Cicero, das Magazin für politische Kultur, gewinnt deutlich in der verkauften Auflage und entwickelt sich damit weiterhin als einziges politisches Magazin in Deutschland mit steigender Auflage im Einzelverkauf und Abonnement. Laut einer Meldung der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) zum 1. Quartal 2017 erzielt Cicero im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 25,2 Prozent im Einzelverkauf und 5,3 Prozent im Abonnement. In der „harten Währung“ Einzelverkauf plus Abo meldet der Titel nun insgesamt über 43.000 verkaufte Exemplare beziehungsweise ein Plus von 11,6 Prozent. Die gesamte verkaufte Auflage liegt bei durchschnittlich 73.000 Exemplaren.

Damit setzt sich die Erfolgsgeschichte der steigenden Cicero-Auflage seit mehreren Jahren fort. Spiegel, Focus und Stern hingegen haben an Auflage verloren. Mit dieser Entwicklung stärkt Cicero einmal mehr die eigene Positionierung als politisches Leitmedium im Premium-Segment.