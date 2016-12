Vor hundert Jahren erkannte der Schriftsteller Rudolf Borchardt in einem seither oft zitierten Bonmot: „Wir hatten und wir haben keinen öffentlichen, sondern einen geheimen Geist, keine öffentliche Meinung, sondern geheime und getuschelte Meinungen.“ Was Diagnose war zum Stand der Publizistik in kriegsmüder Zeit, schien bald von der Wucht der Medienrevolution überholt. Denn natürlich sah er selbst, Borchardt, sich als Repräsentant des von ihm zur Fahndung ausgeschriebenen öffentlichen Geistes, und natürlich wurde wenig später, in der Weimarer Republik, so erregt debattiert wie selten zuvor. Und heute? Hatten wir je mehr öffentliche Meinung verfügbar? Online, offline, analog, digital? Leben wir nicht in einer Ära des Geheimnislosen? Haben wir aber darum einen öffentlichen Geist?

Das Eigengewicht der Gedanken

Die Frage zu bejahen, fällt schwer. Der Status der Öffentlichkeit ist prekär geworden. In Milieus zerfällt, was Republik war. Aus dem Forum wurde ein Tribunal, aus dem Diskurs eine Echokammer. Vor diesem Hintergrund tut es gut, sich des fragilen Wechselverhältnisses von Geist und Öffentlichkeit neu zu versichern. Nichts anderes hat sich die Cicero-Rangliste der 500 wichtigsten deutschsprachigen Intellektuellen seit ihrer Premiere 2006 vorgenommen. Sie will nicht Wasser in Netzen forttragen, nicht wiegen, was nicht zu fassen ist: das Eigengewicht der Gedanken. Wohl aber identifiziert sie jene 500 Öffentlichkeitsarbeiter, deren Produktivvermögen in den vergangenen zehn Jahren am stärksten angewachsen ist oder sich behauptet hat. Das Vermögen, gehört zu werden. Intellektuelle sind Menschen, die vor Publikum vernehmbar denken.

Die Cicero-Rangliste 2017, die fünfte ihrer Art, erfasst ein Jahrzehnt der Bücher, Reden, Stellungnahmen und fand nach dem Tod des Günter Grass eine neue Nummer eins – jenen Schriftsteller, der einmal den Satz aufschrieb: „Man kann sich darauf verlassen, dass das, was ich sage, um so weniger meine Meinung ist, je heftiger ich es sage.“ So stand es 1985 in „Meßmers Gedanken“. 2017 in „Statt etwas oder Der letzte Rank“, einem literarischen Musikstück aus Wortklängen und Denksplittern, werden wir lesen: „Wir sind eine Tugendrepublik. Was gut ist und was böse, sagt jetzt laut der Soziologe.“ Ja, Martin Walser, Poet und Luftgeist vom Bodensee, demnächst 90-jährig, ist der wichtigste Intellektuelle des deutschen Sprachraums. Peter Sloterdijk folgt ihm auf den Fuß.

Die Top 5 wären eine interessante Gesprächsrunde

Sie beide eint Produktivität, Neugier auf das Neue, lebenslang, und der Mut, sich und uns zu überraschen. Sloterdijk, lehrend und lebend in Karlsruhe, tat es zuletzt mit seinem erotisch-philosophischen Roman „Das Schelling-Projekt“, demzufolge der Teufel „der Konservator der Zustände“ sei, das Glück hingegen „nichts anderes als die Lizenz zum unbefristeten Aufenthalt im störungsfreien Unwissen“. Auch zur Migrationsdebatte trug er mit seiner Warnung vor einer „Überrollung“ Markantes bei.

