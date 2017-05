Was mit dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg, dem „Schuss in viele Köpfe“ (Die Zeit), vor 50 Jahren begann, hatte seine Bedeutung und seine historische Aufgabe. Die erste mündige Generation der Bundesrepublik packte den Holzhammer aus und bläute ihren Vätern ein, was die bis dahin verdrängt hatten: ihre Schuld. Es war ein monströser Hammer, ein moralischer Vorschlaghammer: Ihr wart alle Nazis und seid es immer noch, stand auf seinem Griff. Und sie setzten damit Treffer. Kein Wunder: Was sie da in der Hand hielten, war das ideale Instrument für den ganz normalen Vatermord, die Ablösung der Vorgängergeneration. Dagegen war nicht anzukommen.

Über eigene Verirrungen, monströse Verirrungen, sind seither nicht ganz so viele Worte verloren worden wie über die eigenen Verdienste. Bommi Baumann, einer der wenigen wirklichen Proleten der Terroristenszene und vorher prominentes Mitglied der „Umherschweifenden Haschrebellen“, schrieb in seinem Buch „Wie alles anfing“ auf, wie sich seine Freunde in verquaste Theorien des bewaffneten Kampfes verstiegen, die sie selbst gar nicht so ernst meinten. Bommi, der Autoschrauber, schon. Er stand als Erster mit dem Revolver in der Hand da. Viele folgten. Viele Tote übrigens auch. 34, um genau zu sein. Es gibt einen so verstörenden wie erhellenden Film über Baumann, in dem er in seiner naiven Diktion die Banalität des Bösen der RAF entblößt. Einmal sitzt er zusammen mit dem Fernsehteam bei einem Professor in Frankfurt im Wohnzimmer, und der Professor urteilt nachsichtig, etwas erschrocken und von oben herab über Bommi Baumann wie ein Psychotherapeut über seinen Patienten. Der Gute, so der Professor, habe da was missverstanden, und Bommi hatte in der Tat einen großen Fehler gemacht: Er hatte die mit den schönen verschraubten Formulierungen und krausen Gedanken beim Wort genommen.

Falsche Idole zu Helden verklärt

Mit 50 Jahren Abstand offenbart sich der ganze hohle Bombast von 68. Man sieht die Bilder wieder von Dutschke, seinen manischen Blick, hört seine demagogische Rhetorik. Man hört, was er sagt, ohne recht zu verstehen, was er sagen will. Man sieht Rainer Langhans und Uschi Obermaier, und sie arbeiten immer noch auf, ob Langhans nun verklemmt war oder nicht. Sie verhanswursten sich auf offener Bühne. Man kann nicht einmal sagen, dass sie Karikaturen ihrer selbst geworden sind. Das setzte voraus, dass sie sich geändert hätten. Haben sie aber nicht. Sie waren schon immer so lächerlich. Mit dem Abstand der Jahre und Jahrzehnte wird es nur unverstellter sichtbar.

Die Bilder wirken alle sehr alt. Wie aus einem anderen Jahrhundert. Sie stammen ja auch aus einem anderen Jahrhundert. „Verwirrte geben Verwirrung weiter“, hat Peter Sloterdijk geurteilt. Die Studentenbewegung und ihr kranker Ast der RAF hatten ein wirres Weltbild, das zwischen Philosemitismus und Palästinenserlager munter oszillierte. Man hing den falschen Idolen an, heroisierte und verklärte. Man las unlesbare Bücher über den eindimensionalen Menschen, und in Ermangelung von substanzieller Politik wurde das Private zur Politik erhoben. Was immer das heißen sollte. Und was auch immer daran neu sein sollte.

So viel Respekt allerdings muss sein: Sie haben es beeindruckend verstanden, ihren Hedonismus und ihre Spaßlust derart zu überhöhen und zu verbrämen, dass beides gewaltig daherkam. Als Kampf gegen ein „imperialistisches Schweinesys­tem“ zum Beispiel, was immer das war. Es hat sich alles so klar und radikal und konsequent angehört wie zum Beispiel der Satz: „Macht kaputt, was euch kaputt macht.“ Bedeutet hat es nichts. Und konsequent war es auch nicht. Sie haben die bürgerliche Presse zum Feind erkoren und umso gieriger gelesen.

Presse hatte ihren Anteil an Verklärung

An der Verklärung der 68er hatte die verpönte Massenpresse, hatte namentlich Der Spiegel, maßgeblichen Anteil. Es gab eine Symbiose, eine Existenz zum beiderseitigen Nutzen. Stefan Austs Erfolgsbuch über die RAF lebte von der Nähe, nicht von der Distanz zum Objekt der Beschreibung. Udo Röbel wurde Jahre später – zu Recht – vorgeworfen, sich zu den Geiselgangstern von Gladbeck ins Auto gesetzt zu haben. Röbel, später Chefredakteur von Bild, hat für Gladbeck Abbitte geleistet. Bei Springer gab es – bevor die Debatte um die Begnadigung von Christian Klar entbrannte und die Bild-Zeitung wieder alte Schützengräben aushob – zwischendurch zarte Signale von Mathias Döpfner, dass der Verlag damals nicht alles richtig gemacht hatte. Nur die 68er leisten sich die Position, alles richtig gemacht zu haben, jedenfalls richtiger als die Vorgängergeneration und richtiger als die Nachfolgergeneration.

