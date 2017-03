Die Art, wie sich die SPD derzeit an sich selbst und an ihrem Kanzlerkandidaten berauscht, wirkt auf Außenstehende zwar etwas bizarr. Aber der Höhenflug sei ihr gegönnt. Immerhin scheint die Partei ja viele Bürger wieder für Politik begeistern zu können. Gut so. Die hässliche Seite des massendynamischen Schulz-Rausches zeigt sich nun aber sehr exemplarisch im „Schulzzug-Spiel“, das seinen Zweck aus im Wortsinn Totschlagargumenten schöpft: Lokführer Schulz, der in primitiver Computeranimation auf seinem Weg ins Kanzleramt möglichst viele Trumps, Putins und Petrys überrollt.

Kokette Gewaltphantasien

Das ist drei Monate nach dem Lastwagenanschlag vom Berliner Breitscheidplatz mit vielen Toten und Verletzten nicht nur eine Taktlosigkeit sondergleichen. Es zeigt auch in seiner ganzen Brachialität, wie sehr sich die vermeintlich wohlgesinnten Verteidiger des demokratischen Rechtsstaats selbst radikalisiert haben. Nur ihnen selbst ist das offenbar noch nicht aufgefallen. Wenn es gegen den politischen Gegner geht, ist eben jedes Mittel recht: Im Rausch wird sogar mit Gewaltphantasien kokettiert.

Entstanden ist das intellektuell völlig unterirdische und inzwischen notgedrungen entschärfte Spiel während einer Veranstaltung im Willy-Brandt-Haus, bei der fröhlich-engagierte Programmierer Daddel-Kram für Schulzens Wahlkampf entwickeln sollten. Dass nicht jedem kindsköpfigen Computernerd klar ist, wo der Spaß aufhört und Gewaltverherrlichung anfängt, dürfte gewiss keine neue Erkenntnis sein. Aber dass die Brutalo-Phantasie mit Billigung der Sozialdemokraten tatsächlich auch an den Start gehen konnte, ist in der Tat ein Skandal nicht geringen Ausmaßes. Immerhin war Martin Schulz höchstpersönlich zu diesem digitalen Wahlkampf-Workshop zugeschaltet, SPD-Generalsekretärin Katarina Barley delektierte sich anschließend sichtlich vergnügt am Menschen überrollenden Schulz-Zug mit ihrem Parteichef im Führerhäuschen.

Gleiches von rechts hätte Empörung ausgelöst

Da hilft es nur wenig, dass die Macher dieser als Spiel getarnten Computer-Amokfahrt sich damit herauszureden versuchen, es gehe bei den zu überfahrenden Politikern gar nicht um deren Körper, sondern bloß um deren Ideen. Man stelle sich nur vor, Frauke Petry hätte namens ihrer Partei eine vergleichbare Belustigung entwickeln lassen, bei der sie mit einer digitalen Dampfwalze Angela Merkel, Martin Schulz oder Claudia Roth platt macht: Die öffentliche Empörung wäre enorm gewesen, es wäre nach dem Verfassungsschutz gerufen worden und hätte Vergleiche mit dem Nationalsozialistischen Untergrund gegeben. Und zwar zurecht. Im Fall der SPD hingegen: mehrheitlich belustigtes Augenzwinkern, war halt nicht so gemeint. Als ob Gewaltverherrlichung akzeptabel wäre, wenn sie von links kommt und sich gegen die Rechten richtet.

Zweierlei Maß und Doppelmoral

Es wird in diesem Land schon lange und sehr erkennbar mit zweierlei Maß gemessen, wenn es um das Thema rhetorische Aufrüstung und Verharmlosung von Brutalität geht. Die linksalternative tageszeitung etwa veröffentlichte Anfang März unter der Überschrift „Es fehlt an Masse und Militanz“ einen Kommentar, der den Gegnern einer Anti-Merkel-Demo in Berlin mangelnde Gewaltbereitschaft zum Vorwurf machte. Außer Gebrüll hätten die „Antifaschisten“ den Merkel-Gegnern nichts entgegengesetzt: „Möglich wäre einiges gewesen.“ Der taz-Kommentator weiter: „Dem Gegenprotest in Berlin fehlt es derzeit an beiden zentralen Momenten: der Masse – und der Bereitschaft zur Militanz.“ Keine Frage, das ist ein unverblümter Aufruf zur Gewalt. Ein Fall für die Staatsanwaltschaft? Ach wo, es sind doch die lieben Linken gegen die bösen Rechten. Geht schon in Ordnung.

Diese völlig selbstverständliche Doppelmoral ist es, mit der Wählerinnen und Wähler scharenweise in ein politisches Lager getrieben werden, das man ihnen nur allzu gern ersparen würde. Eigentlich müsste das den linken Scharfmachern auch klar sein – ob sie nun stupide Schulz-Todeszüge entwickeln oder gleich zu Straßenschlachten aufrufen. Aber im Rausch der Selbstgerechtigkeit ist die Vernunft eben keine Währung mehr.