretationen der Begriffe von Demokratie und Pressefreiheit, von Menschenrechten und Diplomatie unter die Lupe zu nehmen wären.

Wir kennen aus der linguistischen Pragmatik die besonders in der Politik beliebten Gesprächsstrategien, nicht auf gestellte Fragen zu antworten, Gegenfragen zu stellen, den eigenen Standpunkt selbstverliebt als die Wahrheit schlechthin zu behaupten. Nach dem Muster des Gebrauchtwagenhändlers, der auf die Lackschäden im Auto einen Nachlass im Preis anzurechnen anbietet, um vom Getriebeschaden abzulenken.

Westliches Dominanzgebaren

Auch der Türkei Minderwertigkeitskomplexe zu unterstellen, ist nicht als Beleidigung gemeint; Minderwertigkeitskomplexe erwachsen bekanntlich aus Erfahrungen, die als tiefe Kränkungen und Traumata empfunden werden, selbst wenn sie als solche überhaupt nicht beabsichtigt waren.

Dass Minderwertigkeitskomplexe im Nahen Osten, ob in der Türkei oder in einigen arabischen Ländern, politisch und religiös wirkungsmächtig werden konnten, hat natürlich mit dem Umstand zu tun, dass die interessengeleitete Politik des Westens entgegen dem behaupteten christlich-aufklärungsbewussten Wertekodex immer wieder über Leichen ging. Viele Arten von Rücksichtslosigkeiten, Verletzungen und Demütigungen waren die Folge. Der Erfolg, jedenfalls gemessen in technisch-wissenschaftlichen Fortschrittsmaßstäben, der Werte-Skala westlicher Zivilisation, scheint dieser Politik perfiderweise Recht zu geben.

Demütigung schlägt in Aggression um

Allerdings standen die Länder des Nahen Ostens dieser Politik ideologischer Selbstbezogenheit in nichts nach. Die emotional empfundene Opferrolle entspricht nicht dem eigenen politischen Handeln, das oft ebenso rücksichtslos und machtorientiert war: besonders in der Unterdrückung von Minderheiten oder gar Mehrheiten. Ausbeutung, Herrenmenschentum, Minderheitenverachtung sind keine europäische Erfindung, sie waren als Prinzip in diesen Ländern nicht weniger bekannt und virulent. Denken wir nur an den Sklavenhandel.

Im Gegenteil, das Umschlagen von vermeintlicher oder wirklich erfahrener Demütigung in Aggression ist ein Mechanismus von Unreife, der das Vernunfthandeln unterminiert und benebelt und einer gleichgewichtigen Partnerschaft zuwiderläuft. Auf dem hohen Ross zu sitzen, war Begegnungen auf Augenhöhe schon immer abträglich.

Deutschland hat heute das Glück, eingebunden in die europäische Union das eigene Verhalten abstimmen, kontrollieren und rechtfertigen zu müssen. Für die Türkei dagegen scheinen die vorhandenen Bündnisverpflichtungen nicht auszureichen, um sich diplomatisch zu mäßigen.

Als der letzte deutsche Kaiser und der letzte türkische Sultan noch ihre Männerfreundschaft pflegten, standen sie Kolonialreichen vor. Deutschland wurde von seinen Kolonien entbunden und nach dem Scheitern seiner Welteroberungspläne zwangsmodernisiert. Die Türkei scheint dagegen bis heute an Phantomschmerzen zu leiden, wenn sie an den Verlust des Osmanischen Reiches erinnert wird. Beide Länder sind bis heute nicht symptomfrei.

