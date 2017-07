Bassam Tibi hat in den Jahren 2007-2010 als erster Muslim am Center for Advanced Holocaust Studies in Washington D.C. als Resnick Fellow seine zuvor in 22 islamischen Ländern betriebene Forschung in dem Buch „Islamism and Islam“ zusammengefasst, das Yale University Press 2012 veröffentlichte. Darin argumentiert er mit Beweisen, wie die Islamisierung des Antisemitismus erfolgt. Tibi ist auch Mit-Autor des von Charles Small herausgegeben fünfbändigen Standardwerks „Global Antisemitism“ (New York 2013) und veröffentliche auch ein Kapitel in dem Buch „Yale Papers on Antisemitism“ (New York 2015). Foto: picture alliance

Ende Mai warnte Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der deutschen Juden, vor dem Ansteigen des Antisemitismus. Es ist bedauerlich, dass eine so wichtige moralische Autorität wie Schuster weder angibt, ob er den neuen oder alten Antisemitismus meint, noch die Quellen dieses neuen Judenhasses anführt. Bedenklich für mich als Muslim, der sich gegen den islamistischen Antisemitismus engagiert, ist die Abwehr des Zentralrats-Vorsitzenden gegen den Vorschlag eines Islamgesetzes nach dem österreichischen Modell. Laut diesem sollen antisemitisch gesinnte organisierten Islam-Verbände unter Kontrolle gestellt werden. Schuster übernahm bei einem anderen Anlass die linke Propaganda von der Bedrohung der Minderheiten und benutzte sogar den falschen Begriff „Islamophobie“ für anti-islamistische Positionen. Hier fehlt die Konsistenz.

Gleich zu Beginn möchte ich meine eigene Lebensgeschichte in Damaskus nicht verschweigen, wo ich, wie alle Menschen im Nahen Osten, in einer politischen Kultur des Judenhasses aufwuchs. Die Flüchtlinge, die aus dieser Region nach Europa kommen, bringen diese anti-westliche und judenfeindliche politische Kultur mit. Dieses Thema ist lebenswichtig und unerschöpflich für das gesamte Europa, besonders für die Deutschen und ihre schändliche Geschichte im Verhältnis zu den Juden. Die Frage ist, was sie selbst hieraus zu lernen haben. Anlass zu dieser Vergegenwärtigung gibt die Tatsache, dass Deutschland heute trotz seiner Vergangenheit Antisemiten zu Günstlingen seiner Willkommenskultur macht.

Antisemitismus als Wesensmerkmal

Ich habe zwischen 1980 und 2010 über den Islamismus geforscht und die Quintessenz meiner Forschung hierüber in dem am Forschungsinstitut des Holocaust-Museums in Washington D.C. abgeschlossenen Buch „Islamism and Islam“ (Yale University Press) veröffentlicht. Zu meinen Forschungsergebnissen gehört die Feststellung von sechs weltanschaulichen Säulen, die die politisch-religiöse Ideologie des Islamismus bestimmen. Eine davon ist der islamistische Antisemitismus. Dieser ist ein Wesensmerkmal und kein „Einzelfall“, wie die Mitautorin des Buches „Die neuen Deutschen“, Marina Münkler, auf einer Diskussion in Bonn im Oktober 2016 behauptete.

Im Dickicht der angesprochenen Problematik möchte ich sachlich an den Gegenstand herangehen. Zunächst versuche ich die Begriffe „neuer Antisemitismus“ und „neue Deutsche“ näher zu bestimmen und stoße hierbei auf einen Widerspruch zwischen der deutschen Willkommenskultur und dem Gelübde „Nie wieder!“. Das macht selbst mich sprachlos.

Viele Araber sind antisemitisch

Der Begriff „neuer Antisemitismus“ stammt vom großen Princeton-Historiker Bernard Lewis. Er stellt fest, dass es total legitim sei, Israel zu kritisieren und betont, dies sei kein Antisemitismus. Doch weist Bernard Lewis die Verdeckung des Antisemitismus als Antizionismus zurück, worin er – wie ich auch – eine Perfidie sieht. Der „neue Antisemitismus“ komme aus der Welt des Islam und nicht aus Europa, schreibt Lewis und dieser neue Antisemitismus hätte nichts mit dem Palästinakonflikt zu tun. Ich empfehle allen, die behaupten, der arabisch-islamische Antisemitismus sei nur ein Ausdruck der Wut gegenüber Israel, Lewis zu lesen. Der heutige arabisch-islamische Judenhass ist die stärkste Spielart des totalitären Antisemitismus im 21. Jahrhundert.

