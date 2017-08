Massoud Aqil wollte im Interview mit uns nicht über die Folter während seiner Gefangenschaft sprechen, weil die Erinnerungen zu schmerzhaft sind. Deswegen steht hier ein Auszug aus dem Buch: „Nach einer Weile brachten sie mich in einen anderen Raum, wo vier oder fünf Männer mich schlugen und meine Hände hinter dem Rücken mit einem Seil fesselten, an dem sie mich mittels eines Flaschenzugs nach oben zogen, bis meine Füße den Kontakt zum Boden verloren. Auch Assads Sadisten wendeten diese Methode an, die wir „Belango“ nennen. Das Seil schnitt tief in meine Gelenke ein, meine Hände waren schnell taub, und meine Schultern schmerzten so sehr, dass ich glaubte, sie könnten jeden Moment brechen.“ (Masoud Aqil in „Mitten unter uns“)

Herr Aqil, Sie waren in Syrien 280 Tage lang in IS-Gefangenschaft, wurden täglich gefoltert. Nach ihrer Freilassung sind Sie nach Deutschland geflohen. Über Facebook haben Sie erfahren, dass auch ihre alten Folterer mit dem Flüchtlingsstrom hierher gekommen sind. Welche Gefahr geht von denen für Europa aus?

Eine große. Der Verfassungsschutz spricht von rund tausend Gefährdern und „relevanten Personen“, also Unterstützern. Darunter sind etwa 300 Deutsche, die aus dem IS-Gebiet zurückgekehrt sind. Wir wissen nicht, wie viele IS-Männer unter den Geflüchteten sind. Ich schätze die Zahl auf 200 bis 300.

Nun wollen Sie gegen diese Männer vorgehen. Wie machen Sie das?

Ich recherchiere vor allem in den sozialen Medien, auf Facebook und Twitter. Wenn ich Verdächtige finde, versuche ich, meinen Verdacht zu verifizieren. Dazu stehe ich auch in Kontakt mit Menschen, die mit mir eine Zelle geteilt hatten. Sie alle kennen Namen von IS-Mitgliedern, die mit den Flüchtlingen nach Europa aufgebrochen sind. Ich bin auch mit kurdischen Militärführern verbunden, die bei gefangenen IS-Mitgliedern Informationen abschöpften oder von anderen ausgetauschten kurdischen Gefangenen erhalten haben. So erfahre ich auch von ausgetauschten IS-Mitgliedern, von denen sich einige nach Europa abgesetzt haben.

Ist die Suche schwierig?

Erstaunlicherweise nein. Diese Leute sind sehr naiv. Wer arabisch lesen kann, kann sie finden. Ich entdecke immer wieder Einträge mit IS-Propaganda von Dschihadisten in Deutschland wie diesen: „Heiliger Allah, lass den Islamischen Staat siegen!“ Sie warnen die Ungläubigen, den IS anzugreifen, dass sie Al-Raqqa niemals erobern werden. Sie äußern sich erfreut über jeden „gelungenen“ Anschlag. Ich habe Dutzende dieser Propagandisten in Deutschland gefunden. Ich beobachte solche Accounts. Diese Männer sind gefährlich. Ihre Tweets und Posts sind ernst zu nehmen.

Diese Informationen geben Sie dann an deutsche Behörden weiter. Wie verwerten diese die Informationen?

Leider musste ich lernen, dass einem demokratischen Rechtsstaat Grenzen gesetzt sind. Anders als im IS-Land dürfen Sicherheitskräfte in Demokratien Verdächtige nur bei ausreichender Beweislage festnehmen. Selbstverständlich ist das in Ordnung. Aber manchmal ist es schwer zu ertragen, dass Männer, die das Schariarecht mit all seinen drakonischen Strafen einführen wollen, hier den Schutz und die Gerechtigkeit eines demokratischen Rechtsstaats genießen dürfen. Und da reicht ein Flüchtling als Zeuge eben nicht. Wenn die Sicherheitsbehörden nichts Gerichtsfestes finden – was häufig schwierig ist – dann steht Aussage gegen Aussage. Aber immerhin können sie beobachtet werden. Wenigstens das geschieht nun.

