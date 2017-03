Ganze Regierungen haben sich dem Kampf für die Wahrheit verschrieben. Manchmal aber machen dieselben Regierungen mit beim Geschichtenerfindungswettbewerb, ob aus Nachlässigkeit oder absichtlich. Beim Presse- und Informationsamt der Bundesregierung drängt sich der Eindruck auf, dass es absichtlich geschieht.

In einer Auflage von knapp vier Millionen flattert derzeit wieder „Deutschland aktuell“ als Zeitschriftenbeilage in die Haushalte. Das dreimonatlich erscheinende, 16 Seiten umfassende Heft soll „die Politik der Bundesregierung anhand anschaulicher Beispiele“ erklären und „eine ganze Reihe von Tipps“ bieten. Es handelt sich um Ausgabe 2/17, und sie hat einen redaktionellen Schwerpunkt namens „Europa wird 60“. So steht es auch auf dem Titelblatt: „Europa wird 60.“ Daneben ist die Europaflagge mit ihren zwölf Sternen abgebildet. Im Heftinnern lesen wir weitere achtmal: „Europa wird 60.“

Wider besseres Wissen

Vor 60 Jahren, am 25. März 1957, erfahren wir im Vorwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel, seien die Römischen Verträge unterzeichnet worden. Sechs europäische Länder, darunter Deutschland, hätten so „den Grundstein für die Europäische Union“ gelegt. Stimmt auffallend. Ergo kann es sich bei der neunfachen Behauptung, Europa werde 60 Jahre alt, um keine in exekutive Höhen aufgestiegene Bildungskatastrophe handeln. Was schlimm und peinlich genug wäre. Nein. Ausweislich des Vorworts der Dienstherrin weiß das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung genau, wie sich die Sache verhält – und kehrt den Sachverhalt dennoch ins Gegenteil. Das vergleichsweise junges Projekt EU und das geistige Langzeitphänomen Europa werden wider besseres Wissen für identisch erklärt. Warum?

Europa fiel vom Himmel

Zunächst einmal ist es erstaunlich, dass der Versuch unternommen wird, Geschichte zu gegenwärtigen Zwecken umzudeuten. Es wäre ein Leichtes gewesen – und platzsparend –, statt des sachwidrigen Mottos „60 Jahre Europa“ korrekt „60 Jahre EU“ zu schreiben. Das Informationsamt der Bundesregierung wollte es anders. Es war offenbar bereit, um der politisch erwünschten Botschaft willen Leserin und Leser zu verwirren. Dem flüchtigen Betrachter wird erzählt „dieses Europa“ der „zukünftig 27 Staaten“ (Merkel) sei alles, was den Kontinent ausmache, geographisch wie historisch. Die tektonische Verschiebung, als deren Resultat am 25. März 1957 Europa aus dem Nichts hervorgegangen sein muss, kann gar nicht monumental genug gedacht werden. Mit dem erheiternden Nebeneffekt freilich, dass dann die im Heft vorgestellte Mustereuropäerin Ursula Müller, „geboren am 13. Mai 1936 in Essen“, gar keine gebürtige Europäerin sein kann. Europa gab es 1936 noch gar nicht. Auch die Gründungsväter von 1957 können keine Europäer gewesen sein. Europa fiel vom Himmel.

Vor 1957 nur geschichtslose Nacht

„Dieses Europa“ müssen wir uns als Münchhausiade vorstellen. Ein Politikerschlag zog sich 1957 selbst am Schopf aus dem Tümpel der Ahistorie, dem begriffslosen Dunkel, dem Chaos. Europa, eine politische Selbstbefruchtung, ohne Vergangenheit, ohne Ahnen, ohne Erbe. Die Gründungspolitiker müssen im luftleeren Raum gehandelt und gedacht haben. Es gab ja niemanden und nichts, auf den und auf das sie sich hätten berufen können, damals, in reiner Präzedenzlosigkeit. Da war nur geschichtslose Nacht: Herodot – ein Historiker, aber kein Europäer. Thomas von Aquin – ein Denker, aber kein Europäer. Immanuel Kant – ein Philosoph, aber kein Europäer. Hobbes und Montesquieu und Rousseau – Theoretiker, aber keine Europäer. Caesar und Karl der Große, Jakob I. und Ludwig XIV. – Regenten, aber keine Europäer. Goethe und Schiller, Hugo und Dumas, Mickiewicz und Petofi, de Camoes und Cervantes – Dichter, aber keine Europäer. Es war die lange, die fast ewige Stunde, da wir nichts voneinander wussten. Bis zum Donnerschlag des 25. März 1957, als auf Papier wahr wurde, was es in der Wirklichkeit nicht gegeben haben durfte, Europa. Oh, Europa.

Ein aus schierer Panik geborener Hilfeschrei

Daraus lässt sich ableiten, dass das Verwirrspiel dem politischen Zweck dient. Europa soll eine Wertegemeinschaft sein, deren Werte herzuleiten dann aber niemand fähig ist. Europa soll ein Verwaltungs- und Wirtschaftsprojekt sein, dessen tragende Prinzipien aus griechischem Denken und römischem Recht dann aber planvoll verschüttet werden. Europa soll bürgernah sein und grenzenlos und „Frieden und Freiheit“ garantieren. Die Idee des Citoyens wird dann aber nicht ausbuchstabiert, der Sinn der Grenze nicht erfasst, das Verhältnis von Frieden und Freiheit nicht diskutiert. Wie auch, wenn keine Referenzpunkte vor 1957 akzeptiert werden?

Europa ist ein Versprechen, ein schönes obendrein, ist eine Geschichte, eine Erfahrung, eine Hoffnung. „Dieses Europa“ ist eine Provokation. Es droht mit dem Rückfall ins historische Nichts, sollte es administrativ weiter schrumpfen oder gar abgewickelt werden. Insofern ist die falsche Schlagzeile von „60 Jahren Europa“ ein aus schierer Panik geborener Hilfeschrei.

Nach dem Treffen von Angela Merkel und Donald Trump im Weißen Haus schrieb der Bild-Journalist Julian Reichelt über den amerikanischen Präsidenten: „Seine Zeitrechnung beginnt mit ihm. Er kennt keine historischen Bündnisse, Verpflichtungen und Traditionen. Er ist sich selbst die Stunde null.“ Offenbar sollen wir von Europa dasselbe denken. Rät uns die Bundesregierung. Damit Deutschland aktuell bleibt.