Zwischen 2015 und 2017 kamen mehrere Millionen orientalischer Flüchtlinge aus der Welt des Islam nach Europa. Aus meiner Forschung weiß ich, dass ein hoher Prozentsatz der Araber und Muslime eine antisemitische Weltanschauung vertritt; dieser Denkansatz lässt sich auf die Flüchtlinge übertragen.

Der Islamophobie-Vorwurf

Der Journalist Daniel Johnson vom Wall Street Journal stellt eine faktische Verbindung zwischen den zwei Erscheinungen „visible Antisemitism“ und „Europe’s rapidly growing Muslim population“ fest, die für ganz Europa, aber besonders für Deutschland gilt. Denn dorthin kamen die meisten muslimischen Armutsflüchtlinge als Folge der grenzenlosen Willkommenskultur.

Es gibt die alte Bauernweisheit „Angriff ist die beste Verteidigung“; und so reagieren die Islamfunktionäre auf den Vorwurf Antisemitismus: Sie behaupten, dies sei ein Ausdruck von Islamophobie. Der Islam lehne jede Gewalt ab und wenn Muslime Krieg führten, dann nur defensiv. Doch im Koran werden Muslime an 25 Stellen aufgefordert, Ungläubige zu töten. Vom 7. bis zum 17. Jahrhundert haben Muslime Eroberungskriege zur Verbreitung des Islam geführt. Gegen islamische Lebenslügen und Propagandabegriffe wie „Islamophobie“ führt die Jüdische Rundschau den Bericht eines Forschers an, wonach in Europa seit 2000 alle ermordeten Juden von Islamisten getötet wurden.

Die Tabuisierung

In der deutschen Presse liest man seit einiger Zeit Berichte über die Zunahme von Antisemitismus in Deutschland, jedoch stets ohne eine Spezifizierung der Nachricht, also ohne Angaben über die Täter, die Muslime sind. Anders verfährt Die Zeit mit dem lobenswerten Artikel „Unterwegs an der Front. Gibt es No-Go-Areas in deutschen Städten?“ Die Autorin Mariam Lau schreibt darin von der Notwendigkeit, „die Gefahr zum Thema zu machen, die Hunderttausende arabische Flüchtlinge darstellen […], weil sie durchwegs aus Ländern stammen, in denen der Antisemitismus so selbstverständlich ist wie essen und trinken“.

Anders formuliert: Zwar ist der zunehmende Antisemitismus ein europäisches Phänomen, es hängt aber mit der Völkerwanderung aus der Welt des Islam nach Europa zusammen. Hierbei steht Deutschland im Mittelpunkt. Mit dieser Feststellung formuliere ich die erste These des vorliegenden Artikels. Die zweite These lautet, dass Deutsche keine Tabus über den arabo-islamischen Antisemitismus zulassen dürfen, wenn sie es mit dem Gelübde „Nie wieder!“ nach dem Mord an sechs Millionen Juden wirklich ernst meinen. Die Realität sieht leider anders aus. Viele Deutsche tabuisieren und verfemen Islamismus-Kritiker als „Panikmacher“, so der Titel eines Buches von Patrick Bahners, einstiger Feuilleton-Chef der FAZ.

Judenhass und Antisemitismus

Es ist weder Polemik, noch Ausdruck einer unterstellten Islamophobie oder „Panikmacherei“, wenn folgende Feststellung vorgetragen wird: Der Antisemitismus existiert auch unter Deutschen weiterhin, aber rudimentär. Als Syrer, der 37 Jahre an einer deutschen Universität gelehrt hat, bescheinige ich den Deutschen mit Stolz, dass sich kein einziger Antisemit unter meinen deutschen Studenten befand.

Doch in der Welt des Islam besteht der Antisemitismus als eine Hauptströmung fort. Im klassischen Islam gab es Judenhass, aber keinen Antisemitismus. Nach Hannah Arendt ist „Antisemitism much more then Jew hatred“, denn Judenhass ist das Übel rassistischer Vorurteile im Gegensatz zum genozidalen Antisemitismus, der die Juden ausrotten will. Nach Arendt hat es Judenhass immer gegeben, auch im Islam. Antisemitismus ist aber ein neuzeitlicher Totalitarismus.

In besseren Zeiten der islamischen Zivilisation gab es in Spanien – wie Bernard Lewis schreibt – zwar eine „jüdisch-islamische Symbiose“, die aber heute nirgendwo mehr zu finden ist. Diese mittelalterliche Symbiose ist durch den neuen Antisemitismus abgelöst worden.

Der linksgrüne Narrativ

Mit der millionenstarken demografischen Völkerwanderung aus der Welt des Islam nach Europa kommt der arabisch-islamische antisemitische Judenhass auch nach Deutschland. Dies wird im Rahmen der Willkommenskultur gutgeheißen. Daher die Frage: Ist das eine deutsche Willkommenskultur für den arabisch-islamischen Antisemitismus? Wie reagieren heutige Deutsche auf diesen zugewanderten Judenhass?