Der Dritte im Bunde, Peter Handke, stammt aus Österreich und vollendet die Trias des Südens an der Spitze. „Nie bis jetzt war die Menschenscheu von ihm abgefallen“, heißt es vom Protagonisten in Handkes „Versuch über den Pilznarren“ (2013), und ein wenig gilt dies für den Autor selbst. Auch in der Stille lassen sich Gedankenfeuerwerke zünden, Literatur ist und bleibt „ein strukturiertes Feld von Wissen“ (Roland Barthes). Welch unwahrscheinliches Gespräch ergäbe sich wohl, nähme man die Nummern vier und fünf und damit Ökonomen hinzu, Hans-Werner Sinn und Thilo Sarrazin, den höchsten Neueinsteiger übrigens, seit es die Cicero-Rangliste gibt? Fänden sie eine Sprache oder blieben sie in ihrer Diktion verkapselt?

Alice Schwarzer – die höchstplatzierte Frau

Der Sechstplatzierte, Jürgen Habermas, könnte ihnen mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns nötigenfalls beispringen, und Nummer sieben, Alice Schwarzer, wüsste verkeilte männliche Selbstbezüglichkeit aufzusprengen, gewiss doch. Die Altmeisterin des Feminismus ist die höchstplatzierte Frau auf der Cicero-Rangliste, unmittelbar gefolgt von Elfriede Jelinek. Stefan Aust und Hans-Magnus Enzensberger komplettieren die Top Ten.

Zustande kamen diese wie auch das restliche Tableau bis hin zum Philosophen Markus Gabriel auf Rang 500 durch ein mehrstufiges, von dem Ökonomen und Politikwissenschaftler Max A. Höfer entwickeltes Verfahren. Die Erhebung basiert auf der Präsenz in den 160 wichtigsten deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften. Außerdem werden Zitationen im Internet ermittelt und Treffer in der wissenschaftlichen Literaturrecherche Google Scholar gezählt. Schließlich reflektieren Querverweise im biografischen Munzinger-Archiv die Bedeutung der Intellektuellen im Networking. Politiker wurden nicht berücksichtigt.

Disziplin und Zukunftsforschung sind out

So entsteht eine Spielwiese des Geistes, die auch dies lehrt: Das Glück des Distinkten ist dezent. Dass etwa der Schriftsteller Maxim Biller seit 2013 den größten Sprung nach vorne gemacht hat, um 337 Plätze auf Rang 77, könnte seiner Mitwirkung an der Fernsehsendung „Das literarische Quartett“ geschuldet sein oder aber seiner Hinwendung zum Roman mit „Biografie“. Am meisten Plätze eingebüßt hat der „Zeit“-Journalist Jörg Lau, der um 223 Positionen nach hinten rutschte. Auf Platz 480 ist er akut abstiegsgefährdet. Der Wirtschaftswissenschaftlerin Beatrice Weder di Mauro und dem Disziplin-Lobredner Bernhard Bueb ist dieses Schicksal bereits widerfahren. Sie fielen ebenso aus der Liste wie der Futurologe Horst W. Opaschowski, worüber man ins Grübeln kommen könnte: Hat die Zukunft keine Zukunft mehr? Erschöpfen wir uns im Präsentischen? Antwort weiß vielleicht der nach Sarrazin zweithöchste Neueinsteiger, Reinhold Messner auf Platz 21. Er denkt in Formationen.

Berlin ist die geistvollste Stadt

Für das gebeutelte Berlin hält die Cicero-Rangliste ein dickes Trostpflaster bereit. Die Hauptstadt ist der mit Abstand wichtigste Wirkungsort des öffentlichen Geistes. Satte 174 Intellektuelle gehen dort ihrer Gedankenarbeit nach. Mit weitem Abstand folgen auf den Plätzen München, Frankfurt am Main, Hamburg, Wien und Zürich. Das größte Bundesland, Nordrhein-Westfalen, kann nur unterdurchschnittlich mit der Sinnressource glänzen. Ob sich daraus ein Thema für den Landtagswahlkampf 2017 schmieden lässt?

So liefert denn die neue Cicero-Rangliste neben dem Zeit- auch ein Regionenbild und neben der Statistik eine Utopie: Wäre es nicht schön, all die Filterblasen und Echokammern platzten auf und zum Vorschein käme das große gemeinsame Gespräch, Wahrheit suchend und eine Sprache findend? „Dagegenhalten ist alles“, heißt es bei Martin Walser.