Ihre Geisteshaltung war ein Luxus­phänomen. Sie war nur möglich in einer Phase der Prosperität, die sich aus Marshallplan und Aufbauwillen speiste. Sie waren die frühen Wohlstandsverwahrlos­ten. In ihrer Luxusnische hatte es sich diese Generation gemütlich gemacht und sich ihren Luxusproblemen gewidmet. 68 hat uns, die heutige 50-plus-Generation, auch noch in seinen Ausläufern erwischt, und, ja, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, in der Menschenkette vor den Wiley Barracks in Neu-Ulm zu stehen und gegen die Pershings zu demonstrieren. Es hat Spaß gemacht, weil die Coolen dort hingegangen sind und die tolleren Mädchen auch. Solche wie Roland Koch blieben daheim, und Freaks wie Joschka Fischer gingen hin, solche wie Uschi Obermaier auch. Außerdem gab es hinterher ein großes Konzert umsonst mit Schröder Roadshow und Ton Steine Scherben. Und als Peter Maffay auftrat und über sieben Brücken sang, skandierte der Platz ihn nieder: „Lieber Pershing zwei als Peter Maffay!“ Das fand man sehr lus­tig. Und Ton Steine Scherben, Rio Reiser, sehr toll. Reiser ist auch heute noch toll, „Der Traum ist aus“ – eine wundervolle poetische Utopie: „Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Nur eines weiß ich sicher: Dieses Land ist es nicht!“, sang Reiser.

So viel kann man heute feststellen: Kuba ist es jedenfalls auch nicht. Die Rebellion gegen das Establishment hatte etwas Zielloses, rebelliert wurde um der Rebellion willen. Im besinnungslos beschönigenden Buch „1968 – The Year that rocked the world“ überhöht der US-68er Mark Kurlansky 68 zur ersten großen globalen Bewegung und zitiert zugleich den sogenannten Aktivisten Abbie Hoffman, der 1968 in Chicago über ein Aktivistentreffen sagte: „We couldn’t agree on lunch.“ Die Welt angeblich rocken, aber sich nicht auf einen Lunch einigen können – man bekommt ein gewisses Verständnis für Pete Townsend, der Hoffman mit den Worten „Fuck off my fucking stage“ mit der Gitarre 1969 in Woodstock von der Bühne prügelte, als Hoffman am Who-Mikrofon kundtun wollte, dass es doch echt Scheiße sei, hier Musik zu hören, während ein gewisser John Sinclair im Gefängnis vor sich hin schmore. Hoffman hat später erklärt, er sei auf einem schlimmen LSD-Trip gewesen, als er da die Who störte.

Frankreich und Deutschland kranken noch an 68

Wären die Folgen nicht bis heute spürbar, könnte man ohnehin mit mehr Milde über die Verirrten hinwegsehen, oder einfach nur laut lachen. Aber sie haben Verheerung angerichtet, die bis heute nachwirkt. Sie haben dem Land Umwege zur Vernunft auferlegt, an deren retardierendem Moment wir heute noch leiden. Sie haben Verirrung gestiftet, ihre Fehlurteile und Fehleinschätzungen werden bis heute mühsam abgetragen. Es hat sich erwiesen, dass die Nachrüstung nicht schön, aber richtig war. Man saß also falsch vor Mutlangen und in Neu-Ulm. Die klassische Kleinfamilie aus Vater, Mutter und Kindern hat sich inzwischen auch wieder durchgesetzt. Man muss sie nicht perfekt finden und nicht heiligsprechen. Aber unter den schlechten Möglichkeiten ist sie die beste, und für die Kinder auch bekömmlichste.

Diese Generation ist wie eine fallen gelassene Masche in einem Strickwerk: Die Laufmasche zieht sich durch den ganzen Pullover. 68 ist mitverantwortlich dafür, dass die Linke immer noch der Wirklichkeit hinterhereilt. In Großbritannien gab es 68 nur in Spurenelementen. (Die Sozialismusformel der deutschen Sozialdemokraten wird noch die nächsten drei ­Grundsatzprogrammdebatten unbescha­det überstehen.Tony Blair hat „Clause 4“, die Verstaatlichungsformel von Labour, schon vor 22 Jahren getilgt.) Die Bewegung hat Großbritannien nicht geprägt und die Linke auch kaum. Frankreich und Deutschland hingegen sehr. Beide Länder kranken bis heute daran, Frankreich noch ein bisschen mehr als Deutschland.