Mit Sorge stelle ich fest, dass der herrschende linksgrüne Narrativ im Namen des Schutzes der Flüchtlinge den arabisch-islamischen Antisemitismus tabuisiert und jede Aufklärung hierüber als Fremdenfeindlichkeit beziehungsweise Islamophobie anklagt. An dieser Stelle möchte ich einen Brief eines Deutschlehrers von Integrationskursen an mich zitieren. „Ich kann den verbreiteten Antisemitismus nur bestätigen. Kollegen wurden angewiesen, doch das Thema Holocaust (Teil des Curriculums!) nur noch kurz zu besprechen – aus Sorge um Konflikte. Kollegen verzichten sogar ganz auf das Thema, wegen Kommentaren wie „Sechs Millionen? Toll, wie habt ihr das geschafft?“. Noch bedenklicher: die erschreckende Naivität vieler Kollegen: Wenigen ist bewusst, aus welchen Kulturen ihre Schüler stammen, Antisemitismus in der arabischen Welt ist ihnen neu.“

Deutsche Selbstvergötzung

Welche deutsche Zivilcourage! Haben die Deutschen im Rausch ihrer Willkommenskultur vergessen, dass sie sechs Millionen Juden ermordet haben? So offen möchte ich die Frage stellen. Herfried und Marina Münkler erheben die neuen Zuwanderer zu „neuen Deutschen“ (so auch der Titel ihres Buches). In meinem Kontra-Buch von 2017 „Islamische Zuwanderung und ihre Folgen“ frage ich im Untertitel „Wer sind die neuen Deutschen?“. Sind das, um Bernard Lewis Formel zu verwenden, die „neuen Antisemiten“?

Für mich als ein in Deutschland lebender Ausländer ist der Aufsatz Auf die Frage: Was ist deutsch? meines jüdischen Lehrers Theodor W. Adorno eine Lieblingslektüre. Darin beanstandete und warnte er vor der „deutschen Selbstvergötzung“ und dem „kollektivem Narzissmus“ der Deutschen. Auch Hellmuth Plessner hielt den Deutschen ihre Unfähigkeit vor, „ein rechtes Maß zu finden“. Heute schützen sie die Muslime vor Juden, die in Deutschland leben. Belehrungen über Palästina führen ins Nichts. Deutsche Politiker, die die Welt vor Islamophobie schützen wollen, übersehen geflissentlich, wie im eigenen Land der Antisemitismus ungeahndet in der Islamgemeinde gedeiht.

Systematische Verdrängung

Die Zeit hat im Februar Folgendes geschrieben: „Antisemitische Taten werden, wenn sie von Zuwanderern begangen werden, als politisch motivierte Ausländerkriminalität verbucht und tauchen in der Antisemitismusstatistik gar nicht auf.“ Diese Kriminalität stößt zudem auf das Verständnis deutscher Richter, die ihren formaljuristischen Verstand für die Aufregung der arabischen Migranten gegenüber Israel und sogar für ihre antisemitischen Taten einsetzen. Ein Jahr vor dem zitierten Zeit-Artikel berichtete Der Spiegel (Heft 31, 2016) Folgendes: „Übergriffe auf Juden mehren sich“, aber sie „werden oft nicht erfasst“. Warum?

Die Antwort lautet: Weil die Täter Araber und keine deutschen Nazis sind. Es herrscht die Logik vor, Antisemiten können nur „deutsche Nazis“ sein. Ein deutscher Richter sprach nach dem Spiegel-Bericht die Täter frei und wies den Vorwurf des Antisemitismus zurück mit dieser Begründung, „die Täter hätten nur die Aufmerksamkeit auf den Gaza-Konflikt lenken wollen“. Das ist kein Einzelfall, sondern die Regel im heutigen Deutschland. Durch solche Praktiken wird der arabische Antisemitismus verdeckt und statistisch gar nicht erfasst.

Keine Lehren aus Auschwitz gezogen

Ich bin ein muslimischer, in Deutschland lebender, Migrant. Innerhalb meiner Forschung erfasse ich sechs Säulen der islamistischen Ideologie, unter denen der islamisierte Antisemitismus besonders herausragt. Ich komme darin nach einer genauen Untersuchung islamischer Quellen zu dem Ergebnis, dass der Islamismus der neue antisemitische Totalitarismus des 21. Jahrhunderts ist. Ich möchte dies offen sagen: Das heute vorherrschende deutsche Narrativ erlaubt nicht, diese Gefahr zu erkennen.

