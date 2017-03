Artikel teilen:













Populismus in Europa - Christoph Schwennicke in der Münchner Runde

In ganz Europa sind die Rechtsnationalen auf dem Vormarsch. Wie geht man am besten mit ihnen um? Darüber diskutiert Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke heute Abend in der Münchner Runde. Zu sehen um 20.15 Uhr im BR Fernsehen