Wer noch nicht weiß, wo er am 24. September sein Kreuz machen soll, dem gibt das Cicero-Sonderheft zur Bundestagswahl 2017 Entscheidungshilfe. Aber nicht nur das. Ein Reporterteam schildert die Lage in den 37 umkämpftesten Wahlkreisen, Klaus Raab stellt alle 48 zur Wahl stehenden Parteien vor – vielleicht ist ja die Partei der Urbanen Hip-Hopper was für Sie? Christoph Seils beschäftigt sich mit der AfD, ihrem mutmaßlichen Einzug in den Bundestag und der Frage: „Was ist eigentlich Populismus?“ Volker Resing geht die wahrscheinlichsten Koalitionsoptionen durch. Constantin Wißmann beschreibt den Einfluss von Klick-Robotern auf den Cyberwahlkampf. In einem Essay über die „Frau ohne Eigenschaften gegen den Mann ohne Profil“ geht Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke der Frage nach, wieso Merkel nach kostspieligen Fehlern wie der abrupten Energiewende und der Grenzöffnung im Spätsommer 2015 dennoch wieder so gut dasteht. Und weshalb Martin Schulz die eine verwundbare Stelle der Kanzlerin lange nicht sehen wollte.

