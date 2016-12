Welche seltsame Ambivalenz. Seit Jahrzehnten gehört es zum guten Ton, über Weihnachten zu schimpfen: über den Konsumrausch, den Kitsch, die elende Völlerei und die geheuchelte Harmonie mit einer Verwandtschaft, die ohnehin nur nervt. Gut, wenn endlich alles vorbei ist.

Aber wehe ein Weihnachtsmarkt wird in einen Wintermarkt umbenannt oder ein paar besonders kultursensible Geister wollen den Weihnachtsmann in Rente schicken. Dann ist das Geschrei groß, und es wird so getan, als hinge an Weihnachten das Glück der deutschen Seele. – Ja, was denn nun?

Die Widersprüchlichkeit des deutschen Gemüts

Vielen Menschen, so hat man den Eindruck, ist Weihnachten inzwischen unendlich fremd. Und das nicht einmal nur aus religiösen Gründen. Zugleich aber ist es ihnen ein Symbol ihrer Identität, ihrer Herkunft und einer imaginierten Kultur, die Geborgenheit verspricht.

Keine Frage: Das ist zutiefst schizophren und gibt auf drastische Art und Weise einen Einblick in die Pathologie des deutschen Gemüts, seine Widersprüche und Zerrissenheit.

Anfrage an unser Selbstverständnis

Denn was haben wir von einer Kultur zu halten, die sich sentimental an Rituale klammert, die sie im Grunde verachtet? Was bedeutet es, wenn in einem Land ein Brauchtum gepflegt wird, das den allermeisten lästig ist, das zugleich aber als Symbol eigener Kultur begriffen wird? Was sagt es uns über eine Gesellschaft, wenn diese Unmengen an Aufwand und Geld in ein Fest investiert, das ihr angeblich nichts bedeutet? Ist das Selbsthass? Oberflächlichkeit? Kulturelle Amnesie?

Offensichtlich ist Weihnachten eine Anfrage an unser Selbstverständnis. Dabei geht es im Kern nicht einmal um Religion. Seit seiner Erfindung als bürgerliches Familienfest um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich Weihnachten Schritt für Schritt losgelöst von seiner rein christlichen Intention. Es wurde umgedeutet in ein Ritual besinnlichen Beisammenseins, in der das Bürgertum der lärmenden und beschleunigten Welt des anhebenden Industriezeitalters ein Hort stiller Behaglichkeit und verträumter Kontemplation entgegensetzte.

Weltflucht für einen Abend

In diesem Sinne war das bürgerliche Weihnachtsfest immer ein Sehnsuchtsort, eine Flucht vor der kalten Logik einer globalisierten, effizienten und auf Nutzen ausgerichteten Verwertungsgesellschaft. Dass so eine Weltflucht – und sei es für einen Abend – in einer kapitalistischen Massenkonsumgesellschaft latent zum Scheitern verurteilt ist, liegt im Wesen der Sache.

Bezeichnend ist nun, dass viele Menschen auf diesen offensichtlichen Widerspruch mit Sarkasmus reagieren und offener Ablehnung – des Weihnachtsfestes wohlgemerkt.

Aufgesetzte Schnoddrigkeit und belanglose Überinszenierung

Diese Gedankenlosigkeit wird nur noch übertroffen durch die ordinärste Form von Intelligenzsimulation: die Ironie. Und so bewaffnet man sich mit blinkenden Weihnachtsmannmützen und geht auf X-Mas-Partys, um den eigenen Traditionen zu entkommen, die eigenen Erinnerungen zu betäuben und vermutlich auch die verborgenen kindlichen Sehnsüchte.

Gerade aufgrund seiner Traditionsverbundenheit, seiner Aura von Brauchtum und Überlieferung steht unser Umgang mit Weihnachten für die geistige Heimatlosigkeit des Menschen der Spätmoderne, seine Verlorenheit, seine Deformationen – und seine Angst, sich diese einzugestehen. Also flüchtet er sich in aufgesetzte Schnoddrigkeit oder in eine belanglose Überinszenierung, die aus dem Fest des Innehaltens stumpfen Kulissenzauber macht.

Revolutionäres Potenzial

Dabei liegt der Zauber von Weihnachten gerade darin, radikal unzeitgemäß zu sein. Es ist der Familienfest gewordene Protest gegen alles, worauf unsere technologische Moderne so Stolz ist: ihre Schnelligkeit, ihre Digitalität, ihre Flexibilität und Fortschrittlichkeit. Weihnachten hingegen bedeutet Ruhe, Sinnlichkeit, Handwerk, Überlieferung und Ritual. Dass viele Menschen damit nichts mehr anfangen können, kündet von den Verwüstungen, die unsere schöne neue Hochglanzwelt anzurichten in der Lage ist.

Weihnachten ist mehr als ein Weihnachtsmarkt, der auch „Weihnachtsmarkt“ heißt. Weihnachten bedeutet Distanz einzunehmen zu den angeblichen Realitäten und Alternativlosigkeiten dieser Welt. Weihnachten bedeutet Verweigerung und Entrückung – darin liegt sein eigentliches Versprechen. Wir sollten wieder lernen, diese Distanz zuzulassen. Dann hätte das gute alte Weihnachtsfest ein geradezu revolutionäres Potenzial.

In diesem Sinne: Allen Lesern friedliche Weihnachten und frohe Festtage!