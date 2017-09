Diese Ausgabe von Cicero könnte sich etwas wärmer anfühlen als sonst. Denn sie ist die druckfrischeste, die je bei den Abonnenten und am Kiosk gelandet ist. Um die Bundestagswahl und deren Ausgang noch abzubilden, haben wir den Andruck verschoben und 14 Seiten in der Nacht von Sonntag auf Montag aktuell produziert. Lesen Sie also eine erste Analyse des Wahlausgangs von meinem Kollegen Alexander Marguier und mir sowie weiteren namhaften Gastautoren, die sich allesamt für Cicero im Eindruck des einschneidenden Wahlausgangs an die Tastaturen begeben haben.

Wer wird die nächste Koalition mit Angela Merkels CDU bilden? Macht Christian Lindner ernst mit seinen hohen Hürden für eine Regierungsbeteiligung der Liberalen? Wir richten jenseits der Akutanalysen den Blick aber auch noch weiter nach vorn. Hugo Müller-Vogg macht sich Gedanken darüber, wie sich das Verhältnis der etablierten Parteien zur AfD ändern wird, wenn die Protestpartei nun erstmals im nationalen Parlament vertreten ist. Er spiegelt seine Prognose an historischen Vorläufern: am Einzug der Grünen in den Bundestag vor 34 Jahren, die damals auch von vielen wie die Schmuddelkinder behandelt wurden. Und an der PDS, die 1990 das Parteienspektrum erweiterte.

Weichenstellungen bei CDU und SPD

Dass Angela Merkel mit ihrer dritten Wiederwahl und vierten Kanzlerschaft eine enorme politische Leistung vollbracht hat, ist unbestritten. Dass dies die letzte Amtszeit für sie sein könnte ebenso. Anlass für Christoph Seils, der Nachfolgefrage in der Union nachzugehen. An der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem Schäuble-Schützling Jens Spahn lassen sich die beiden Lager festmachen, die in der CDU um die Macht kämpfen werden.

Schließlich muss die SPD entscheiden, welche Lehren und Konsequenzen sie aus dieser dritten Wahlniederlage in Folge zieht. Kompletter Neuanfang oder „Weiter so“ mit Martin Schulz? Bei diesen Fragen wird der NRW-Parteichef Michael Groschek ein wichtiges Wort mitreden. Kirsten Bialdigas hat ihn porträtiert.

Die Oktober-Ausgabe des Cicero erhalten Sie ab heute am Kiosk oder in unserem Online-Shop.

Außerdem in dieser Ausgabe: