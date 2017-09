War das ein Duell? Nein, war es nicht. Dafür waren sich die Kanzlerin und ihr Herausforderer in vielen, wenn nicht fast allen Fragen viel zu sehr einer Meinung. Und wenn Martin Schulz mitunter etwas krampfhaft versuchte, Divergenzen herauszukehren, wirkte das doch fast immer ziemlich konstruiert. Um es gleich zu sagen: Ein Gewinner, eine Gewinnerin war nach diesen 90 Minuten nicht auszumachen. Auch kein Verlierer oder eine Verliererin. Der Austausch, und so muss man es nennen, verlief gesittet und sachlich, zumal für ein solches Format.

Die Moderatoren trugen ihren Teil dazu bei, dass trotz weitgehender Meinungsgleichheit zwischen Merkel und Schulz keine echte Langweile aufkam, denn sie fragten durchaus kritisch nach, auch bei Reizthemen wie Migration und Islam. Einzig bei den Schlussplädoyers müsste man, wenn man denn unbedingt wollte, Merkel den Sieg zuerkennen, auch wenn ihre Fokussierung auf Digitales und Anschlussfähigkeit in einer sich rasch verändernden Welt sehr technisch erschien. Aber Martin Schulz hob bei der gleichen Gelegenheit zu einer verquasten, auswendig gelernten Rede an, die sich inhaltlich am dafür gewährten Zeitkorridor von 60 Sekunden orientierte und nach der keinem der Zuschauer klar geworden sein dürfte, warum es nun unbedingt der sozialdemokratische Herausforderer sein müsse.

Nur zwei Punkte kontrovers

Die einzig wirklich kontroversen Punkte zwischen Merkel und Schulz waren bei der Flüchtlingsfrage und in Sachen Umgang mit Reccep Tayyip Erdogans Türkei auszumachen. Beim erstgenannten Punkt kritisierte der Herausforderer Merkels mangelhafte Einbindung der europäischen Partner auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor zwei Jahren. Der Vorwurf ist nicht neu und war deshalb absehbar. Ansonsten scheint keinerlei Dissens zwischen den beiden Diskutanten zu herrschen. Der zweite kontroverse Sachverhalt betraf die Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei, die Schulz nach eigener Aussage als Kanzler sofort aussetzen würde. Merkel konterte: „Man sollte sich im Wahlkampf nicht überbieten, wer härter ist.“ Womit sie wohl recht haben dürfte, denn Schulzens Muskelspiel wirkte reichlich aufgesetzt und schien dem Motto geschuldet: Irgendwo muss ich mich von der Kanzlerin doch inhaltlich unterscheiden. Einen Treffer landete er da wohl nicht.

Interessant war durchaus auch die Priorisierung der Themen, nämlich mit Migration und Islam an vorderster Stelle. Aber auch da praktisch deckungsgleiche Meinungen der beiden Kandidaten: Integration ist wichtig und schwierig, europäische Solidarität ein Muss und überhaupt ist Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban eigentlich an allem Schuld. Beim Thema Islam zitierte Martin Schulz einen schiitischen Philosophen, wobei in diesem Format nicht ganz klar wurde, warum. Und Merkel versprach mehr Sensibilität bei aus dem Ausland finanzierten islamischen Aktivitäten in der Bundesrepublik. So ging es die ganze Zeit hin und her und her und hin, und am Ende könnte bei vielen Zuschauern der Eindruck entstanden sein, dass, wenn sich zwei Personen in so vielen Dingen einer Meinung sind, man womöglich diejenige mit der meisten Amtserfahrung wählen sollte. Eines jedenfalls ist sicher: Am Wahlergebnis vom 24. September dürfte der heutige Abend wenig geändert haben.

