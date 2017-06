So erreichen Sie Klaus-Rüdiger Mai:

Haben Sie beim letzten Terroranschlag gelacht, weil es lächerlich ist, wenn Menschen Menschen töten? Haben Sie vielleicht bei einem Glas Latte Macchiato die Gewalttat als irgendwie „peinlich“, als „Karikatur einer Pathosformel“ empfunden?

Cicero-Kolumnist Alexander Grau überrascht mit der Vorstellung, dass der Terror lächerlich ist. Er definiert ihn als Kommunikation und zieht daraus die bemerkenswerte Schlussfolgerung, dass man ihn am besten bekämpft, wenn man diese Kommunikation verweigert und den Terror so ins Leere laufen lässt. Diese Form der Kommunikationsverweigerung erinnert mich unwillkürlich an meine Kindheit. Ich war fest davon überzeugt, dass mich niemand finden kann, wenn ich mir die Augen zuhalte. Denn wie könnte ich gesehen werden, wenn ich selbst nichts sehe?

Verweigerte Wahrnehmung

Alexander Grau kommt hingegen zu der sensationellen Erkenntnis: „Nichts dämmt den Terrorismus effektiver ein als die Kommunikationsverweigerung.“ Wir hören nicht zu, wir antworten nicht – und schon ist das Problem erledigt. Schließlich gibt es für ihn nichts „Absurderes, als sich Anfang des 21. Jahrhunderts im Namen eines Gottes und in der Hoffnung auf ein angebliches Paradies in die Luft zu sprengen? Das ist nicht heroisch. Es ist nur peinlich.“ Das leider dabei auch „Menschen sterben müssen“ mache die Sache nur „schlimmer“, also peinlicher.

Doch die Wahrnehmungsverweigerung schafft die Sache nicht aus der Welt. Der Philosoph sollte wissen, dass das der subjektivste aller subjektiven Idealismen ist. Man entgeht Gefahren nicht, indem man sie ignoriert.

Die falschen Opfer

Recht hat der Kolumnist hingegen, wenn er kritisiert, dass „Regierungsvertreter, Meinungsmacher und Kommentatoren nach jedem neuen Anschlag formelhaft die Standfestigkeit des Westens und seinen entschlossenen Willen, seine Werte zu verteidigen“ beschwören und dann zur Tagesordnung übergehen.

Es scheint sogar noch schlimmer zu sein, denn man gewinnt bei näherem Hinsehen den Eindruck, dass in Deutschland die Opfer des islamistischen Terrors so gut es geht ignoriert werden, weil es, wie zu vermuten steht, die falschen Opfer sind. Der evangelische Bischof Markus Dröge hat gefordert, dass man die Gewalt gegen Christen nicht „dramatisieren“ solle. Das entspricht der Haltung der Evangelischen Kirche Deutschlands, Gewalt gegen Christen kleinzureden und das Leid, das Christen in deutschen Flüchtlingsheimen widerfährt, zu ignorieren. Es könnte dem Religionsgespräch mit dem Islam im Wege stehen. Doch ein Gespräch, zu dessen Voraussetzungen die Abnahme von Christi Kreuz gehört, ist keines. Ein Gespräch kann nur auf Augenhöhe stattfinden und ist kein Befehlsempfang.

So wichtig es ist, dass Gespräche stattfinden, so wichtig ist es, einen Standpunkt zu vertreten, der aus unserer Geschichte, aus unserer Tradition, aus unserer Kultur kommt. Wenn die Überlegenheit des Westens auf seiner Dekadenz, wie Grau nahelegt, beruht, dann ist diese Überlegenheit nur eine Schimäre.

Lehren aus der Geschichte ziehen

Realitätsverachtung, Arroganz, Stolz auf die eigene Dekadenz, die mit Kultur verwechselt wurde, Appeasement und Bequemlichkeit führten zum Untergang des Römischen Reiches. Als die römischen Eliten nur noch Willens waren, ihre Macht einzusetzen, um ihren Wohlstand zu erhalten, verzichteten sie unter anderem auf den Grenzschutz und ließen germanische Völker ins Reichsgebiet, bis sie plötzlich einen germanischen Heermeister als Herrscher hatten. Als der römische Bürgerstolz zur Angelegenheit der Gestrigen, der Unmodernen wurde und die res publica praktisch nicht mehr existierte, brach kurz darauf das Reich zusammen. Der römische Historiker Tacitus hatte bereits weitaus früher den Untergang des Imperiums vorausgesagt, als die allgemeine Wehrpflicht, eine der Säulen der res publica, abgeschafft worden war.

