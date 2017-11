In der Flüchtlingskrise, so sagt Ihre Studie, verloren die deutschen Informationsjournalisten die kritische Distanz und wurden zu Erfüllungsgehilfen der Politik. Ist das ein Beleg für die Existenz der sogenannten Mainstreammedien?

Man kann unsere Befunde so interpretieren. Wenn wir mit „Mainstream“ die vorherrschende Denkweise meinen, wie sie von der grossen Koalition in Berlin vertreten und propagiert wird, dann boten die Informationsmedien eine sehr grosse Übereinstimmung mit dieser Linie. Zudem gab es eine überraschend grosse Konsonanz zwischen den verschiedenen Medien. Angefangen bei den Online-Newssites der grossen Verlage über die Fernsehnachrichten bis zu den Tageszeitungen – und hier bis hinter zu den Lokalblättern. Überall dieser Gleichklang, überall dieselbe Perspektive.

War es eher das Klischee der Lemminge, also kollektiver Kampagnenjournalismus?

Beim Megathema Flüchtlinge würde ich das nicht sagen. Die Mainstreammedien repräsentieren das liberale Bürgertum, das darunter litt, dass Deutschland vom EU-Ausland 2014 und 2015 im Streit über den Schuldenberg Griechenlands als hartherzig und rechthaberisch wahrgenommen wurde. Sie erinnern sich vielleicht, dass die Bundeskanzlerin in ein paar südeuropäischen Medien mit Peitsche und Hitlerbärtchen dargestellt wurde. Die akute Notlage der in Ungarn festsitzenden Migranten eröffnete nun den liberal denkenden Deutschen die Chance, sich als entgegenkommende und hilfsbereite Gesellschaft zu zeigen.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Sie haben Zugriff auf Artikel der Printausgabe seit 01/2017 sowie auf die aktuelle E-Paper-Ausgabe. Abonnenten der Print-Ausgabe erhalten den Monatspass zum reduzierten Preis von 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.