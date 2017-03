Auf Treibsand lässt sich kein Haus bauen, im Nebel kein Ziel finden, ohne Kompass dreht sich alles im Kreis. Darum gibt es in Deutschland keine echte Integrationspolitik, sondern nur Benimmregeln, fromme Wünsche und schiefe Pläne. Es mangelt an Wissen, überall. Einen Stein in den Tümpel der Ignoranz warf nun der Fernsehjournalist Constantin Schreiber. Dessen Einsatz für eine Integration, die den Namen verdient, ist seit dem von ihm verantworteten Willkommensfernsehen „Marhaba – Ankommen in Deutschland“ unstrittig. Nun aber ist Schreiber irritiert, überrascht, verwundert: Moscheen können Stätten gezielter Desintegration sein.

Auf dieses Fazit laufen die Erkenntnisse zu, die Schreiber zwischen Juni und Dezember 2016 in 13 Moscheen in Berlin, Hamburg, Leipzig, Magdeburg, Karlsruhe und Potsdam gewann. 13 Mal hörte er sich die jeweilige Freitagspredigt an und ließ sie von „zwei hervorragenden zertifizierten Übersetzern“ aus dem Arabischen oder Türkischen ins Deutsche übertragen. Die Übersetzungen waren nötig, denn „offenbar ist es möglich, viele Jahre in Deutschland zu leben, mit Frau und Kindern, ohne auch nur in der Lage zu sein, auf Deutsch ein Brötchen zu kaufen. Von allen Imamen, mit denen ich Gespräche führen konnte, gab es nur einen einzigen, der in der Lage war, sich für ein Interview ausreichend auf Deutsch auszudrücken.“

Die Predigten bilden, ungekürzt, die Basis des Buches „Inside Islam. Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird“. Dank solcher Quellenlage ist das Buch ebenso kostbar wie gewichtig. Wir hören authentisch hinein in eine sonst auch Integrationspolitikern verborgene Welt, und was wir hören, ist in fast allen Fällen alarmierend. Der Moschee-Islam verhindert die Integration der Muslime.

Predigten als Drohbotschaften

Auffällig an den dreizehn Predigten ist deren fast durchgängig zu beobachtender Redestil. Es sind Warnpredigten, Drohbotschaften. Aus Gehorsam und Furcht sind diese Koranlektüren gemacht. Die Hölle ist in ihnen präsenter als Deutschland. Von der Bundesrepublik ist als „diesem Land“ die Rede, während „unser Land“ in den Ansprachen auf Türkisch meistens die Türkei meint. „Die türkischen Predigten“, lautet ein Fazit Schreibers, „waren eigentlich immer politisch, sogar ganz überwiegend. Es machte sich bemerkbar, dass die Ditib-Imame ihre Predigtschwerpunkte direkt von der türkischen Religionsbehörde vorgegeben bekommen.“ Auch eine Vorzeigemoschee wie die Berliner Sehitlik Moschee in Neukölln – Politiker zeigen sich hier gerne – ist keine Ausnahme.

In der Woche des Putschversuches in der Türkei hielt der Neuköllner Imam keine Predigt, sondern eine politische Freund-Feind-Rede im Sinne Erdogans, die Islam und AKP-Regierung zusammenschließt: „Oh Herr, halte sämtliche inländischen und ausländischen Feinde, die den Fortbestand unserer Religion, unseres Staates und unserer Nation erschüttern würden, von uns fern. (…) Ohne Heimat kann es keine Nation, ohne Nation keine Heimat geben. Das Leben mit Ehre und Würde in Freiheit sowie die Ausführung der religiösen Aufgaben ist nur durch das Eintreten für eine unabhängige Heimat möglich. Aus diesem Grund wird in unserer Religion die Heimatliebe als Teil des Glaubens betrachtet.“ Heimat meint Türkei. Wer die Moschee danach verlässt und Berliner Boden betritt, befindet sich im Ausland. Der politische Imam lehnte übrigens das Gespräch mit Schreiber ab – auch das keine Ausnahme. Desintegration und Desinformation ergänzen sich.