Dass Europa mit dem Niedergang Roms nicht in Geschichtslosigkeit versank und Kultur und Wissen weitergegeben wurden, hat der Kontinent dem Christentum zu verdanken. Um es abstrakt zu sagen: einer starken, konstituierenden und integrierenden Idee. Europa stärkste Waffe ist eben nicht die Dekadenz, sondern seine Kultur, ist eine Idee, die seine Geschichte nicht vergisst, sondern aus ihr das Normative für seine Zukunft gewinnt. Denn Geschichte ist weitaus mehr als Kommunikation und Kultur mehr als purer Verfassungspatriotismus.

Der Terror der RAF

Dass Terrorismus eben kein Kommunikationsproblem ist, verdeutlicht der Kolumnist ungewollt selbst am Beispiel der Roten Armee Fraktion. Denn der Terror der RAF wurde eben nicht dadurch besiegt und beendet, weil er ignoriert wurde, weil abgeraten wurde, ihn zu dramatisieren. Sondern weil der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt entschlossen dagegen vorging. Er hat den Terror der RAF eben nicht als Kommunikationsproblem eingestuft, sondern als das erkannt, was er war: als Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Natürlich lässt sich der Terror der RAF mit dem der Islamisten nicht vergleichen.

Vielleicht stimmt auch in diesem Zusammenhang die Kategorie Terror nicht, weil sie möglicherweise zur Verharmlosung benutzt wird. Vielleicht handelt es sich vielmehr um einen Krieg, den die Anhänger eines ideologisch-religiösen Konzepts, das in Gestalt des IS eine staatliche Basis hat, gegen die westliche Welt führen. Es geht nicht darum, Ängste zu schüren, etwas zu dramatisieren, sondern es geht um Realismus, um die richtige Analyse und darum, der Wahrheit ins Auge zu sehen, damit die richtigen Maßnahmen getroffen werden können. Den Verharmlosern sei in diesem Zusammenhang das Stück „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch zur Lektüre empfohlen.

Die eigentliche Dekadenz

Wir haben es mit militärischen Angriffen im Konzept asymmetrisch geführter Kriege und nicht mit einem Kommunikationsproblem zu tun, das wir mit hübschen Ideen in der Art eines intellektuellen Schachspiels lösen können. Die Bedrohung ist real. Der Kolumnist hat die europäischen Wurzeln des Terrors teils benannt, die Wurzeln der asymmetrischen Kriegsführung in der arabischen Welt aber übergangen. Denn für die Attentäter spielt weniger die Traditionslinie von Michail Bakunin, als vielmehr die der Assassinen des Alten vom Berge im Vorfeld des dritten Kreuzzuges eine Rolle.

Vor dieser Wirklichkeit die Augen zu verschließen und stattdessen fest ins Latte Macchiato-Glas zu starren, wenn neben uns in immer kürzeren Abständen gestorben und unsere Freizügigkeit von Tag zu Tag immer mehr eingeschränkt wird, ist die wahre Dekadenz. Es ist eine historische Tatsache, dass noch keine Gesellschaft durch Dekadenz überlebt hat. Im Gegenteil, Dekadenz bedeutet nicht nur Niedergang, sondern auch Zerfall.

Denn der Niedergang, die Dekadenz, endet im Verfall, sie ist die Waffe, die unsere Gesellschaft auf sich selbst richtet, sie ist der Sieg des Konsums über die Produktion, der Ideologie über die Analyse, der politischen Romantik über die politische Rationalität. Haben wir unseren Kindern nicht mehr zu bieten als eine dekadente Welt, als ein Haus, das zerfällt, weil wir nicht mehr in seinen Erhalt investiert haben?