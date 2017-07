So erreichen Sie Werner Sonne:

Werner Sonne war von 1978-81 und von 1992-97 ARD-Korrespondent in Washington.

Wenn man es sich einfach machen wollte, dann könnte man es so zusammenfassen: Die Vernunft hat gesiegt. Die Metalldetektoren am Tempelberg werden abgebaut und damit das Haupthindernis für die Beseitigung dieser neuerlichen Krise rund um die heiligen Stätten für Juden und Muslime. Die Metalldetektoren waren zum Symbol geworden, weit über ihre eigentliche Funktion hinaus. Sie sollten verhindern, dass radikale Gläubige Waffen auf den von den Muslimen kontrollierten oberen Teil des Tempelberges schmuggeln und von dort die jüdischen Betenden an der darunter liegenden Klagemauer angreifen.

Die Muslime jedoch sahen darin den erneuten Versuch der Israelis, die Kontrolle über ihre Heiligtümer, die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom, auszubauen. Wer dort beten will, muss ohnehin über israelisch kontrolliertes Gebiet den Aufstieg zu den Moscheen machen.

Israels sunnitische Verbündete

Jeder Versuch, den äußerst labilen Status Quo am Tempelberg zu ändern, wird deshalb in der gesamten muslimischen Welt mit großem Argwohn beobachtet. Das vor allem dürfte ein entscheidender Grund für Benjamin Netanjahu gewesen sein, nun doch auf die Metalldetektoren zu verzichten. Vor allem sein nächster Nachbar und enger Verbündeter, der jordanische König Abdullah, hat ihm das klargemacht. Netanjahu hätte damit einen der größten Erfolge seiner Außenpolitik aufs Spiel gesetzt: die rasante Annäherung an die sunnitisch dominierte arabische Welt.

Von Ägypten bis zu Saudi-Arabien und den Golfstaaten hat Israel, in Europa kaum zur Kenntnis genommen, intensive und tragfähige Kontakte entwickelt, eigentlich eine der erstaunlichsten Entwicklungen der vergangenen Jahre. Der einstige zionistische Erbfeind ist für viele arabische Länder längst zum geschätzten Partner im Kampf gegen den großen schiitischen Dämonen geworden: Iran, den Israel und die sunnitisch dominierten arabischen Regime als die eigentliche Bedrohung im Mittleren Osten ansehen.

Die gemeinsamen Feinde

Das ist der gemeinsame Gegner, und die Allianz funktioniert nach dem archaischen Prinzip: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wie gerne hätte es Saudi-Arabien gesehen, wenn Israel die Drecksarbeit gemacht und das iranische Atomwaffen-Programm mit Bombenangriffen in Schutt und Asche gelegt hätte, statt es mit einem internationalen Abkommen erst einmal auf Eis zu legen!

Dazu kommt der Kampf gegen die radikalen Muslimbrüder. Die sind historisch gesehen die eigentlichen geistigen Brandstifter für den Islamischen Staat, für Hamas und verwandte radikal-islamistische Strömungen. Diese gelten zunehmend auch bei den Monarchen auf der arabischen Halbinsel und bei den ägyptischen Machthabern als tödliche Bedrohung. Auch hier vereinen Israel und diesen Teil der arabischen Welt gemeinsame Interessen.

Sehnsuchtsort der Palästinenser

Es war deshalb auffallend, wie sehr sich diese Länder bei den Protesten in der Tempelberg-Krise zurückgehalten haben, wie sehr darauf verzichtet wurde, die „Straße“ gegen Israel aufzuheizen. Nach wie vor müssen die arabischen Potentaten darauf achten, dass ihre Bevölkerung bei diesem sensiblen Thema nicht den Eindruck gewinnt, ihre heiligen Stätten würden von den Juden in Jerusalem unter ihre Kontrolle gebracht – was die Metalldetektoren symbolisch zu suggerieren schienen.

Benjamin Netanjahu hat dies verstanden und eingelenkt. Ob damit tatsächlich ein hoch brisanter Konfliktherd zumindest eingedämmt wurde, muss sich noch zeigen. Der nächste Freitag, der muslimische Tag des Gebetes, wird dafür ein wichtiger Indikator sein.

