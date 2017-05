So erreichen Sie Alexander Grau:

Es steht nicht gut um die politische Linke. In Frankreich finden am Sonntag erstmals Stichwahlen zur Präsidentschaft ohne einen Kandidaten der Sozialisten statt. Der spanische PSOE ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Die britische Labour Party unter Linksaußen Jeremy Corbyn ist zerstritten. Und zur Österreichs SPÖ fällt Kommentatoren seit Jahren eigentlich nur noch das Wort „krisengeschüttelt“ ein. Man könnte die Liste fortsetzen.

Überall dort, wo die Sozialisten schwächeln, springen sogenannte populistische Parteien in die Bresche, vom Front National bis zu UKIP, der FPÖ und anderen. Die gängigen Erklärungsansätze für dieses Phänomen sind bekannt. Sie lauten: Strukturwandel, Vertrauenskrise, Ängste vor sozialem Abstieg und den Folgen der Globalisierung.

Vom einstigen Ideal entfernt

Das ist natürlich alles richtig. Übersehen wird dabei allerdings die erhebliche Verantwortung, die die politische Linke für den Aufstieg der in der Regel protektionistischen und antiglobalistischen Bewegungen trägt. Denn seit den späten sechziger Jahren hat sich die westliche Linke von ihrem ursprünglichen Ideal, also der Verbesserung der Lebensbedingungen der lohnabhängigen Menschen in den Industrieländern, weit entfernt.

Das hatte mehrer Gründe. Der wichtigste war der Milieuwandel innerhalb der Linken selbst. Durch die Modernisierung der Arbeitswelt sank der Anteil der Industriearbeiterschaft an der Erwerbsbevölkerung. Zugleich stießen im Zuge des gesellschaftlichen Wandels der späten sechziger Jahre zunehmend bürgerliche Mitglieder zu linken Parteien. Die alten Arbeiterparteien wurden akademisiert. In Deutschland erwuchs der SPD in Gestalt der Grünen zudem eine Konkurrenz, die die gesellschaftspolitischen Anliegen der akademischen Linken noch radikaler artikulierte.

Der Arbeiter wurde zum Angeklagten

Die Folge: Die Anliegen der politischen Linken änderten sich grundlegend. Sieht man von den ritualisierten Forderungen nach Umverteilung ab, standen nun nicht mehr die Interessen der arbeitenden Mehrheitsbevölkerung im Mittelpunkt. Stattdessen konzentrierte man sich darauf, postkoloniale Ausbeutung und Diskriminierungen von Minderheiten anzuklagen. Das war verdienstvoll, entwickelte sich aber schnell zu einem ideologischen Selbstläufer.

Mehr noch: In der Tradition von Lenins Imperialismustheorie sah man die Arbeiterschaft und das Kleinbürgertum der westlichen Industriestaaten als Teil repressiver und ausbeuterischer kolonialer Strukturen. Aus dem ursprünglichen Mandanten der Linken – der Arbeitnehmerschaft der entwickelten Industriegesellschaften – wurde ein Angeklagter.

Kosmopolitismus als Lebensgefühl

Entsprechend verschrieb sich die neue akademische Linke einem theorielastigen Hyperinternationalismus, der über den etablierten Internationalismus der alten Linken weit hinausging. Ziel war nicht die internationale Solidarität der arbeitenden Menschen, sondern die Beseitigung des europäischen Nationalstaates zugunsten einer nicht näher benannten internationalistischen Ordnung. Es ist dieser Hyperinternationalismus und falsch verstandene Antinationalismus, der der politischen Linken nun in Gestalt von Le Pen und Co. auf die Füße fällt.

Kaum einer hat das klarer erkannt, als der – linke – amerikanische Philosoph Richard Rorty. In seinem 1998 erschienen Buch „Stolz auf unser Land. Die amerikanische Linke und der Patriotismus“ schreibt er: „Für jene, denen durch die Globalisierung die Verelendung droht, ist es kein Trost, zu hören, der Nationalstaat spiele keine Rolle mehr.“ Die Kulturlinke, so Rorty, würde „übersehen, dass die Regierung unseres Nationalstaates auf absehbare Zukunft die einzige Instanz sein“ werde, „die den Grad des Egoismus und Sadismus, unter dem Amerikaner zu leiden“ hätten, „wirklich beeinflussen“ könne. Doch stattdessen mache sich die akademische Linke gemein mit der kosmopolitischen Oberschicht, nicht zuletzt, weil Akademiker und Manager die großen Profiteure der Globalisierung seien und daher „die gleichen Klasseninteressen“ hätten. „Doch dieser neu entstandene kulturelle Kosmopolitismus“ sei „auf das reichste Viertel der Amerikaner beschränkt.“

Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität ernst nehmen

An diesem Punkt, so Rorty, werde es „einen Bruch geben“ und die „ärmeren Wähler zu dem Schluss kommen, dass das System versagt habe, und einen starken Mann wählen, der ihnen verspricht, dass unter ihm die feinen Bürokraten, raffinierten Anwälte, überbezahlten Anlageberater und postmodernistischen Professoren nicht mehr das Sagen haben werden“.

Nun ist das eingetreten, wovor Richard Rorty vor 20 Jahren mit prophetischem Klarblick gewarnt hat. Man hätte es vermeiden können. Und auch die europäische Linke täte gut daran, einzusehen, dass Patriotismus und nationaler Stolz der Kitt sein können, der pluralistische Gesellschaften zusammenhält und der Nationalstaat die einzige politische Organisationseinheit, die den Menschen Sicherheit und Stabilität vermitteln kann.

Statt die Menschen globalistisch zu belehren, sollte die Linke – sollten aber auch Liberale – wieder lernen, auf sie zu hören. Sonst werden es andere tun.