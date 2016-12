Vor einigen Stunden, Berlin schlief noch, besuchte ich den Tatort am Breitscheidplatz in Berlin. Dort, im Schatten der Gedächtniskirche, bot sich ein verheerendes Bild. Das Grauen, das sich dort wenige Stunden zuvor ereignet hatte, war spürbar. Die Weihnachtsbeleuchtung, die die Umgebung erhellte, zusammen mit dem Nebel, der durch die Straßen waberte, tauchte das Szenario in eine düstere Agonie. Ich hielt mich nicht lange auf, hatte auch nicht vor, die Arbeit der zuständigen Sicherheitsorgane zu behindern und kehrte bald hinter die weiträumigen Absperrungen zurück. Dort angekommen, erblickte ich zahlreiche Menschen, Arbeiter auf dem Weg zur Frühschicht, Nachtschwärmer und Neugierige, die still auf den Ort des Schreckens im Herzen des alten West-Berlins blickten.

Nicht gehörte Warnungen

Als ich näher kam, erkannte ich ihre Gesichter, Schwaben und Surimanesen, Türken und Thüringer, Touristen und Transvestiten, Araber und Amerikaner, russische Juden und pakistanische Blumenverkäufer, Akademiker und Arbeitslose, ich erkannte die Gesichter Berlins. Ich ließ meinen Blick den Kurfürstendamm entlanggleiten. Nur wenige hundert Meter von hier entfernt liegt die mondäne Penthouse -Wohnung, in der Peter Scholl-Latour lebte, wenn er sich in Berlin und nicht irgendwo im Orient aufhielt.

Am Ende seines Lebens hatte der Chronist oft davor gewarnt, was auf uns zukommen wird, aber wenig Gehör gefunden. Er zitierte dann gewöhnlich Paul Valery: „Am Abgrund der Geschichte ist Platz für jeden.“ Heute, 16. Jahre nach dem Anschlag auf das World Trade Center, ist der Terror nicht besiegt, nein, er ist überall, folgte mir seitdem auf der Landkarte meines Lebens, schlug dort zu, wo ich einst gelebt hatte oder Zeiten verbrachte, New York City, Tel Aviv, London, Paris, Istanbul, jetzt Berlin.

Nicht nur Terroristen profitieren vom Terror

Es macht aber wenig Sinn, sich auf die Chronologie oder die geographische Verbreitung dieses Phänomens zu konzentrieren. Eher sollte man sich mit den spezifischen Strömungen beschäftigen, also den gemeinsamen Feindbildern dieses Terrors, dieses asymmetrischen Krieges. Er ist immer gekennzeichnet von Feindschaft gegen die Stadt, gegen Kosmopolitismus, den Geist des Westens, wie er in Wissenschaft und Kunst zum Ausdruck kommt, gegen Freihandel und Bürgertum und schließlich gegen den Agnostiker, den Zweifler und Freidenker, der in der Ideologie des Terrors vernichtet werden muss, um den Weg freizumachen für eine Welt der angeblich reinen Lehre.

Staaten, die gestern Ausgangspunkt des Terrors waren, können heute seine Angriffsziele werden. Es gibt Menschen, denen gefällt, was gestern in Berlin geschah. Nicht nur jenen, die im Namen einer Religion solche Taten begehen, jene, die von Saudi-Arabien finanziert werden, jenem Land, das Ursula von der Leyen neulich besuchte und aufrüsten lässt. Nein, auch jene Politiker und Politikerinnen, jene Publizisten, die fieberhaft solche Taten erwarten, um aus ihnen Kapital zu schlagen, auch wenn sie es Besorgnis nennen. Diese Menschen und die Erstgenannten sind voneinander abhängig, brauchen sich wie der Junkie den Stoff. Es gibt zu viele, die ihnen Glauben schenken. Sie sind beide zu bekämpfen.