Beseitigt worden ist dieses Dauerthema damit nicht. Die Konflikte um den Tempelberg sind ja keineswegs neu. Er hat grundsätzliche Bedeutung für die muslimische Welt insgesamt, aber er hat eben auch einen direkten lokalen Bezug für die Palästinenser. Sie sehen in den heiligen Stätten einen Sehnsuchtsort, eine Heimat in Jerusalem für ihre nationale Identität.

Tempelberg-Krise als Hintergrund für Attentat

In kaum einem palästinensischen Haus fehlt ein Bild von den beiden Moscheen, so wie in jedem orthodox-jüdischen Haushalt natürlich die darunter liegende Klagemauer im Zentrum der Ansprüche auf die heiligen Stätten steht. Dort, wo jetzt die Muslime ihre drittwichtigsten Gebetshäuser haben, stand dereinst ja der biblische Tempel.

Wie sehr diese beiden kaum zu versöhnenden Ansprüche auch die um ihre Zukunft betrogenen jungen Palästinenser aufstacheln, zeigt der Fall von Omar al-Abed. Er drang in der von Israel besetzten Westbank in eine der Siedlungen ein und erstach drei israelische Siedler. Die Tempelberg-Krise musste dabei als Rechtfertigung herhalten. Aber seine Worte auf Facebook unmittelbar vor seiner blutigen Tat zeigen, dass die Wahrheit dahinter eine andere ist „Ich bin jung, nicht einmal 20. Ich hatte viele Träume und Hoffnungen, aber was ist das für ein Leben, in dem unsere Frauen und Jugendlichen ohne Begründung getötet werden?“

Tiefe Verzweiflung der palästinensischen Jugend

Man mag dies, gemessen an der Realität, für überzogen halten, an der tiefen Verzweiflung der palästinensischen Jugend in den besetzten Gebieten ändert das nichts. Der junge Attentäter spricht für viele seiner Altersgenossen, wenn er erklärt, er mache sich auf, Siedler umzubringen, weil sie „die Al-Aqsa-Moschee entweihen, während wir schlafen“, weil „es eine Schande ist, dass wir einfach nichts tun“.

Und er gibt seinem tiefen Frust noch stärker mit einem Bekenntnis zur Gewalt Ausdruck. „Ihr, die ihr Waffen habt, die rosten, die ihr nur für Heiraten und Feiern hervorholt, schämt ihr euch nicht? Warum erklärt ihr nicht im Namen Gottes den Krieg? Sie haben die Al-Aqsa geschlossen, und eure Waffen bleiben ruhig.“

Hier zeigt sich, dass die heiligen Stätten auf dem Tempelberg bei den überwiegend jungen Palästinensern zum Symbol ihrer Hilflosigkeit gegenüber den israelischen Besatzern geworden sind. Sie sehen für sich keinerlei Perspektiven mehr, jemals zu einem eigenen Staat zu kommen.

Ursachen der Krise nicht beseitigt

Die Zeitung Haaretz, Israels liberales Gewissen, fasst die Tragödie so zusammen: „Was hättest du Abed gesagt, bevor er auszog, um den Tod zu säen? Dass er anhalten und sich ergeben sollte? Dass die Gerechtigkeit nicht auf seiner Seite ist, sondern auf der Seite der Besatzer?“

Und kommt dann zu dem eigentlichen Problem: „Was könnte ein Israeli einem jungen verzweifelten Palästinenser sagen, der in der Tat keine Zukunft, keine Möglichkeit für einen Wandel, kein hoffnungsvolles Szenario hat, ein Mann, dessen Leben eine lange Erniedrigung ist?“

Die Metalldetektoren am Tempelberg werden abgebaut, die tieferen Gründe, die zu der Krise geführt haben, jedoch nicht. Omar al-Abed wurde zum blutigen Mörder, er hat drei Menschenleben auf dem Gewissen. Niemand kann das bestreiten, und das biblische „Auge um Auge“ darf nicht zur Rechtfertigung werden. Aber Haaretz mahnt: „Die gesamte West Bank, und der Gaza-Streifen sowieso, werden so wie Omar al-Abed, man kann nur nicht sagen, wann. Jeder, der denkt, es könnte anders kommen, sollte sich die Geschichte anschauen. Das ist es, wie die Besatzung und der Widerstand dagegen aussehen: wie massives, sinnloses Blutvergießen.“