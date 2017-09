Es ist, als hätten sich alle wohlmeinenden demokratischen Kräfte darauf verständigt, der Alternative für Deutschland auf den letzten Metern der Regatta um die Bundestagswahl nach Kräften Wind in die Segel zu pusten. Ungewollt, versteht sich. Aus Versehen. Man kann sogar sagen: Kontraintentional.

Angefangen beim statthaften Versuch, blinde Flecken auf der glatten Oberfläche der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel zu finden. Zum einen ist in der Welt eine Mail obskuren Inhalts von vor einigen Jahren aufgetaucht, die laut Mailkopf von Weidel stammen soll und die sie mit ihrem Spitznamen gezeichnet hat. Und dann soll sie nach Recherchen der Zeit in ihrem Domizil in der Schweiz eine syrische Haushaltshilfe für 25 Franken die Stunde beschäftigt haben.

Jenseits der Hoffnung, dass im Fall der Mail (die sind leicht zu fälschen) alle journalistische Sorgfaltsstandards eingehalten wurden vor der Veröffentlichung. Jenseits des Umstands, dass der Inhalt peinlich verquastes, völkisch raunendes Verschwörungsgeschwurbel ist: Sind das wirkliche Dinge von der Dimension, die geeignet sind, das Bild von Alice Weidel bei Menschen ins Wanken zu bringen, die damit liebäugeln, sie zu wählen? Sind das journalistische Blattschüsse? Oder Knallerbsen, bei denen man sich hinterher, wenn es kurz Peng gemacht hat, fragt, ob nicht eine gewisse Asymmetrie zwischen Vorwurf und Vergehen auf der einen Seite und medialem Eifer auf der anderen Seite festzustellen ist?

Das Sieferle-Prinzip

Wenn Letzteres der Fall ist, dann kann man von einem Sieferle-Prinzip sprechen, das am Ende auch Frau Weidel zugute kommen könnte. Als der Spiegel versucht hat, einem ihm ungenehmen Buch des Historikers Rolf Peter Sieferle weitere Käuferschaft zu versagen, indem er es kurzerhand aus seiner Bestsellerliste strich, ging das Werk erst so richtig durch die Decke.

Wenn die dagegen sind, muss das was für mich sein. Das ist der dahinterstehende Reflex. Den alle unterschätzen, die glauben, Weidel und die AfD mit solchen Wattebäuschchen erschlagen zu können. In einem Essay des meistens lesenswerten britischen Magazins New Statesmen wird dieser Tage über den für manche unerklärliche Erfolg des Labour-Chefs Jeremy Corbyn jemand wie folgt zitiert: „The elites said: ,Don‘t vote Brexit‘, and people voted for Brexit. They said: ,Don‘t vote Trump‘, and they voted Trump. And now 12 million people voted for Jeremy Corbyn.“

Juncker liefert Wahlkampfmunition

Dieser Tage sprach Jean-Claude Juncker, oberster Elite-Europäer, zur Lage der Supra-Nation Europa. Juncker dachte, dem großartigen Projekt der Europäische Union in dieser krisenhaften Lage nach dem Brexit-Votum einen Gefallen zu tun, indem er den Euro für alle forderte und dafür plädierte, umgehend munter weiter zu erweitern. Um Rumänien und Bulgarien namentlich.

Junckers Worte waren noch nicht ganz verklungen, da konnte man das Klatschen auf die eigenen Schenkel aus der Wahlkampfzentrale der AfD beinahe durch ganz Berlin hallen hören. Die selbstentrückte Rede des Luxemburgers, das ist genau der Stoff, den die AfD braucht, um Wahlkampfmunition für die letzten zehn Tage zu gießen. Man sieht Thor Kunkel, den Kampagnenmann, förmlich vor sich, wie er daraus seine Slogans baut. Die schreiben sich fast von selbst.

Missglückte Transparenzoffensive

Schließlich hat sich dieser Tage auch noch der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk zu einer im Prinzip begrüßenswerten Transparenzoffensive durchgerungen und die Gehälter der Intendanten und Redakteure und Moderatoren veröffentlicht. Seither weiß man, dass die Intendanten der ARD zwischen 275.000 und knapp 400.000 Euro im Jahr verdienen. Die ARD hat neun Intendanten.

Auf die Gefahr des kollektiven Aufschreis: Die Zahlen sind die für die dahinterstehenden Jobs gar nicht so horrend hoch. Aber es handelt sich eben um gebührenfinanziertes Fernsehen und Radio, also um Gehälter, die von der Haushaltsabgabe und ehemaligen GEZ-Gebühr, bezahlt werden, denen man sich nicht entziehen kann und die die AfD abschaffen möchte. Nochmal feinster Stoff für den Apparat des AfD-Kampagnen-Kopfes Thor Kunkel.

Die Entwicklungsstadien der AfD

Wie zu hören ist, möchte die CSU kommende Woche zu einer Anti-AfD-Offensive blasen. Auch das kann nochmal für das eine oder andere Prozent bei den Blauen gut sein. Projekt 18 hatte sich mal einer für die FDP vorgenommen. Im Moment arbeiten alle Kontrahenten der AfD ungewollt an einem ähnlichen Projekt für den gemeinsam verhassten Wettbewerber.

Der sich derweil weiter seiner vierten Mutation entgegen entwickelt. Bei der AfD ist es so: Der Keim der nächsten Daseinsform steckt immer schon in der vorigen, und die Entwicklung ist stramm-linear. In Bernd Luckes Anti-Euro-AfD war schon Frauke Petry mit ihrer nationalkonservativen, in Petry schon Alexander Gaulands verschärfte Form dieser Richtung. Die dritte Verpuppung findet gerade statt. In der Gauland-AfD ist schon die Höcke-AfD. Björn Höcke, das wäre AfD 4.0. Höcke redet im Ton des Sportpalasts. Und so denkt er auch. Das muss jenen klar sein, die der AfD gerade in ihrem antifaschistischen Eifer helfen. Aber auch jenen, die sich an der Verharmlosung dieser Partei versuchen.