Trotz dieser Beobachtung, kommt es immer wieder zu terroristischen Anschlägen. Diese werden medial stark begleitet. Ist diese intensive Art und Weise der westlichen Medienberichterstattung überhaupt gut?

Nein. Die europäischen Medien machen den IS durch alarmistische Berichte und durch Veröffentlichung von martialischen Bildern größer und gefährlicher als er ist. Wer Bilder der IS-Propaganda – von Sprengstoffanschlägen mit gepanzerten Autos und Lastkraftwagen bis hin zu Hinrichtungsvideos – zeigt, wirbt unfreiwillig oder verantwortungsvergessen für den IS. Daesh ist ein Feind, und niemand sollte einen Feind großartig inszenieren. Im Westen aber geschieht genau das! Politiker und Medien stellen die IS-Kämpfer mit ihrer Maskerade so mächtig dar, so gewaltbereit, skrupellos und gefährlich, als kämen sie von einem anderen Planeten, und erzeugen damit unter der eigenen Bevölkerung Angst. Mit Angst aber ist kein Krieg zu gewinnen.

Ist in Europa also eine bessere Aufklärung über den IS nötig?

Mit meinem Buch versuche ich, dazu beizutragen. Ich zeige, wie der IS wirklich ist. Ich zeige die extreme Neigung zu Gewalt auch untereinander und ich zeige, wie sie lügen. Wenn die jungen Muslime diese radikalen Gruppen kennen, dann sinkt die Gefahr, dass sie ein leichtes Ziel für den IS werden und sich den Terroristen anschließen.

Und mit Insassen von anderen Zellen zu sprechen war verboten. Es drohten 200 Schläge auf die Fußsohlen. Sie erwischten mich dreimal. Beim dritten Mal brachten sie mich in eine Zelle, in der es nicht möglich war zu liegen oder zu sitzen. Ich hatte von Gefangenen gehört, die sie in diesem Zwinger drei Tage stehen ließen. Das Einzige, was sich in solch einem Verschlag bewegen kann, ist der Kopf. Die Gedanken fließen frei. Und je länger man dort ausharren muss, umso drängender kreisen sie um die Frage, was wäre, wenn ich pinkeln oder gar Größeres verrichten müsste. Als der Wächter mich nach sieben Stunden herausließ, fühlte ich einen kurzen Moment des Triumphs. Wenigstens diese Freude hatte ich ihnen nicht bereitet. (Masoud Aqil in „Mitten unter uns“)

In Ihrem Buch kritisieren Sie das lange Warten auf Termine in den Flüchtlingsheimen. Was sollte dort denn besser laufen?

Ich hoffe, dass die Flüchtlinge inzwischen intensiver befragt werden. Vor allem jene, die aus den Hochburgen des IS kommen. Ich bin Deutschland sehr dankbar, dass es so viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Aber das geschah nicht sehr kontrolliert und das Land war wahrscheinlich auch überfordert, weil die meisten anderen europäischen Staaten Deutschland mit den vielen Hilfesuchenden allein gelassen haben. Wären die anderen Länder dem deutschen Beispiel an Humanität gefolgt und wären die Hilfesuchenden in ganz Europa verteilt worden, wären die Folgen sicher beherrschbarer gewesen, und vielleicht auch die Gefahren. Leider war – und ist – die Bereitschaft dazu gering.

Wie kann man die Radikalisierung von Flüchtlingen überhaupt verhindern?

Die intensive Befragung filtert möglicherweise Verdächtige heraus. Die Frage ist, wie wir verhindern können, dass junge Leute Anwerbern in Europa auf den Leim gehen. Wenn die jungen Muslime diese radikalen Gruppen kennen, dann sinkt die Gefahr, dass sie ein leichtes Ziel für den IS werden und sich den Terroristen anschließen. Dann brauchen diese Menschen eine Lebensperspektive. Sie brauchen Arbeit, damit sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können und zwar nicht nur als Hilfsarbeiter. Sich selbst versorgen zu können macht stolz und zufrieden. Gerade Syrer sind meist gut ausgebildet; deren Qualifikationen, etwa handwerkliche, müssten schneller anerkannt werden. Haben sie Arbeit, müsste der Staat dafür sorgen, dass sie schneller aus dem Flüchtlingsbiotop wegkommen und in eine solide Mietwohnung in einem „deutschen“ Umfeld einziehen können.