Nach Auschwitz haben Deutsche die historische Pflicht, Lehren zu ziehen. Haben Deutsche dies getan? Meine Autorität bei der Beantwortung dieser Frage ist Adorno mit seinem Aufsatz „Erziehung nach Auschwitz“. Für Adorno war Auschwitz eine Barbarei und bleibt es. „Diese Barbarei besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern.“ Wodurch dauern sie fort? Adorno meint, die größte „Gefahr einer Wiederholung“ besteht, solange man „der blinden Vormacht aller Kollektive“ nicht entgegenarbeitet. Gilt diese Lehre, wenn Deutsche weiterhin „Menschen blind in Kollektive“ einordnen? Die Juden Berlins werden auch heute nicht nur als Kollektiv definiert, sondern sie haften auch – eben als Kollektiv – für die Taten der in Israel lebenden Juden, die wieder als Kollektiv bestraft werden sollten. Das ist das Narrativ der deutschen Wahrnehmung arabisch-antisemitischer Straftaten.

Nie wieder?

Einem Unbeteiligten wie mir ist die Vehemenz der deutschen Willkommenskultur unverständlich, ja nicht einmal nachvollziehbar und veranlasst mich als normalen Menschen, nach den Ursachen zu fragen. Die Zeit gab im Januar 2016 folgende Antwort: „Die an ihrer traumatischen Vergangenheit leidenden Deutschen wollen sich von ihrem Makel befreien und haben sich darum in eine völlig irrationale Willkommenskultur gestürzt. Gewissermaßen von Auschwitz direkt zum Münchner Hauptbahnhof.“ Heute treten Deutsche als Vertreter einer „Willkommenskultur“ auf, die antisemitische Muslime aus Nahost, Zentralasien und Nordafrika willkommen heißt. Ist das die deutsche Art, Sühne für den Mord an sechs Millionen Juden zu leisten?

Als Islamologe habe ich Forschung in 22 islamischen Ländern betrieben. Auf dieser Basis kann ich bestätigen, dass zum Thema gemacht werden muss, dass Hunderttausende arabische Flüchtlinge aus Ländern, in denen Antisemitismus selbstverständlich ist, eine Gefahr darstellen. Max Weber schreibt über Gesinnungsethiker, die die Realität nicht sehen wollen, dies: „Wer das nicht sieht, ist in der Tat politisch ein Kind.“

Bis zum Beginn der islamischen Völkerwanderungen nach Europa verstanden sich deutsche Linksparteien als solche der Umerziehung der Deutschen. Der in Berlin verankerte Schweizer Journalist Benedict Neff nimmt in der Basler Zeitung diese Problematik am Beispiel der Grünen auf. Nach deren Verständnis solle sich der demokratische Staat „maßgeblich über den Zivilisationsbruch“ definieren mit „dem Schluss draus Nie wieder!“. Das sei „ein Phänomen einer moralischen Politik“, argumentiert Neff. Entsprechend verstehen sich die Grünen als „ein erzieherisches Korrektiv der Gesellschaft“. Heute reagieren Grüne anders, wenn sie die neuen Antisemiten bewerten, die nicht mehr vorwiegend alte Nazis sind, sondern als Islamisten im Lager der Flüchtlinge agieren. Seit 2015 treten die Grünen moralisch weniger als eine Partei des „Nie wieder!“ denn vielmehr als Advokaten der islamischen Flüchtlinge auf. Meine Zweifel an der Ehrlichkeit der Aussage „Nie wieder!“, und durch diese dem Antisemitismus den unzweideutigen Kampf anzusagen, lassen sich durch keine Rhetorik beheben.

Angebliche Differenzierung ist Augenwischerei

Ich empfinde es als Perfidie, wenn der islamistische Antisemitismus mit der Entschuldigung, diese Muslime seien gar nicht gegen die Juden, sie richteten sich nur gegen den Staat Israel und gegen den „rassistischen Zionismus“, zugelassen wird. Die Begriffe Jahudi/ Jude und Sahyuni/ Zionist werden in der arabischen Sprache synonym verwendet. Deshalb ist die angebliche Differenzierung zwischen Antisemitismus und Antizionismus nichts anderes als linke Augenwischerei.

Wer vor Islamophobie warnt – aber hierbei nicht nur geflissentlich den islamistischen Antisemitismus als Kritik an Israel zulässt, sondern auch im Namen des Schutzes von Minderheiten von Islamophobie – der lässt die individuellen Juden zugunsten des Kollektivs der Islamisten fallen. Es ist unglaublich, dass Deutsche des 21. Jahrhunderts das Gelübde „Nie wieder!“ schlicht vergessen haben und ihre unauslöschliche Schuld des Mordes an sechs Millionen Juden verdrängen. Deutschland macht heute – trotz seiner Vergangenheit – Antisemiten zu den Günstlingen seiner Willkommenskultur.