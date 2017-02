Fasching, Fasnet, Karneval: Die fünfte Jahreszeit hat viele Namen und eine Bedeutung. Sie soll das Unterste zuoberst kehren. Nicht gelten soll für eine kurze Spanne, was sonst immer gilt. Karneval ist eine verrückte Zeit, weil sie die Welt verkehrt, die Herren zu Knechten und aus den Knechten neue Herren macht, Helau, Alaaf. So war es immer, so ist es nicht mehr. Karneval ist heute dasselbe vom Gleichen: Karneval steht unter islamistischer Bedrohung, und er feiert die herrschende Denkungsart. Handelt es sich um ein Intermezzo oder um einen Zivilisationsbruch? Komödie oder Tragödie?

Vielleicht erklingen in den Prunksitzungen bald Reime der Güteklasse C: „Die Rechten kann ich nicht verknusen / lass mich nur von den Linken duzen.“ Oder: „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? / Es ist der Höcke und noch ein Rind.“ Narhallamarsch! Schwer zu sagen, welche Verse der Mainzer Obermessdiener, der Mainzer Oberbürgermeister und die übrigen Mitglieder der Jury im Rahmen der Aktion „Reimen gegen Rechts“ prämieren werden. Auf jeden Fall bietet der Verein „Rheinhessen gegen Rechts“ allerhand Lokalprominenz auf, damit auch im Karneval der Hammer da hängen bleibt, wo er immer hängt, beim „Kampf gegen Rechts“. Gewiss kontert bald eine Nachbarregion mit „Pfalz gegen Südost“.

Zeitalter des schrankenlosen Individualismus

In Köln hat man unterdessen erkannt, dass Karnevalskostüme auf Typisierungen beruhen und also abzulehnen sind. Wir leben ja im Zeitalter eines schrankenlosen Individualismus, der paradoxerweise Legionen von stigmatisierungsfähigen Klassen hervorgebracht hat. Also muss Schluss sein mit dem „Indianerkostüm“. In jedem Tomahawk steckt der Kolonialismus, dessen „Massenmorde und andere Gräueltaten (…) bislang nicht ausreichend aufgearbeitet“ worden sind. Weg mit Winnetou, pfui! Auch wer sich als „Trans_Frau*“ verkleiden will – wollte das je jemand? –, möge davon ablassen. So will es die Aktion „Ich bin kein Kostüm“, initiert vom Forum gegen Rassismus und Diskriminierung, finanziert vom Antidiskriminierungsverband Deutschland, der Amadeu Antonio Stiftung und dem Verein der Bundestagsfraktion Die Linke e.V. Auch Steuergeld fließt also in die Kölner Kostümabwehr. Frei nach Shakespeare: Hat es auch Methode, so bleibt es doch Wahnsinn.

Prunkwagen, Feste und Sitzungen sollen künftig nicht den Geist der Zeiten spiegeln, sondern ihn verstärken. Was immer gedacht werden soll, soll auch an Karneval gedacht werden: „Es is' und bleibt die selbe Sach', / wir stehen stramm zur Fassenach'!“. Dazu passt die für Rosenmontag und Faschingsdienstag annocierte Allgegenwart von Donald Trump als schlimmem Belzebub in Mainz, Köln, Düsseldorf. Mit der inneren Auszehrung des Karnevals korrespondiert freilich eine ernstere äußere Bedrohung: Wir werden feiern und lachen im Schatten islamistischer Blutgier. Vielerorts wird zur Hochsicherheitszone, was einmal öffentlicher Raum hieß.

Terrorabwehr für die Narrenfreiheit

Im selben Köln, in dem Nscho-tschi und Apanatschi neuerdings Personae non gratae sein sollen, können die Jecken nur deshalb sicher spaßen, weil mit Betonsperren, Lkw-Fahrverboten und jeder Menge Polizisten das Anschlagsrisiko minimiert wird. Der Berliner Breitscheidplatz, wo ein radikalisierter tunesischer Moslem zwölf Menschen zu Tode fuhr, mahnt. In Cottbus werden derweil Container aufgeboten, Straßensperrungen, Einlasskontrollen, Parkverbote, um den „Zug der fröhlichen Leute“ vor islamistischer Mordlust zu schützen. In Nizza, wo ein Islamist 86 Menschen ermordete, begann der Karneval „unter großen Sicherheitsvorkehrungen“, während in Paris die karnevalistische Sonderzeit immer regiert und der Eiffelturm von einer schützenden Glasmauer eingefasst werden soll. Laut dem französischen Ministerpräsidenten liegt „ein extrem erhöhtes Niveau der Terrorbedrohung“ vor. An 365 Tagen, heißt das, muss mit islamistischer Tötungssehnsucht gerechnet werden. Derweil ergab eine Umfrage unter rund 10.000 Menschen in zehn europäischen Ländern, dass 55 Prozent die Aussage bejahen, der Zuzug aus mehrheitlich muslimischen Ländern sollte gestoppt werden. In Deutschland lag die Zustimmungsrate bei 53 Prozent.

So führt uns der gegenwärtige Fasching zwei mächtige Tendenzen der Zeit vor Augen: den Drang zum politischen Mitläufertum und das Regiment der Angst. Hausgemacht und selbstverschuldet ist der eine, importiert und islamistisch das andere. Beide Tendenzen beschleunigen den Abschied von einem freiheitlichen Westen, der sich zu Zeiten gründete, da man noch wusste, dass man an Karneval dem Fleisch Lebewohl sagt, weil man in die Fastenzeit eintritt, die in die Passion Christi mündet. Heute beherrschen uns Ignoranz und Erschütterung. An Aschermittwoch ist nichts vorbei.