Was für eine Rolle spielen dabei Moscheen in Deutschland?

Wir wissen, dass Anis Amri und einige der Attentäter von Paris und Brüssel Moscheen besuchten und dass es dort radikale Prediger gab und gibt. Es gibt aber auch Attentäter, die nie eine Moschee besucht hatten. Für Flüchtlinge werden Moscheen wichtig, wenn sie sich allein gelassen fühlen. Dort suchen sie Halt. Leider gibt es Moscheen und Kulturvereine, deren Umtriebe mit der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. Wir wissen alle, was in einigen – bei weitem nicht allen – muslimischen Gebetshäusern in Europa gepredigt wird: mehr Politik als Barmherzigkeit, mehr Aufstachelung zum Hass als Werben für Frieden. Dort wurden und werden junge Menschen dazu verleitet, sich dem Kampf der Terroristen anzuschließen. Aus diesem und anderen Gründen überwacht der Verfassungsschutz rund hundert Moscheen in Deutschland.

Wie sollte dann mit den Moscheen umgegangen werden?

Genau so: Sie müssen überwacht und radikale Prediger aus dem Verkehr gezogen werden. Das geschieht ja offenbar seit dem Attentat in Berlin viel konsequenter. Moscheen und Vereine wurden geschlossen, etliche Dschihadisten verurteilt oder abgeschoben.

Sollte der Westen auch mit dem IS einen anderen Umgang finden?

Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten viele radikalislamistische Gruppen gesehen. Sie waren keine Herausforderung für Europa, weshalb die westlichen Staaten keine große Rolle bei der Bekämpfung spielten. Heute sehen die Radikalen Europa als ein Ziel. Nun muss der Westen sich mehr engagieren. Und er sollte dabei nicht nur die eigenen wirtschaftlichen Interessen im Auge haben, sondern die der Menschen dort.

Sollte man den IS dafür mit an den Verhandlungstisch holen?

Auf keinen Fall. Kein Staat sollte mit Terroristen verhandeln.

Was für Umstände bräuchte es, damit sich Menschen von der IS-Ideologie lossagen können?

Ich möchte niemandem die Hoffnung rauben oder Pessimismus verbreiten. Aber ich glaube nicht, dass jemand sich völlig verändern kann, wenn er einer radikalislamischen Gruppe angehört hat und eine große Gefahr für die Welt ist. Ich kann Menschen nicht vertrauen, die im Namen Allahs für den Tod von tausenden Menschen und die Flucht von Millionen Menschen verantwortlich sind.

Würden Sie, falls irgendwann tatsächlich wieder Frieden in Syrien herrscht, zurückkehren wollen?

Ich bin nicht sehr optimistisch, dass das bald so sein könnte. Selbst wenn der IS besiegt wird, was zweifellos eintreten wird, heißt das noch lange nicht, dass die Ideologie verschwunden ist. Vielleicht ziehen die Dschihadisten dann nach Libyen oder nach Pakistan, um dort zu kämpfen. Aber wenn es in Assads Interesse ist, zum Beispiel um die Kurden einzudämmen, kann er in Syrien wieder einen IS entstehen lassen. Tausende IS-Männer sitzen in den Gefängnissen des Regimes. Und wenn es opportun ist, kann Assad sie wie 2011 entlassen. Ich will mich in Deutschland einrichten. Ich will so schnell und so gut wie möglich die deutsche Sprache lernen, arbeiten und in naher Zukunft studieren. Alles Weitere werden wir sehen.

Masoud Aqil: „Mitten unter uns – Wie ich der Folter des IS entkam und er mich in Deutschland einholte“, Europa Verlag, 18,90 Euro, 256 Seiten.