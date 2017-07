So erreichen Sie Alexander Grau:

Am 9. August 1918 telegraphierte Lenin anlässlich eines Aufstandes an Jewgenija Bosch: „Man muss schonungslos Massenterror anwenden.“ Einen Monat später folgte der Beschluss des Rates der Volkskommissare über den Roten Terror. Tenor: Konterrevolutionäre sind sofort zu erschießen, Verdächtige in Konzentrationslagern zu isolieren.

Gewalt und Gewaltbereitschaft sind tief in die DNA der Linken eingeschrieben. Spätestens seit der Herrschaft der Jakobiner und Saint-Justs berühmtem Ausspruch „Die Republik aufzubauen bedeutet die völlige Zerstörung dessen, das ihr entgegensteht“, ist klar, dass zumindest Teile der linksrevolutionären Bewegungen bereit sind, ihre Ziele ohne all zu große Rücksichtnahme durchzusetzen. Historisches Ergebnis: Nach vorsichtigen Schätzung kann man davon ausgehen, dass im Namen des Sozialismus im 20. Jahrhundert weltweit an die 100 Millionen Menschen umgebracht wurden. Das ist selbst für das Zeitalter der Massenmorde beachtlich.

Fälle von kollektiver Amnesie

Das bedeutet natürlich nicht, dass alle linken Bewegungen ein positives Verhältnis zur Gewalt hatten, im Gegenteil. Gerade die Linke war auch ein Hort des Pazifismus, des Antimilitarismus und gewaltfreier Utopien. Doch auf politischer Ebene haben sich auffallend oft die Lenins, Stalins, Pol Pots und Maos durchgesetzt.

Wenn der SPD-Vorsitzende Martin Schulz also behauptet, „Linke und Gewaltanwendung schließen einander aus“ und es Familienministerin Katarina Barley, Ralf Stegner, die Grüne Simone Peter und andere ähnlich formulieren, so ist das von einer Geschichtsvergessenheit, wie sie unter anderen politischen Vorzeichen einen maximalen Skandal hervorrufen würde.

Um diese Fälle von kollektiver Amnesie zu verstehen, muss man sich den Säulenheiligen der Linken und deren kanonisierten Schriften zuwenden. Zum Beispiel Rosa Luxemburg. 1902 schrieb sie: „Was sich uns als bürgerliche Gesetzmäßigkeit präsentiert, ist nichts anderes als die von vornherein zur verpflichtenden Norm erhobene Gewalt der herrschenden Klasse.“

Das humane Ziel rechtfertigt revolutionäre Gewalt

Mit anderen Worten: Gewalt ist immer die Gewalt der Andersdenkenden. Die Gewalt des linken Revolutionärs ist eigentlich keine richtige Gewalt, da das bürgerliche System aufgrund seiner repressiven Strukturen so gewalttätig ist, dass Gewalt unvermeidbar ist. Verantwortlich für die Gewalt ist niemals der linke Aktivist, sondern eben das „System“. Es ist genau diese Argumentation, die wir in der vergangenen Woche in immer neuen und auch alten Varianten präsentiert bekamen.

Überaus erhellend ist auch ein Text von Erich Mühsam, Dichter, Anarchist und Aktivist der Münchner Räterepublik – ein kleiner Platz in Schwabing ist heute nach ihm benannt. „Was ist es also“, fragt Mühsam, „was vom Standpunkt höchster Sittlichkeit dem Rebellen zu seiner Gewalttätigkeit das reine Gewissen gibt, während es ihm den Krieg verdammenswert scheinen lässt? Es ist [...] die Gewissheit, einem Zweck zu dienen, der der Menschheit selbst zugute kommen soll.“

Sogar der angebliche Menschenfreund Mühsam pfeift also die Melodie, die man immer wieder von linken Theoretikern vorgespielt bekommt: Gewalt als revolutionäre Gewalt ist gerechtfertigt durch das gute, das humane Ziel. Und deshalb, so wird die gedankliche Schraube dann weiter gedreht, ist die revolutionäre Gewalt eigentlich keine.

Linke sehen sich als Vollstrecker des Weltgeistes

Hier sind wir am Kern des ambivalenten Verhältnisses der Linken zur Gewalt: Der Zweck heiligt die Mittel. Und da die Zwecke gut sind, sind es die Mittel auch. Deshalb ist die reaktive Gewalt des bürgerlichen Systems die eigentliche Gewalt und die Gewalt der Gewalttätigen keine Gewalt. Es ist diese verquaste Logik, die offensichtlich so tief in linke Denkstrukturen eingebrannt ist, dass sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit fröhlich Urständ feiert.

Die Linke hängt einem Glauben an, den die christlichen Kirchen im Westen schon lange verloren haben: Vollstrecker des Weltgeistes zu sein. Das Bewusstsein, das universale Gute zu verkörpern, verführt auch gemäßigte Linke immer wieder dazu, Extremisten und Esoteriker des eigenen Lagers mit Milde zu betrachten. Denn Gute, die Böses tun, sind keine Bösen, sondern eben fehlgeleitete Gute.

Ein Ende der Dauerflirts der Linken mit Gewalt wird es nur dann geben, wenn die Linke sich als eine unter anderen gleichwertigen Weltanschauungen versteht. Das aber ist ein Widerspruch in sich. Pluralistischer Konservativismus ist denkbar. Linkes Denken lebt jedoch von seiner moralischen Überlegenheitsgewissheit. Gewalt und Zwangsmaßnahmen sind damit vorprogrammiert.