Geradezu drollig mutet von heute aus betrachtet an, wie sie ihrer Selbstsucht und ihrem Narzissmus ein ideologisches Kondom überstülpten. Natürlich war es undenkbar, Kinder in diese Welt zu setzen, weil diese Welt doch immer schlechter und immer ungesünder wird, voller Atombomben und AKWs, und man das Kinderkriegen also überhaupt nicht verantworten kann, schon allein wegen des Kindes. Tatsache ist, dass so ein Kind oder am Ende mehrere ganz schön anstrengend sein können und stark einschränken bei der ach so freien Entfaltung der Persönlichkeit. Natürlich war es im Germanistischen Seminar bei den Professoren dieser Generation völlig in Ordnung, wenn einem gerade der Sinn nicht nach Seminararbeit stand, selbst wenn damit das ganze Seminar stillstand. Leistungsdruck wäre noch schlimmer gewesen.

Leistungswille und Kinderwunsch fehlen noch heute

Der Wille zur Leistung und der Wunsch nach Kindern sind zwei Dinge, die fehlen im Deutschland eingangs des 21.Jahrhunderts. Oder haben zumindest als geistiger Erbschaden von 68 lange gefehlt. Sekundärtugenden hätte das ein ehemaliger SPD-Vorsitzender genannt, sicherlich. Aber wie das Determinativkompositum schon andeutet, bei dem bekanntlich die Bedeutung auf dem zweiten Teil des Wortes liegt: Sekundärtugenden sind vor allem Tugenden. Und nicht vor allem sekundär. Heinz Bude hat in seinem Buch „Das Altern einer Generation“ schon vor Jahren gefragt, ob es nicht sein könnte, „dass die Achtundsechziger-Generation, ganz so wie der Name es sagt, ihre Zeit gehabt hat und sich nun endgültig darauf einstellen muss, in den Hintergrund zu treten?“ Bitter, so fügte Bude sarkastisch an, wenn der Einzelne in seiner Lebensmitte erkennen müsse, „dass er mit den Problemstellungen und Erfahrungsbilanzen der eigenen Generation historisch deplatziert dasteht. Die Jüngeren wollen nichts mehr von einem wissen.“ Stimmt. Das Buch ist vor 22 Jahren erschienen. Die Lebensmitte ist zum Lebensherbst geworden.

Besonders beeindruckend sind die Lebensläufe der meis­ten Protagonisten nicht. Faszinierend ist nur noch die Selbstdemontage, und der grelle Narzissmus, der zu ihr führt. Rainer Langhans mit seinen Frauen im Big-Brother-Plagiat war noch viel peinlicher als Johnny Rotten von den Sex Pistols in der britischen Dschungel-Version von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Klar, sie können uns vorwerfen, wir seien alle, einer wie der andere, lauter kleine Westerwelles irgendwie. Wohingegen sie: knorrig und vom Leben mehrfach gebrochen und immer gegen den Wind zu imposanten Latschenkiefern herangewachsen. Soll man nicht besser sagen: verkrüppelt? Ihren Hohn müssen wir ertragen: Wir haben keinen Hebel gegen sie gefunden. Die jungen Grünen haben Fischer nicht gestürzt, was sie längst hätten tun müssen. Sie haben gewartet, bis er geht. Woanders sitzen die Herren, es sind vor allem Herren, noch immer an den Hebeln der Macht.

Oben angekommen, aber gescheitert

Fassen wir zusammen. Die 68er waren die Putztruppe, die Nazi-Deutschland ausfegte. Besten Dank dafür. Zugleich aber waren sie der Dreck in der Düse Deutschlands, die durch sie lange verstopft blieb. Ihre Lebensläufe erscheinen inzwischen meist kläglich und erbärmlich, weder zum Vorbild taugend, noch jenseits der paradiesischen Bedingungen des Boom-Deutschlands, das ihnen diese Narrenfreiheit bot, überhaupt machbar. „Um sich als geschichtliches Wesen besser verstehen zu können, muss man bereit sein, bestimmte Vorstellungen über sich selbst aufzugeben“, schreibt Bude. Das habe nichts mit Selbstleugnung zu tun; es geht allein darum, sich selbst in der geschichtlichen Andersheit zu begreifen, damit man am Ende nicht im Beharren auf eine eigene Identität zur lächerlichen Figur wird. Diese immer noch erhabene Pose, in der sie nun zum mehrfachen Jubiläum zurückkehren, spielt ins Tragikomische.

Die 68er haben ihre Erfolge verklärt und ihr Versagen verdrängt. Sie sind zwar oben angekommen, aber dennoch gescheitert. Unterm Strich haben sie mehr geschadet als genutzt, unsere Helden von 68. Und in ihrer Halsstarrigkeit und Selbstgefälligkeit erinnern sie auf ihre alten Tage sehr an das Gebaren derer, die sie einst bekämpft haben. Aber wir sollten milde sein mit ihnen. Milder als sie mit ihrer Vorgänger- und ihrer Nachfolgergeneration. Altersstarrsinn droht schließlich jedem früher oder später. Wir können inzwischen auch milde sein. Denn wir haben sie bald überstanden. Einmal noch kräftig erinnern. Und dann ist es „vorbei, bye bye Junimond“, wie Rio Reiser einst sang.