Frömmigkeit wichtiger als schulischer Erfolg

Gehorsamspflicht und Furcht werden aus dem Koran hergeleitet. „Gottes Zorn“ gelte es in Deutschland besonders zu fürchten, in dieser „offenen Umgebung, die starken Einfluss hat. Einer Umgebung, die stark auf uns einwirkt. Sie gleicht einem gewaltigen Strom, der dich auflöst, dich auslöscht, dir deine Werte nimmt und durch seine Werte ersetzt.“ (Al-Furqan-Moschee, Berlin) Da müsse der Muslim am Glauben festhalten und ihn seinen Kindern vermitteln; Frömmigkeit sei wichtiger als schulischer Erfolg: „Die größte Schlacht aber, für die du deine Augen öffnen musst und dich wappnen musst, ist, wie du deine Kinder bewahrst, wie du sie mit deiner Religion verbindest, wie dieser Nachwuchs aufwächst, ein Aufwachsen, wie es Gott dem Allmächtigen gefällt.“ Wie soll da für Bildung als Schlüssel gelingender Integration geworben werden? Welchen Sinn haben Sprach- und Kompetenzprogramme für die Kinder solcher Moscheebesucher?

Ein anderer Berliner Imam, ebenfalls Sunnit, ebenfalls auf Arabisch, schilderte die „Qual des Feuers“, die Allah jenen bereite, die sich der „sieben vernichtenden Sünden“ nicht enthielten. Dazu zählt die Zauberei, „viele Muslime in Berlin und außerhalb Berlins sind auf die Zauberei hereingefallen“. Im Berlin des Jahres 2016, wohlgemerkt. Erneut erscheint der Westen mit seiner Wissenschaft, seiner Medizin, seinen Freiheiten als kategorischer Feind.

Statt vor Anschlägen wird vor Weihnachten gewarnt

So war es am 23. Dezember 2016, wenige Tage nach dem islamistischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, in der Moschee Mehmed Zahid Kotku Tekkesi auf Türkisch zu hören: Die „größte aller Gefahren“ sei die „Weihnachtsgefahr, die Neujahrsgefahr. (…) Gehört denn Silvester zu uns? Sind Weihnachtsbäume denn ein Teil von uns? Nein, sind sie nicht. (…) Selbst Sonnenblumenkerne zu kaufen und den Silvesterabend zu Hause in der Familie zu feiern, ist sehr gefährlich.“ Frei nach Goethe: Da es ist dann in Deutschland doch recht schwer, den falschen Weg zu meiden. Und dann erscheint die Kritik an Weihnachtsmärkten und Silvesterbräuchen in neuem Licht. Dass die salafistisch angeschärfte Berliner Predigt eine „ganz offensichtlich antisemitische“ Anspielung enthielt, passt ins trübe Bild.

Auch in Potsdam warnte der sunnitische Imam vor dem strafenden Feuer Gottes: „Jede Neuerung in der Religion Gottes ist Ketzerei. Jede Ketzerei ist Irrtum, und jeder Irrtum endet im Feuer.“ In Potsdam beten die Muslime in einer Halle in der „geheimnisvollen Tropenwelt“ namens „Biosphäre“, worauf die Kommunalpolitik stolz ist und wofür sie wöchentlich 1500 Euro erbringt. Dort also wird jede religiöse Weiterentwicklung als Teufelswerk gebrandmarkt, rät man zu Freundschaften nur mit Muslimen und fordert Missionierung, denn „die größte Sache ist es, dass durch dich ein Nichtmuslim oder eine Nichtmuslimin rechtgeleitet wird und durch dich den Islam annimmt.“ Die Stadt Potsdam subventioniert demnach den Übertritt in einen, je nach Sichtweise, stramm konservativen oder finster reaktionären Islam.

Wo ist der gemäßigte Islam?

Aber, aber, mag man einwenden, sind 13 Predigten repräsentativ für den Islam in Deutschland? Nein, sind sie nicht. Schreiber will denn auch nur „einige Tendenzen feststellen, die sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auf andere Moscheen übertragen lassen, gewiss aber nicht auf alle“. Symptomatisch in ihrer Einsträngigkeit sind diese politisch-religiösen Unterweisungen allemal. Wer sie anhört und ernstnimmt, der ist für die Integration verloren. Darum klingt es fast wie eine Drohung, wenn der Sprecher des Koordinationsrats der Muslime, Erol Pürlü, nun erklärt, „Moscheegemeinden sind unter den ersten und wichtigen Anlaufstellen für Flüchtlinge“. Dort aber, in den Moscheen, kann es passieren, dass Flüchtlinge am Ankommen in Deutschland gehindert werden.

Gewiss gibt es noch einen anderen, weniger antiwestlich zugespitzten, weniger nationalistisch verengten Islam. Einen Islam, der nicht im Kampf- und Abwehrmodus verharrt, sondern sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellt. Einen Islam, der sich nicht im Herkunftsmilieu abschottet, sondern der Demokratie und den anderen Religionen öffnet. Wer ihn findet, möge ihn bitte bei der Deutschen Islam Konferenz abgeben.