Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, gilt nicht gerade als Aktivposten der Bundesregierung. Sein Wirken findet meistens unterhalb des Radars einer breiteren Öffentlichkeit statt. Slapstick-Einlagen, wie der angekündigte Kampf gegen vermeintliche Verbrauchertäuschung durch vegane Schnitzel und Würstchen, ändern daran nur wenig.

Doch einmal im Jahr hat der Minister seinen ganz großen Auftritt: Denn dann stellt er in Berlin – begleitet von einem beträchtlichen Medienrummel – den jährlichen Ernährungsreport vor, der auf einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa beruht. Nun war es wieder so weit. Um salbungsvolle Worte war Schmidt bei dieser Gelegenheit nicht verlegen. Der Ernährungsreport 2017 sei „ein Spiegel unserer Gesellschaft“. Er zeige, „wie Ernährung, Einkauf und Kochen in den modernen Arbeits- und Lebensalltag integriert sind und dass Essen mehr ist als bloße Nahrungsaufnahme. Es gehört zum kulturellen und sozialen Wir-Gefühl, es steht für Heimat und Gesundheit, ebenso wie für die steigenden Erwartungen und Ansprüche an eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Lebensmittelproduktion“, so der Bundesminister.

Die Realität sieht anders aus

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit tut sich jedoch eine Kluft auf: 87 Prozent der Befragten erwarten von der Landwirtschaft eine artgerechte Tierhaltung, sind aber keineswegs bereit, dafür auch deutlich mehr Geld auszugeben. Und auch ein weiterer „Megatrend“ spricht kaum für den viel beschworenen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln. Denn der Anteil von mehr oder weniger denaturierten Fertigprodukten an den regelmäßigen Mahlzeiten ist erneut deutlich gestiegen. Für 55 Prozent ist die schnelle Zubereitung, also auftauen oder Folie aufreißen und erhitzen, das wichtigste Kriterium der häuslichen Essensaufnahme. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es noch 45 Prozent.

Und auch andere Zahlen im Report muten eher skurril an. So geben 73 Prozent der Befragten die Herkunft aus der eigenen Region als wichtiges Kaufkriterium an – was sich aber kaum mit den Einkaufsgewohnheiten deckt, denn Supermärkte und Discounter haben hier im Vergleich zu Fachgeschäften und Märkten nochmals deutlich zugelegt. Dazu kommt, dass die Kennzeichnung „regional“ nur unzureichend geschützt ist und somit der Verbrauchertäuschung Tür und Tor öffnet. Bei den meisten Produkten reicht in der Regel ein Verarbeitungs- beziehungsweise Verpackungsschritt für jenes Label. So kommt die „Milch aus der Region“ zwar aus einer mehr oder weniger nahe gelegenen Molkerei, die Milch selber hat aber nicht selten eine Tanklastertour von 500 Kilometern und mehr hinter sich. Ähnliches gilt für „regionale“ Fruchtsäfte, die ein örtlicher Mostbetrieb aus importiertem Obst herstellt. Oder auch für „regionale“ Wurst- und Schinkenspezialitäten, die aus Fleisch hergestellt wurden, das aus anderen EU-Ländern stammt. Doch eine Eindämmung des Schindluders, das mit dem Begriff „regional“ getrieben wird, ist angesichts des massiven Widerstands der Lebensmittellobby in naher Zukunft nicht zu erwarten.

61 Prozent sind Kochmuffel

Ein weiterer Trend ist laut Report die Abkehr vom häuslichen Kochen, wenn man darunter die mehrstufige Zubereitung von Mahlzeiten aus verschiedenen Grundstoffen und nicht das Erhitzen von Fertiggerichten versteht. Nur noch 39 Prozent der Deutschen kochen täglich oder fast täglich. In den beruflich besonders beanspruchten Altersgruppen sind es noch wesentlich weniger. Manche „Kochmuffel“ geben an, schlicht keine Lust zum Kochen zu haben. Doch die meisten Befragten führen mangelnde Zeit vor allem durch eine gestiegene Arbeitsbelastung ins Feld. Zwar ermöglicht die moderne Lebensmitteltechnologie heutzutage durchaus eine einigermaßen abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung. Doch wird diese Form der Verköstigung durch Fertiggerichte von anderer Seite gerne als eine Art schleichender Selbstmord beschrieben.

Ernster nehmen sollte man hingegen einen anderen Aspekt: Mit dem allmählichen Absterben der häuslichen Speisezubereitung, beziehungsweise deren Auslagerung in die gehobene Lifestyle-Sphäre, geht auch ein Stück Tradition und Alltagskultur verloren. Zumal sich die anscheinend unermessliche Vielfalt des Angebots an Fertiglebensmitteln bei näherer Betrachtung der Essgewohnheiten eher als Verarmung entpuppt. Denn eine Tiefkühlpizza – laut dem aktuellen Report der Shootingstar unter den Convenience-Produkten – bleibt eine Tiefkühlpizza, auch wenn der Belag partiell variiert. Außerdem enthalten einige der präferierten Fertiggerichte tatsächlich bedenkliche Mengen an Zucker, Salz und Fett.

Kulinarische Parallelwelten

Aber wie bereits gesagt: Außer den kultivierten kleinen Lebenslügen in Bezug auf „artgerechte Tierhaltung“, „regionale Herkunft“ und der im EU-Vergleich signifikant geringen Bereitschaft, für Lebensmittel mehr auszugeben als unbedingt nötig, gibt es wenig Grund zu hochmütiger Schelte. Umso merkwürdiger erscheint jene mediale Parallelwelt, die sich rund um das Essen entfaltet hat. Kein TV-Tag ohne mindestens eine aufwendig produzierte Kochshow, kaum eine Zeitung oder Zeitschrift ohne einschlägige Rubriken. Dazu noch eine stetig wachsende Flut von Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt zu Koch- und Ernährungsthemen, sowie unzählige teilweise sehr stark frequentierte Blogs und YouTube-Kanäle. Nicht zu vergessen jene zuweilen penetranten, fast sektenartig auftretenden Protagonisten einer „gesunden und umweltgerechten“ Lebensweise, die besonders in den urbanen Mittelschichten gut verankert sind. So gibt es derzeit im Berliner Szenebezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein durchaus Erfolg versprechendes Volksbegehren, mit dem alle öffentlichen Kantinen an Schulen und in Behörden verpflichtet werden sollen, täglich ein veganes Gericht anzubieten.

Im Ernährungsreport des Ministers ist dies wohl zu Recht kein Thema. Grundlegende Fragen einer ökologisch, ökonomisch und sozial verträglichen Land- und Lebensmittelwirtschaft sind es allerdings auch nicht. Vielleicht wäre schon damit geholfen, dass man mehr kocht, statt ständig darüber zu reden. Ob ein ministerieller Blick in die Einkaufskörbe, Kochtöpfe oder Mikrowellen der Bürger dabei hilft, darf bezweifelt werden.