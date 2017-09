Und jetzt? Früher, als noch einigermaßen trennscharf unterschieden werden konnte zwischen einem „rechten“ und einem „linken“ Lager, wäre das Ergebnis dieser Wahl klar gewesen: Die strukturelle linke Mehrheit der vergangenen vier Jahre ist weg. In der neuen Zeitrechnung jedoch, die spätestens mit dem Einzug der AfD in den Bundestag begonnen hat, bedeutet diese Rechnung gar nichts mehr. Denn die sogenannten Rechtspopulisten kommen als Koalitionspartner für die Union nicht infrage. Realistisch hätte es also zwei Optionen gegeben: eine Fortsetzung der Großen Koalition oder Schwarz-Gelb-Grün. Nach der apodiktischen Ankündigung des gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz, seine Partei in die Opposition zu führen, deutet alles in Richtung Jamaika.

Diese Konstellation mag zwar vom politischen Feuilleton als zweitbeste Variante nach Schwarz-Grün goutiert werden. Doch der politische Praxistest ist damit noch lange nicht bestanden. Die CDU könnte gewiss mit beiden, vielleicht sogar mit beiden gleichzeitig. Aber wie insbesondere der linke Flügel der Grünen mit den schon aus reinem Selbstschutz auf Kompromisslosigkeit gebürsteten Lindner-Liberalen zusammenfinden kann, das ist eine Frage, die nicht nur Cem Özdemir beantworten muss. Sondern auch Jürgen Trittin. Und der hat nach der Bundestagswahl 2013 bereits Schwarz-Grün verhindert. Wie soll es ihm da die FDP als Dritte im Bunde leichter machen, eine gemeinsame Regierung in Erwägung zu ziehen? Zumal die Grünen der kleinste Bündnispartner wären.

Es drohen politisch instabile Zeiten Ähnliche Sollbruchstellen tun sich bei einer Zusammenarbeit mit der CSU auf, deren Vorsitzender noch am Wahlabend verkündete, er wolle jene Lücke wieder schließen, die die Merkel-CDU rechts der Mitte hat entstehen lassen. Es müssten von den Parteien also schon sehr viele im Wahlkampf aufgestellte Hürden abmontiert werden – von der Europa- über die Steuer- bis hin zur Verkehrs- und Migrationspolitik –, damit Jamaika keine ferne Karibikinsel bleibt.