Türkische Vergangenheitsverklärung

Während Deutschland sisyphoshaft die traumatische Vergangenheit bearbeitet und politisch den Reflex bedient, sich klein zu machen, wenn es mit unerwarteten Ansprüchen und Anschuldigungen konfrontiert wird, möchte die Türkei nicht an Ereignisse erinnert werden, die den kemalistischen Gründungsmythos beschädigen. Und das, obwohl sie sich zugleich von der säkularen Republik verabschiedet. Sie pflegt ungebrochen den Gestus der Großartigkeit vergangener Zeiten. Traditionalistischer Islam und Despotismus, Autoritätsmissbrauch und Geltungssucht sind eine brisante Mischung, die jede Vernunft getragene Besinnung selbstzerstörerischer Vergeltungsimpulse verhindert.

Filmisch-theatralische Mittel wie die Erhöhung durch niedrige Kameraperspektiven oder sich selbst öffnende Palastportale, überdimensionierte Hallen, gewaltige Säulengänge und andere leere Machtinszenierungen sind ja eher dazu angetan, hinter den Kulissen nach dem sachlichen oder psychologischen Grund von angemaßter Macht zu suchen. Ein Machtgesicht, das jederzeit aus der Rolle fallen und sich gegen willkürlich ausgewählte Opfer und Sündenböcke richten kann, erzwingt Angst und Demut.

Die Stärke entpuppt sich als Schwäche

Was ist also der Kern der unkritischen Selbstüberzeugung im Bild der öffentlichkeitswirksamen Wut-Ausbrüche eines Despoten? Mangel an institutionalisierter Aufklärung und Machtkontrolle, Mangel an Gewaltenteilung, Mangel an demokratischer Ableitung der eigenen Herrschaftsposition und Mangel an abgesicherter formeller Gleichheit vor dem Gesetz sowie der Mangel eines Kommunikationsgrundsatzes, nach dem Gespräche und Verhandlungen voraussetzungslos und herrschaftsfrei von-gleich-zu-gleich geführt werden müssen. Stattdessen das Einfordern eines Respekts nach Alter, Kasten und Machthierarchie, der Ungleichheit voraussetzt und immer von Neuem bestätigt. Der die tägliche Auseinandersetzung und Rechtfertigung scheut, wohingegen Autorität immer wieder inhaltlich erworben werden muss.

Den inneren Konflikt nach außen zu kehren, wie das die türkische Regierung tut, ist eine riskante politische Strategie, weil das, was man als mentale Verfassung preisgibt, sogar als Identität behauptet, von anderen ganz anders beurteilt werden könnte: Es legt die Traumatisierung bloß. Es ist immer ein Zeichen von Schwäche, innere, besonders ethnische Konflikte zu befeuern anstatt sie zu entkräften.

Für eine Annäherung ist es zu spät

Aber dass man als Staatspräsident seine Auslandsbürger an sich binden möchte, indem man die Gastländer gegen sie aufbringt, ist nicht nachvollziehbar und müsste selbst einem für jedwede Psychoanalyse unempfänglichen Laien widersinnig erscheinen. Man nimmt billigend in Kauf, dass sich die eigenen Auslandsbürger dem neuen Heimat- oder Gastgeberland entfremden und marginalisieren, dass deutsche Erdogan-Anhänger von ihren herkunfts-deutschen Mitbürgern misstrauisch bis ablehnend betrachtet werden. Wie soll man denen trauen, die einem externen Staatsoberhaupt folgen, anstatt die deutsche Verfassungswirklichkeit als eigene politische Identität anzunehmen?

Die aufgezählten Mängel einer selbstherrlichen, kritiklosen Politik sind uns allesamt aus der deutschen Vergangenheit schmerzlich bekannt. Wäre durch die Einbindung der Türkei in die Europäische Union vor wenigen Jahren der augenblicklich kochende Konflikt zu vermeiden gewesen? Zu befürchten ist auf jeden Fall, dass inzwischen das „Kind in den Brunnen gefallen“ und aus seiner gefährlichen Lage nicht zu befreien ist. Dafür würden sich wohl keine Feuerwehrleute finden. Oder anders ausgedrückt, präzise Instrumente der Distanzierung stehen im Augenblick nicht mehr zur Verfügung.