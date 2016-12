Nach Angaben der Polizei wurden 12 Menschen getötet und viele weitere verletzt, nachdem ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt in Berlin gerast ist.

Das Fahrzeug, ein großer schwarzer LKW der Marke Scania, fuhr am Montagabend gegen 20 Uhr auf einen Gehweg nahe dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg in der Nähe der Gedächtniskirche. Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw vorsätzlich in die Menschenmenge gesteuert wurde

Ein Verdächtiger wurde am Montagabend an der Siegessäule festgenommen. Ein weiterer Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut Polizei vor Ort.